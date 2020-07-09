Когда и как работает светомузыкальный фонтан, который открыли в Минске 3 июля

Фонтан Минску подарил Сбербанк России, подарок возведен исключительно на его средства.

Светомузыкальный фонтан несет не только эстетическую функцию: его струи образуют экран, на который будут транслироваться образовательные программы. Сейчас в базе только одна - лекция Михаила Казиника о Бахе. В будущем программу планируют расширить.

После открытия в редакцию обратились читатели, которые хотели узнать, когда можно посмотреть на работу необычного устройства.

Как пояснили в «Минскзеленстрой», уникальный фонтан работает с 12 до 23 часов. В светлое время суток - в режиме обычного фонтана, светомузыкальное шоу должно начинаться в 21.30 и длится час. Последние полчаса фонтан показывает световое шоу без музыкального сопровождения.

- В ближайшие две недели фонтан будет работать ежедневно, так как его нужно как следует протестировать, - рассказали «Комсомолке» в «Минскзеленстрой».

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