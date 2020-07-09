2020-07-09T18:29:30+03:00
Минск
КП Беларусь

Когда и как работает светомузыкальный фонтан, который открыли в Минске 3 июля

Узнали, когда можно посмотреть на работу фонтана за 6 млн рублей на реке Свислочь
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Открытие фонтана собрало 5000 человекОткрытие фонтана собрало 5000 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Фонтан Минску подарил Сбербанк России, подарок возведен исключительно на его средства.

Светомузыкальный фонтан несет не только эстетическую функцию: его струи образуют экран, на который будут транслироваться образовательные программы. Сейчас в базе только одна - лекция Михаила Казиника о Бахе. В будущем программу планируют расширить.

После открытия в редакцию обратились читатели, которые хотели узнать, когда можно посмотреть на работу необычного устройства.

Как пояснили в «Минскзеленстрой», уникальный фонтан работает с 12 до 23 часов. В светлое время суток - в режиме обычного фонтана, светомузыкальное шоу должно начинаться в 21.30 и длится час. Последние полчаса фонтан показывает световое шоу без музыкального сопровождения.

- В ближайшие две недели фонтан будет работать ежедневно, так как его нужно как следует протестировать, - рассказали «Комсомолке» в «Минскзеленстрой».

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Открытие фонтана в Минске на набережной Свислочи посетило более пяти тысяч человек

3 июля в Минске открылся светоомузыкальный фонтан. Дымовое шоу на гидроциклах, летающие люди на флайбордах, президентский оркестр и фейерверк (подробнее)

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