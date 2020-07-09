Премьер-министр Беларуси рассказал, когда повысятся зарплаты и как коронавирус ослабил экономику. Мы сопоставили с другими данными

О влиянии пандемии на экономику

- Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая, - считает Роман Головченко.

Месяц назад министр экономики Александр Червяков отметил, что экономика Беларуси начнет восстанавливаться уже с июля из-за постепенного улучшения ситуации с коронавирусом в мире.

О том, почему не росли цены

Ситуацию с ценами на потребительские товары Роман Головченко тоже назвал стабильной:

- Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые товары.

Напомним, с началом пандемии инфляция начала опасно повышаться, и государство ограничило торговые надбавки на 30 товаров, в том числе кофе, рыбу, некоторые овощи и фрукты. А в мае была даже зафиксирована дефляция - снижение цен в стране. Нацбанк сообщил, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

О том, будет ли расти зарплата

Роман Головченко уверен, что это зависит от работы каждого человека на своем месте.

- Это все кирпичики, из которых складывается общий результат, как бы банально это не звучало. Насколько эффективно мы сможем каждый на своем месте сработать, такой будет и совокупный эффект, - подчеркнул он. - Зарплата должна быть только заработана. Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим «лишние деньги» - это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. Это замкнутый круг.

Увы, чтобы принять эту простую экономическую аксиому, нашей стране понадобился не один десяток лет и скачки инфляции до 400%. Аксиома гласит, что заработная плата может увеличиваться только за счет увеличения производительности труда и повышения доходов бюджета. Если же включить печатный станок, то на свою повышенную зарплату люди смогут купить меньше, чем на зарплату до повышения.

О затратах на поддержку бизнеса

Руководитель правительства также отчитался о том, что господдержка бизнеса в пандемию составила около 23 млн рублей (это около 9,6 млн долларов). На такую сумму бизнес получил преференции и налоговые льготы по указу о поддержке экономики.

- Этот процесс идет постоянно, анализируются просьбы о поддержке, - отметил Роман Головченко.

Напомним, указ «О поддержке экономики» бизнес-сообщество Беларуси ждало больше месяца. По мнению Республиканской конфедерации предпринимательства, так государство схитрило и дождалось оплаты налогов в I квартале. Сам же документ не предусматривает каких-то выплат представителям пострадавших отраслей, как в других странах, а вводит меры, которые могут на время облегчить их работу, - налоговые и арендные каникулы (платить все равно придется, только позже), мораторий на увеличение базовой арендной величины (впрочем, до подписания указа ее уже успели повысить), снижение арендной платы (добиться этого от арендодателей смогли далеко не все).

По данным Минэкономики на 18 июня, льготы по налогу на недвижимость на сумму, эквивалентную 1,55 миллиона долларов, получили более 340 субъектов бизнеса, а отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты на сумму 2,1 миллиона долларов - 217 организаций.

О том, что "спасло" экономику

Премьер-министр рассказал, что такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство и IT, даже в условиях пандемии растут и позволяют избежать резкого падения ВВП.

- То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тысячи многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тысяч семей, - пояснил Головченко.

В очередной раз было отмечено, что отсутствие карантина спасло экономику.

- Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП, то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше, - сказал премьер-министр. - Эти цифры можно компенсировать каким-то образом за счет бюджетов, у кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности. У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами.

Судя по данным Белстата, трат нам придется избегать: еще до начала пандемии (в январе - марте 2020 года) убыточным было каждое четвертое предприятие в стране, а сумма чистого убытка выросла в 14,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе - апреле экспорт товаров сократился на 13,2%, импорт - на 11,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Так что резервов действительно нет, и вся надежда только на правильно выстроенный процесс долгого восстановления экономики.

А вот эксперты не считают спасением экономики отсутствие у нас карантина, потому что предприятия работали на склад и просто заморозили свои средства в запасах готовой продукции, ведь пути сбыта были закрыты на карантин. Насчет возможных последствий для ВВП цифры также отличаются в разы. Например, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что наше ВВП упадет на 6% по итогам года. Это больше, чем прогноз Еврокомиссии (минус 5%) для карантинной России. Впрочем, время покажет.