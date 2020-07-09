2020-07-09T18:29:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Самый богатый белорус заплатил подоходный налог 10,6 миллиона рублей

Получается, что он заработал за прошлый год 81,5 миллиона рублей
Виктор ПАЖИТОК
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В какой сфере были заработаны задекларированные налоги - не сообщаетсяВ какой сфере были заработаны задекларированные налоги - не сообщаетсяФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В 2019 году самый большой предъявленный подоходный налог для физлица составил 10,6 миллиона рублей. Такую цифру, пишет БелТА, привела замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко. Несложно подсчитать, что такой налог получился с суммы заработка в 81,5 миллиона рублей. Как именно человек заработал эти деньги и в какой сфере, не сообщается, однако, по словам замминистра, такие суммы чаще всего получают в качестве доходов от дивидендов.

Всего же в этом году декларации по подоходному налогу подали более 31 тысячи граждан. Суммарная сумма, предъявленная им к уплате, превышает 76 миллионов рублей. Как отметила Светлана Шевченко, в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой срок подачи деклараций был продлен на месяц - сделать это можно было до 30 апреля.

- Ряд граждан оказались за границей, им надо было предоставить декларацию, а уложиться в срок они не могли, - пояснила замминистра.

Эта мера оказалась востребованной: более 2 тысяч граждан представили декларации именно в период с 31 марта до 30 апреля и были освобождены от ответственности за несвоевременность их предоставления.

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