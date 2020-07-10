2020-07-10T17:26:43+03:00
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КП Беларусь

Томас Андерс не приедет на «Славянский базар» - санитарная служба Германии не пускает

А еще зрителям в 2020 году на концентах не разрешат вручать цветы артистам
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Томас Андерс не приедет на «Славянский базар».Томас Андерс не приедет на «Славянский базар».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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«Славянский базар» все ближе, но в его программу то и дело вносятся коррективы. Так, стало известно, что в этом году у зрителей не будет возможности вручать букеты артистам. Многие использовали эту возможность, чтобы обняться и, может, даже поцеловать кумира. В нынешней ситуации с разгулом коронавируса решили не рисковать. Вместо цветов оргкомитет фестиваля предложил жертвовать деньги в помощь детям на благотворительный счет.

К сожалению, не приедет в Витебск экс-солист Modern Talking Томас Андерс. В Витебске он уже был, и принимали его очень тепло. Организаторы фестиваля сообщили в соцсетях: «К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны Томаса Андерса. Музыкант не сможет принять участие в концертах фестиваля». Не будет и концерта «Рок на все времена», в котором должны были принять участие «Чиж & Co», Александр Иванов и группа «Рондо», «Вопли Видоплясова», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» и наш Дядя Ваня. При этом Иван Вабищевич (Дядя Ваня) должен был вести детский конкурс - его убрали и оттуда за пост в соцсетях с критикой действий властей.

Еще одна белорусская группа, которая высказывалась в соцсетях о насилии милиции по отношению к мирным гражданам, также не появится на «Славянском базаре» - это Litesound. Более того, в качестве реакции на происходящее они перевыпустили песню We Are the Heroes (которую исполняли на «Евровидении-2012»), но уже на мове. Теперь она называется «Героi».

Братья Владимир и Дмитрий из Litesound говорят, что договоренности об их участии в «Базаре» были еще в марте. Была указана группа в афише фестиваля. Однако в конце июня им сообщили, что программу сократили и номера Litesound в Витебске не будет.

Ранее мы писали о том, что из программы «Славянского базара» исчезли замечательные ведущие - Денис Дудинский и Катерина Раецкая (они ежегодно вели конкурс молодых артистов) - и тоже, по удивительному совпадению, произошло это после того, как Денис написал пост из очереди в сувенирный магазин symbal.by и выложил селфи.

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