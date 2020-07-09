Вид на парк и стройку, билеты по 4 рубля: в Минске после ремонта открылась Детская железная дорога

Возле здания вокзала, украшенного воздушными шариками, - праздничная суета: открытия юбилейного сезона давно ждали и сотрудники станции, и маленькие пассажиры. К окошку кассы, где юный билетер продает билеты, стоит очередь из желающих прокатиться на первом в этом сезоне поезде. В просторном зале ожидания по кругу курсирует макет станции «Поречье» - первой станции Белорусской железной дороги.

Дети с интересом наблюдают за макетом первой станции БеларусиФото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Поезд 5 минут едет, 3 минуты отдыхает. Здесь полностью все детализировано: есть работающие светофоры, организовано движение автотранспорта. Поезд работает автоматически, и нашего участия не требует, - рассказывает историю станции Михаил - интеллигентный подросток в фирменной синей форме.

Его коллега в углу зала демонстрирует зрителям работу игрового модуля, за которым любой желающий может попробовать себя в качестве машиниста. Модуль с тремя экранами полностью имитирует рабочее место машиниста и позволяет выбрать вид локомотива, сезон и время суток.

На игровом модуле каждый желающий может попробовать себя в качестве машинистаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

В другом углу разместилось фотозеркало. Оно, по словам сотрудников вокзала, заменяет собой фотозону и фотографа. Здесь можно сделать свое фото, а потом через панель фотозеркала переодеть себя в железнодорожную форму разных лет.

А еще на вокзале установили рояль, который может играть музыку без участия человека.

С помощью фотозеркала можно примерить на себя железнодорожную форму разных летФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Но все же самое главное здесь - это поезд. Первый после открытия состав с пассажирами отправился по традиционному маршруту по парку Челюскинцев от обновленной станции «Заслоново» без опозданий, ровно в 11.00. Было все, как в настоящем «взрослом» поезде, - проводник в новой синей форме с ответственным видом проверил билеты и пожелал каждому пассажиру хорошей дороги. Юный диспетчер на платформе дал знак к началу движения, поезд тронулся, и жадные до новых впечатлений маленькие пассажиры прилипли к окошкам. Путь недлинный - 4,5 километра с одной остановкой. Так что чай-кофе пассажирам не предлагают, а вот билеты юный проводник проверить успевает.

Когда поезд ныряет в темноту под мостом, дети ахают. Но мост быстро заканчивается, и под веселые детские песни состав прибывает на станцию «Сосновый бор». Стоянка недолгая - всего пять минут, но пассажирам хватает, чтобы выйти на перрон и сделать фото на память с юными железнодорожниками.

На Детской железной дороге работают проводникиФото: Дмитрий ЛАСЬКО

На обратном пути к концу маршрута вид из окон резко меняется: вместо зелени парка теперь за окошком - высотки жилого комплекса и стройка. Большая стройка потеснила Детскую железную дорогу два года назад. Минчане пытались ее отстоять и создали петицию, где написали, что Детскую железную дорогу необходимо сохранить, а «архитектура 12 - 15-этажного жилого комплекса изуродует проспект Независимости. Такая высотность недопустима позади здания станции «Заслоново», спроектированного архитектором Заборским в неоклассическом стиле в 1955 году». Под петицией подписалось 18 тысяч человек, но городские власти ответили, что земли Детской железной дороги не затрагиваются, и строительство было продолжено.

В последнее время вид из окон дороги изменился: вместо зелени теперь часть дороги окружают высоткиФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Впрочем, дети в вагоне встречают вид за окном скорее с восторгом, вглядываясь в неспешную жизнь стройки. И когда поезд прибывает обратно в «Заслоново», они покидают его вполне довольные поездкой. На их места сразу же садятся другие пассажиры - рейсы идут без перерывов.

Прямо за Детской железной дорогой выростает жилой комплексФото: Дмитрий ЛАСЬКО

БУДЬ В КУРСЕ!

В июле и августе Детская железная дорога работает по будням и выходным, в сентябре - только по выходным. В среду, четверг и пятницу поезд делает четыре рейса: в 11.00, 11.38, 12.57 и 13.35. В субботу и воскресенье - шесть: в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52 и 15.31.

Стоимость поездки - 4 рубля, билеты можно купить в кассе, а также через сервис продажи билетов ByCard.

СПРАВКА «КП»

Детскую железную дорогу придумали в 1935 году в Грузии для детей местных железнодорожников, которые днями пропадали на службе у родителей. Им предложили попробовать самим стать у руля. К 1941 году такие детские железные дороги работали уже в 20 городах СССР, в том числе и в Гомеле. После войны дорогу надо было отстраивать заново, и строить ее решили уже в Минске. Ее открыли ровно 65 лет назад - 9 июля 1955 года. Главная станция называлась тогда «Парк культуры». В 1971 году дороге было присвоено имя железнодорожника и партизана Константина Заслонова, главную станцию переименовали в «Заслоново».

Детская железная дорога - это не только развлечение для маленьких пассажиров, но и уникальный образовательный комплекс, где школьники могут примерить на себя профессию железнодорожника. Стать юным железнодорожником может любой ученик 5 - 7-х классов школ Минска и Минской области. Каждый год более 400 школьников бесплатно проходят обучение в Учебном центре Детской железной дороги, и более 60% из них после школы выбирают железнодорожную профессию. За все время Детская железная дорога выпустила 12 000 воспитанников, каждый третий из них связал свою судьбу с БелЖД.

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