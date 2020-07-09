2020-07-09T18:29:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусам стало труднее получить кредиты. На жилье их дали на 21% меньше

А на потребительские нужды - меньше на 27,4%. Хотя вообще спрос на кредиты при этом вырос
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Спрос на кредиты есть, но банки удовлетворяют далеко не все заявкиСпрос на кредиты есть, но банки удовлетворяют далеко не все заявкиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Нацбанк провел масштабное исследование, чтобы выяснить, как изменились условия банковского кредитования и что будет с доступностью и востребованностью кредитов в дальнейшем. В анкетировании приняли участие все 24 белорусских банка, и общий вывод таков: белорусам стало труднее получить кредиты, хотя спрос на них вырос.

Так, в I квартале условия кредитования ужесточились. В частности, банки повысили требования к финансовому положению тех, кто претендует на получение кредита. В результате существенно просело и кредитование недвижимости, и сфера потребительских кредитов.

Конкретные цифры по итогам I квартала следующие: физические лица заключили с банками кредитных договоров на жилье на 20,9% меньше, чем в IV квартале 2019 года. Еще серьезнее - сразу на 27,4% - сократилось количество кредитных договоров на потребительские нужды: если по итогам IV квартала прошлого года их было заключено почти 701 тысяча, то в I квартале 2020-го - почти на 200 тысяч меньше. На фоне растущего спроса на кредиты это означает, что заявки по ним банки все чаще оставляют без удовлетворения.

Банки прогнозируют примерно такие же результаты и по II кварталу: ужесточение условий кредитования во всех валютах. А вот в III есть надежда, что ситуация начнет улучшаться: банкиры не исключают смягчения требований.

СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ - 10,07%

Нацбанк называет среднюю процентную ставку по кредитам - 10,07%. Это именно усредненное значение по марту. Сегодня взять у банка деньги в долг можно, начиная от 11% и продолжая заоблачными цифрами вроде 29,9%. Факторов, влияющих на величину процента, - множество: срок кредита, наличие поручителей, справки о доходах, возраст, пол кредитополучателя и пр. Что касается жилищного кредитования, то начиная с апреля - мая некоторые белорусские банки приостановили выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке, так, например, поступил Франсабанк. Другие банки поставили на паузу партнерские программы с застройщиками.

Юрлица берут кредит в рублях в среднем под 10,93%, а в валюте - 4,3%. При этом выросло количество заявок на изменение валюты обязательств по тем кредитам, которые были выданы ранее: бизнес старается перевести валютные кредиты в рублевые. Если в IV квартале 2019 года таких заявок было всего 9, то к марту этого года их количество выросло больше чем в четыре раза - до 40. Сумма одобренных заявок при этом выросла всего в 2 раза: с 106 миллионов рублей до 225 миллионов. Очевидно, что банки неохотно переводят валютные кредиты в рублевые.

Что касается погашения кредитов, то в I квартале в банки поступило 1364 обращения от тех, у кого возникли сложности, и это всего на 35 заявлений больше, чем в IV квартале прошлого года. Но в марте коронакризис только начал накрывать экономику Беларуси, и можно предположить, что итоги полугодия будут более пессимистичными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацбанк рассказал, каким депозитам стали больше доверять белорусы и сколько у них денег на счетах (вот здесь - все про это)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«У нас любят наобещать, а потом списать все на мировые кризисы»: что будет с зарплатами белорусов после августа 2020 года
Зарплата растет, врачи в мае получили в среднем почти 2000 рублей. Мы спросили у эксперта, есть ли шанс, что зарплаты всех бюджетников достигнут 80% от средних по стране
Новости 24
Минздрав Беларуси готовит больницы ко второй волне коронавируса
Лукашенко заявил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости
В Бобруйске продавец ритуального магазина на горе родственников умерших заработала 3,5 тысяч рублей
Петр Петровский после встречи с Лукашенко заявил: В Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ РФ. А потом сказал, что пошутил
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер
Без денег, без документов, без ног. «Симуран» ищет родственников белоруса, оказавшегося в безвыходной ситуации в России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года: минимум новых случаев - всего 187 человек, но еще 6 умерших
Верховный представитель Евросоюза: "Мы следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство"
«Он может прятаться в лесу». Ищут мужчину, который с топором ворвался в дом пенсионера и отобрал 40 рублей
Еще один арест по делу Белгазпромбанка: КГК подтвердил задержание бывшего директора ДФР
Многодетные родители-алкоголики убили двоих новорожденных в Житковичском районе
Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов»
«З проханням повідомити». Столичный хирург получил странное письмо из исполкома - фото
В Могилеве кинолог выгуливал собаку и заодно задержал хулигана
Лукашенко пообещал навести порядок в свободе слова и на рекламном рынке
18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов
Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус
Белорусские католики начали кампанию против фальсификаций на выборах
Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку
Позвал в лес за водкой и там убил: в Лунинецком районе молодой мужчина расправился с односельчанином
В Беларуси выявили 500 беременных и рожениц с COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
«Нет никакой чрезвычайщины»: Лукашенко прокомментировал, почему встречается с представителями СМИ
Минздрав Беларуси назвал еще 12 стран, после которых не нужна двухнедельная самоизоляция
Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”
Лукашенко: «Столкновение мнений - это правильно»