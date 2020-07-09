2020-07-09T16:23:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинецком районе у многодетной матери забрали детей после того, как 4-летняя дочь выпала из окна

Школу, которой учатся старшие дети, тоже наказали. За то, что семью, где пьяная мать оставляет детей без присмотра, не поставили на учет СОП
Оксана БРОВАЧ
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ЧП произошло в деревне Межлесье Лунинецкого района - из окна на третьем этаже выпала девочка. Фото: inform-progulka.byЧП произошло в деревне Межлесье Лунинецкого района - из окна на третьем этаже выпала девочка. Фото: inform-progulka.by
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ЧП произошло в марте этого года в деревне Межлесье Лунинецкого района. Из окна на третьем этаже выпала 4-летняя девочка. Ее 36-летняя мама в этот момент пьяная спала дома. Старшие дети – сейчас братьям 6 и 9 лет – сами гуляли на улице.

Ребенка под окнами деревенской малоэтажки, в которую семья заселилась буквально за пару дней до происшествия, нашел прохожий. Он и вызвал скорую помощь. Девочка получила закрытую черепно–мозговую травму и сотрясение мозга. К счастью, она быстро поправилась. Однако медики уведомили милицию о том, что в больницу поступил выпавший из окна ребенок. Следователи и прокуратура по этому факту провели проверку.

– В тот день мать поехала в Лунинец с благородной целью – покупать вещи в дом. Но по дороге она выпивала, а детей оставила со своим братом, который в тот день употреблял спиртные напитки. Приехала домой, легла спать с девочкой. Она проснулась, мама не услышала – и ребенок выпал из окна, – делится подробностями заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Ковалевская.

Пока пьяная мама спала, малышка взобралась на подоконник и вывалилась через открытую форточку. Фото: inform-progulka.by

Пока пьяная мама спала, малышка взобралась на подоконник и вывалилась через открытую форточку. Фото: inform-progulka.by

Прокурорская проверка выяснила, что эта семья дважды признавалась находящейся в социально опасном положении. Оба раза виной всему было пьянство родителей. Первый раз детей забрали в июле 2017. Старшему мальчику тогда было 6 лет. Органы опеки вернули детей в семью уже в ноябре. Во второй раз семья попала в СОП в 2019 году и, как отмечают в прокуратуре, была необоснованно снята с учета.

–Было установлено, что мать ненадлежащим образом осуществляет контроль и заботу над своими детьми. Ранее, до этого случая, поступала информация о том, что мама злоупотребляет спиртными напитками и опять начала оставлять детей одних дома. Школа про все эти факты знала. То есть сотрудники учреждения образования обладали информацией о том, что ребенок находится в социально опасном положении, и не приняли своевременных мер по защите детей. Поэтому мы поставили вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности, – комментирует для «Комсомолки» результаты проверки зампрокурора Лунинецкого района Ольга Ковалевская.

Прокуратура выдала предписание изъять всех троих детей из семьи. Сейчас они находятся в социально-педагогическом центре в Лунинце.

– Недавно было промежуточное заседание комиссии по делам несовершеннолетних о том, как продвигается работа с этой семьей. Мы планируем, что до конца сентября дети будут находиться в приюте. А дальше будет приниматься решение, – рассказывает «КП» Татьяна Трегубова, заведующая сектором воспитательной работы и охраны прав детства отдела по образованию Лунинецкого райисполкома.

Органы опеки составили план работы для родителей. Они должны выполнить все, что им предписали – обеспечить себя стабильным заработком, обустроить дом для детей. И, главное – завязать с пьянством.

– Если звучит вопрос с алкоголем, то родители в обязательном порядке должны пойти к врачу-наркологу и пройти лечение от алкогольной зависимости. Если это не выполнено, то дети остаются под защитой государства, – добавляет Татьяна Трегубова из отдела образования Лунинецкого района.

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