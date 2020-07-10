Александр Лукашенко вспомнил о деньгах, заработанных в студотряде: Оделся, обулся, книжек накупил

10 июля на минском заводе «Атлант» Александру Лукашенко удалось встретиться не только с управленцами, но трудовым коллективом и бойцами студотряда, сообщила пресс-служба президента.

Общаясь с работающими студентами, он вспомнил свой опыт работы в студотрядах. И пояснил, что, так как его мать работала дояркой, больших денег в семье никогда не было. В студотрядах он старался заработать, чтобы самостоятельно себя обеспечить.

- Чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти в аудиторию и чтобы внешне не отличался от детей богатых родителей, - воспоминания президента приводит БелТА.

Президент рассказал несколько историй из студотрядной жизни.

- Первый мой студенческий отряд был после первого курса у меня. Мы поехали на стройку и строили на селе школу. Какое-то время я там работал, но организация была такая, что нам и не платили, и организации не было никакой. Я плюнул и уехал, - рассказал он. - Уехал работать к себе домой и создал отряд из школьников. На местном сельхозпредприятии собрал детей 9 - 10 классов (десятилетка была), и мы на зерноскладах в одном из хозяйств бетонировали полы. (...) Был хороший опыт, и заработали хорошие деньги. Но за это я очень сильно получил в университете - за то, что бросил (место работы в студотряде. - Ред.) и уехал работать в колхоз.

Александр Лукашенко вспомнил, как в одном из студотрядов он научился качественно делать кладку, а в другом, мелиоративном отряде, запомнил всю технологию, которую знает до сих пор.

- Мы заработали тогда очень много, - признался президент. По его словам, если перевести в доллары по тому курсу, то это было около $300. - Оделся, обулся и книжек еще накупил.

Из личного мы еще узнали, какую бытовую технику президент использует дома. Этим он поделился, отвечая на вопросы трудового коллектива предприятия. Он рассказал, что самостоятельно не выбирает бытовую технику. Но у него есть стиральная машина «Атлант», которую ему подарили на предприятии, когда запускали производство машинок. По его словам, она исправно служит до сих пор и без ремонта.

- До сих пор эта машина у меня работает. Есть и ваш холодильник, - заявил Александр Лукашенко. - Я очень преданный своему государству и народу человек.

Белорусам президент порекомендовал покупать товары и продукцию белорусского производства.

Также президент рассказал о...

...ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ

«Я ярый сторонник электромобилей. Это будущее». «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусского электротранспорта. - Ред.) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене».

«Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - Прим. БелТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на «Джили» с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии».

Президент рассказал, что в белорусских электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи.

«Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не литийонные, а графеновые. - Ред.), которые в мире неизвестны».

...АЭС

«Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке». «За этим будущее. Атомная энергия - это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это одна из самых лучших станций в мире (строящаяся в Беларуси АЭС. - Ред.), почему мы ее и выбрали».

...КОРОНАВИРУСЕ

«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы».

«Главное заключается в том, что мы выстояли, не закрыли производства и сегодня можем продавать свою продукцию, мы занимаем свободные рынки. Главное - их потом удержать и никому не отдавать, а от этого - развитие производства и ваша заработная плата. Вы в этом плане молодцы. Вы яркое подтверждение правильности того курса, который мы в свое время выбрали».

...ЗАРПЛАТЕ

Президент поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях.

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БелАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников».

«Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего».

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