Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 июля 2020 года: 500 беременных и рожениц с COVID-19 и рост осложнений сердечно-сосудистых заболеваний к осени

Ситуация в Беларуси

По свежим данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 64 411 случаев коронавируса. За последние сутки ковид подтвердился у 187 человек. За время с начала вспышки из медучреждений республики были выписаны 53 609 выздоровевших пациентов. Только за последние сутки домой отправились 755 человек.

К сожалению, в ведомстве сообщили еще о 6 умерших людях. Таким образом, всего в Беларуси умерли 449 пациентов. В Минздраве уточнили, что все они имели многочисленные хронические заболевания и положительный тест на COVID-19.

Продолжают работу и лаборатории: специалисты провели 1 099 571 исследование на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире

Эксперты ВОЗ в последнее время не раз повторяли, что пандемия коронавируса еще не закончилась и расслабляться рано. Об этом свидетельствует и статистика. По данным портала worldometers.info, в мире официально подтверждено более 12, 2 миллионов случаев COVID-19. Из этого числа выздоровели 7 миллионов человек, скончались – свыше 552 тысяч.

Наиболее высокие цифры отмечаются в Северной и Южной Америке: в США сообщается о 3,1 миллионах заражений, а в Бразилии – о 1,7 миллионах. Тройку лидеров замыкает Индия: там инфицированы более 771 тысячи человек. Соседняя от нас Россия ненамного отстает от южноазиатской страны и в мировом рейтинге занимает четвертое место (более 707 тысяч случаев).

Пандемия коронавируса может угаснуть и без вакцины?

Для того, чтобы пандемия закончилась или хотя бы пошла на спад, нужно, чтобы репродуктивное число вторично инфицированных (которые заразились от одного человека) было меньше единицы. Тогда, согласно формуле, примерно 60% людей должны приобрести иммунитет. Некоторые штаты Америки и страны с высокой заболеваемостью уже приближаются к этому порогу. Поэтому не исключено, что очаг заболевания может погаснуть сам по себе и без вакцины. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константин Чумаков. И все же ученый не отрицает, что самым идеальным вариантом было бы именно изобретение вакцины.

«К осени ждем в Беларуси роста осложнений сердечно-сосудистых заболеваний»: кардиологи - о последствиях коронавируса

Как врачи и предполагали, одним из последствий пандемии коронавируса будет рост осложнений хронических заболеваний.

По словам замдиректора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология» Елены Курлянской, осенью медики ожидают пик различных осложнений и роста сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности. Это связано с тем, что в коронавирусный период приверженность пациентов к лечению значительно снизилась.

- Люди не обращаются за рецептами, прекращают принимать препараты, следовать рекомендациям. Ничего сверхъестественного в этой инфекции нет. Не надо метаться, что-то искать, получать какую-то недостоверную информацию. Мы должны понимать, что если есть артериальная гипертензия, сахарный диабет, это должно контролироваться, и прием препаратов, которые подобраны, не должен прекращаться,- добавил завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром.

Еще 12 стран исключены из списка государств, после посещения которых не нужно соблюдать самоизоляцию

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, по возвращению из которых необходима 2-недельная изоляция. Из него исключены еще 12 государств:

- Алжир;

- Андорра;

- Вьетнам;

- Кипр;

- Куба;

- Ливан;

- Маврикий;

- Майлазия;

- Новая Зеландия;

- Сан-Марино;

- Тайланд;

- Тунис.

Если вы каким-то чудом побываете в этих странах и вернетесь в Беларусь, то имейте в виду: 14-дневная изоляция больше не актуальна.

В Беларуси выявлено 500 беременных и рожениц с COVID-19

В республике с начала вспышки COVID-19 выявили примерно 500 случаев коронавируса у беременных и рожениц. Около 20-30% пациенток зарегистрировано с коронавирусной пневмонией. Тяжелых случаев и обстоятельств, которые привели бы к критическим ситуациям, не было.

Где в Минске можно сделать платный тест на коронавирус?

Недавно «Комсомолка» писала, что в Минске закончились тесты на коронавирус. И вот 9 июля Минздрав сообщил, что их снова завезли. Платное экспресс-тестирование на антитела к ковиду можно сделать в амбулаторно-поликлинических учреждениях:

- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

- 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;

- 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района;

- 25-я Центральная районная поликлиника и 39-я городская поликлиника Московского района.

А также городские поликлиники: 8-я, 29-я, 33-я городская студенческая, 35-я и 38-я.

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