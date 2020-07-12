Сирота-инвалид из Глуска в 30 лет нашел семью в Ирландии, а в 44 - работу в Беларуси

Своих родителей 44-летний Миша Рунцевич не знает, он вырос в интернате. «Мамы, папы нет, братьев нет - все умерли». Это все, что он может рассказать про биологическую семью. Не сложилась у него жизнь и в приемных семьях - в одной из них мама умерла, а другая просто отказалась от Миши. Наверное, не нашли подход к особенному парню. Но ему все-таки повезло с настоящей любящей семьей.

«И плов, и сырники - все сам готовлю»

- У меня ирландская мама, я уже 15 лет в Ирландию езжу летом на месяц. У нее дети хорошие - три сына и дочка, - рассказывает Миша.

Он показывает в телефоне фотографии, всех перечисляет по именам и с удовольствием делится впечатлениями.

- Там большой дом, у меня комната отдельная. Меня возят на экскурсии, по океанам, по музеям, на концерты, по магазинам. Ирландия - страна красивая. Мне нравится там океан больше всего. Мы специальные костюмы надеваем и купаемся. Овечек много там у них бегает в горах. Красиво. Ирландцы веселые, развлекают нас, танцевать учат. Они на английском говорят, я только чуть-чуть могу. Мы с переводчиком общаемся.

Семья на Изумрудном острове у Миши появилась, когда он, как и многие воспитанники Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, начал ездить в Ирландию на оздоровление. С тех пор заботятся ирландцы о нем как о родном сыне. Оплатили операцию по исправлению заячьей губы и протезирование зубов, помогли обустроить жилье.

- У меня мультиварка есть, - похвастался Миша. - Я в ней жарю, тушу, на пару готовлю. И плов, и сырники - все сам готовлю. На кухню не хожу. Вчера рассольник готовил. У меня вкусно получилось.

Свое жилье Мишик, как его ласково называют знакомые, получил недавно, когда был восстановлен в дееспособности.

- Мы посодействовали, чтобы ему дали общежитие, - рассказала Анжела Полупанкова, директор Глусского районного центра социального обслуживания населения. - Ему выделили в блоке комнату, ирландцы оплатили ее ремонт, купили мебель, технику. У него есть все для нормальной жизни.

«Игры не люблю, а новости смотрю и музыку слушаю»

В центре социального обслуживания к Мишику, которого здесь знают давно, относятся очень тепло - парень ответственный, добрый и старательный. Поэтому когда встал вопрос о его трудоустройстве после восстановления в дееспособности, взяли на работу уборщиком территории. Теперь Миша кроме пенсии по инвалидности (у него II группа) получает еще и зарплату.

Благодаря Мише на территории вокруг центра социального обслуживания порядок.Фото: Раиса ЮДИНА

- На жизнь хватает. На продукты. На общежитие. И откладываю, - рассказывает Миша. - На планшет собираю - у меня упал и разбился. Покупаю себе еще конфеты, мороженое. Игры? Не, игры не люблю. Телевизор у меня хороший. Новости смотрю. Люблю белорусские новости, кино какое-нибудь. Люблю музыку послушать - 90-е, 80-е.

- Миша сам пользуется карточкой, сам ходит в магазин, продукты покупает, готовит, стирает, - рассказала Анжела Николаевна. - Чтобы восстановить дееспособность, он должен был уметь читать, писать, считать. В Весновском интернате его всему этому обучали, а мы уже продолжили. Там он печатными буквами писал, а здесь уже учится красиво писать.

Около четырех лет Миша провел в доме совместного проживания вместе с другими ребятами, которые тоже готовились к самостоятельной жизни. Там они все делают сами под присмотром санитарки: готовят, стирают, убирают, хозяйством занимаются (у них есть куры, огород). Миша часто заходит в гости к бывшим соседям, но говорит, что лучше всего ему здесь - в отделении дневного пребывания.

- Я прихожу на работу с утра, к восьми. До двух работаю - дорожки подмету, мусор пособираю, - рассказывает он о своих буднях и старательно демонстрирует, как ответственно он метет дорожки. - Как уберу все - прихожу сюда. Здесь все хорошие очень: Анжела Николаевна, Ирина Владимировна, Ольга Владимировна – мне все нравятся.

Благодаря Мише на территории вокруг центра социального обслуживания порядок.Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь создают ангелов и учатся считать

- У нас здесь занимаются люди разные - от 18 и старше, но иногда всех их называем детьми. Мы тут живем одной семьей, - рассказывает Ольга Леванович, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания. - Им здесь и правда хорошо, у каждого есть свое занятие.

