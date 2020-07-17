Вероника Цепкало: «Мы хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин»

Светлана Тихановская, кандидат в президенты, Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико, и Вероника Цепкало, супруга Валерия Цепкало, 17 июля ответили на вопросы журналистов и рассказали, почему они решили объединиться.

- Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте. Из-за любви. Из-за любви к своему мужу, - говорит Светлана Тихановская. - Именно поэтому я решила продолжить дело, которое для него было таким важным. Я люблю Беларусь и белорусов. Именно поэтому я продолжаю идти дальше, несмотря на все попытки меня сломать. Я люблю своих детей. И я хочу, чтобы они росли в свободной стране, чтобы нашим детям не закрывали рты, как нам. Чтобы они не сидели в тюрьмах без вины. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский в свое время объединил народ. Именно поэтому сейчас мы тоже решили объединиться, чтобы достигнуть общей цели. Так вместе мы стали еще сильнее. Мы не делаем ничего плохого или незаконного. Мы просто хотим жить в свободной стране.

Тихановская также огласила принципы, на основе которых объединились три команды.

- Во-первых, мы приглашаем всех желающих на выборы 9 августа. Обязательное освобождение всех политзаключенных, а также экономических заключенных, которым мы предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Также обязательным пунктом явлется проведение повторных выборов, честных, после 9 августа. Также мы будем информировать наших избирателей о необходимости защищать свои голоса разными способами. И в момент голосования мы настоятельно просим всех желающих присоединиться к движению наблюдателей на выборных участках.

Напомним, блогер Сергей Тихановский не смог стать претендентом на пост кандидата в президенты из-за административного ареста. А 29 мая он был задержан в Гродно на одном из пикетов. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

Вероника Цепкало рассказала о женской солидарности:

- Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно - боится Светлану. Потому что ее муж находится в тюрьме - он заложник всей этой ситуации. Светлана мать, у нее двое детей. И мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Именно поэтому мы объединились, именно поэтому мы солидарны со Светланой - как матери, как женщины. Именно поэтому мы верим, что мы не второсортны, мы наравне стоим с мужчинами. И мы верим, что мы победим.

- За кого голосовать 9 августа? - спросили журналисты.

- За Светлану, - ответила с улыбкой Вероника Цепкало. - За кого же еще? Голосуйте за Светлану!

Кандидат в депутаты Светлана Тихановская: "Я продолжаю идти дальше, несмотря на все попытки меня сломать".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

“Мы показали, как быстро женщины в отличие от мужчин могут договориться”

О том, как три команды решили сотрудничать, поведала Мария Колесникова:

- Вчера (16 июля - Ред.) рано утром штаб Виктора Бабарико пригласил Светлану и Веронику для обсуждения дальнейших действий. Мы сначала совещались всеми командами, участниками. В итоге мы решили, что мы хотим поговорить втроем. Мы остались втроем, за 15 минут приняли решение о дальнейших действиях и написали все пять пунктов (пять основных принципов своей предвыборной кампании. - Ред.), - говорит Мария Колесникова.

- И тем самым мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться. Нам потребовалось всего лишь 15 минут, - с улыбкой отметила Вероника Цепкало.

Супруга экс-главы ПВТ "не питает иллюзий", что ее мужа зарегистрируют кандидатом в президенты. Напомним, Валерий Цепкало подал жалобу в Верховный суд на его нерегистрацию.

По словам Марии Колесниковой, кандидат в президенты Андрей Дмитриев уже поддержал их инициативу.

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