2020-07-09T17:49:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не хотели попасть в больницу»: каждый четвертый белорус думает, что переболел коронавирусом, но к врачам большинство не обращалось

В июне компания Satio провела исследование. Больше тысячи белорусов рассказали, как реагируют на ситуацию с коронавирусом
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Далеко не все белорусы, даже подозревающие у себя ковид, обращаются к медикам Фото носит иллюстративный характерДалеко не все белорусы, даже подозревающие у себя ковид, обращаются к медикам Фото носит иллюстративный характерФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Из участвовавших в опросе, 23,7% считают, что переболели коронавирусом. Это не те люди, у кого на руках подтвержденные тесты на ковид, - вывод они сделали сами. Почти у половины из них были симптомы, похожие на ковид. Многие говорили, что бывали в людных местах, ездили в транспорте, общались с коллегами - то есть имели риск заразиться коронавирусом. А каждый шестой из тех, кто считает себя переболевшим, признался, что бывал в местах, где позже произошла вспышка заболеваемости. Каждый десятый - контакт 1-го уровня. Правда, коронавирусная инфекция подтверждена официально у 2,3% опрошенных - это в 10 раз меньше тех, кто предполагает.

Интересно, что, несмотря на просьбы врачей при первом проявлении симптомов обращаться за помощью, большинство белорусов так не поступали. 77% из тех, кто подозревал, что болеет коронавирусом, к медикам не обратился. Больше половины сказали, что не пошли бы к врачу, даже оказавшись контактами.

27% из тех, кто уверен, что не болел коронавирусом, сказали, что обратились бы к врачу, если бы знали, что контактировали с заболевшим, 24% пошли бы к медикам только после проявления серьезных симптомов, а 48% - при симптомах любой степени тяжести.

29% рассказали, что скрывать болезнь вполне оправданно. Особенно такого мнения придерживается молодежь 18 - 24 лет и сотрудники частных компаний.

У участников опроса спросили, почему они не обращались за помощью, когда заподозрили у себя коронавирус? Самая серьезная причина - боялись заразиться в медучреждении, если все-таки здоровы. Некоторые не хотели отнимать время у врачей, надеялись, что пронесет. Другие не хотели оказаться в больнице из-за условий там или из-за того, что за время излечения в стационаре у них упадут доходы.

США разрывает отношения с ВОЗ

Об этом заявил Дональд Трамп. Он считает, что организация «подконтрольна Китаю». Американский президент говорит, что ВОЗ должна прислушиваться к США, потому что именно Штаты - главные доноры ВОЗ.

«Поскольку они отказались провести очень желанные и необходимые реформы, мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование, - цитирует Трампа Reuters. - Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн».

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