В Глуском центре социального обслуживания, где находится отделение дневного пребывания, домашний уют чувствуется с порога.Фото: Раиса ЮДИНА

То, что здесь не сидят сложа руки, видно с порога. На стенах и на полочках - невероятной красоты работы особенных людей: панно, куклы, поделки, вышивка бисером и лентами. Из-за обилия этой красоты, рожденной из глубины искренних душ, и душевного персонала в центре очень дружелюбная и комфортная атмосфера. Как дома. Кто-то из тех, чьими руками создана красота, плохо ходит, кто-то с трудом разговаривает, но чувством прекрасного они точно не обделены. Я зашла к ним как раз во время творческих занятий (это было еще до карантина).

- Сама училась, - с гордостью говорит скромная улыбчивая Люда, демонстрируя связанных собственноручно симпатичных Чипа и Дейла. Меня в восторг приводят ее воздушные ангелочки-обереги - и тут же один из них вручается мне в подарок.

Люда- настоящая рукодельница.Фото: Раиса ЮДИНА

Один из этих ангелов-хранителей попал и в мою коллекциюФото: Раиса ЮДИНА

Другая девушка старательно выводит что-то карандашами в прописях. Парень в сторонке увлеченно рассматривает журналы.

- С ними работать легко, - уверяет инструктор трудовой терапии Ирина Мартинович. - Они очень благодарные, они обучаемые.

- Антоша! - обращается она к любителю журналов. - Как меня зовут?

- Ира! - охотно отвечает он.

- А что ты у Иры делаешь? - продолжает она разговор подсказывая: - Антоша занимается, мы с ним считаем до десяти…

- Занимается! Занимается! – радостно подхватывает ученик.

В отделении дневного пребывания у каждого есть занятие по душе.Фото: Раиса ЮДИНА

- Они очень творческие дети, - хвалит своих подопечных Ирина Владимировна. - Люда красиво очень вяжет. Я направляю, помогаю, но придумывает и работу делает она сама. Она живет дома с мамой, а к нам приезжает.

Большинство работ украшают помещения территориального центра социального обслуживания, что-то продают на выставках или дарят. Есть трудовые мастерские.

Красота, созданная руками особенных людей.Фото: Раиса ЮДИНА

А Мише удалось научиться обувному делу у мастера еще в интернате. В жизни все пригодится.

- Набойку могу поменять, молнию, собачку.

Профилактику сделать, - перечисляет он свои умения.

- Ты вообще молодец, хозяйственный такой. И готовишь сам! Может, невеста тебе еще найдется? - рассуждаю я.

- Ну… может быть, да, - серьезно отвечает Миша. Разговор о семье снова наводит его на воспоминания, и он показывает мне в телефоне свежие фотографии. Присылают их ему очень часто, как это обычно заведено в дружных семьях. - Это моя мама ирландская Энн. Она мне фотографии прислала. Вот собачка ее. Вот лебеди.

«Будем просить, чтобы Миша мог и дальше трудиться»

В июне Миша должен был снова поехать в Ирландию, но все планы перечеркнул коронавирус. Как и все мы, Миша ждет, когда все образуется и он увидится с теми, кто его любит. Работает. Пока он оформлен на год - проходит необходимый этап адаптации. По окончании ему надо будет снова пройти ВКК, чтобы получить разрешение работать и дальше.

- Мы будем, конечно, просить, чтобы он мог и дальше трудиться, - говорит Анжела Николаевна. - Думаю, он останется, вакансия есть, он нормально работает, исполнительный, вопросов к нему нет.

На случай, если вдруг Мишику не разрешат работать дальше, у сотрудников Центра социального обслуживания есть план В: можно оформить ремесленную деятельность. В любом случае его без поддержки не оставят.

Большинство рукодельных шедевров создаются из бросового материала, например, из остатков ниток.Фото: Раиса ЮДИНА

А вот и оригинальная версия Эйфелевой башни.Фото: Раиса ЮДИНА

Восстановление в дееспособности воспитанников Весновского интерната - проект ирландской благотворительной организации, которая оказывает помощь этому учреждению во всем. Но сам по себе процесс признания человека с особенностями дееспособным очень долгий и непростой: заключение врачей, наблюдение психиатров, суд, заключение ВКК… Поэтому проходят этот путь до концы пока немногие, и Мишик - настоящий счастливчик.

- В Европе давным-давно по этому пути прошли, а мы только начинаем потихоньку, - рассуждает Анжела Николаевна. - Но думаю, если будет больше таких специалистов, как у нас - все получится. Возможно, в будущем сможем отправлять людей после восстановления в дееспособности на переобучение. Главное, чтобы человек не просто обучился, но и смог работать.

Для создания картин использованы самые разнообразные техники.Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь и искусная вышивка лентами...Фото: Раиса ЮДИНА