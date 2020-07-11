2020-07-12T11:12:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Многие после торговли бегут на вечернюю дойку»: белоруска организовала фермерский рынок и объясняет, почему там высокие цены

На новом экорынке «Комсомолка» узнала, какой на вкус луковый мармелад и откуда берутся зеленые продукты в супермаркетах [фото]
Мария ЭЛЕШЕВИЧСвятослав ЗОРКИЙ
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Ксения Вятская организатор сообщества фермеров «Усё сваё».Ксения Вятская организатор сообщества фермеров «Усё сваё».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раз в неделю по субботам на уличной площадке DВОР на Кальварийской, 21 с 11.00 до 14.00 около десятка фермеров продают домашние сыры, масло, молоко, хлеб, чаи из полевых трав.

Сыры из козьего молока. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сыры из козьего молока.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Многие оставляют своих коров и едут на рынок, а после бегут к ним на вечернюю дойку, - рассказывает Ксения Вятская, которая уже четыре года проводит подобные ярмарки. - В этом году немного изменили формат из-за пандемии - все не так шумно и ярко, как обычно.

Ксения Вятская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксения Вятская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В сообществе «Усё сваё», которое организовала Ксения, больше 200 фермеров. Постепенно минчанам собираются показать продукцию каждого. Мама троих детей, она и сама с января покупает исключительно фермерские продукты.

Заварные хлеба на закваске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заварные хлеба на закваскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы живем в деревне, где нет магазина. Раз в неделю заказываем доставку, - говорит она. - Когда ты берешь чистые фермерские продукты, не покупаешь ненужного. А в магазине на кассе хочется кричать тем, кто передо мной: «Ребята, зачем вам это все? Это бессмысленно!» Торговые сети тебе говорят: «Покупай больше, больше... Тебе нужен перекус, шоколадка, десять раз кофе выпить». А вы вспомните рассказы деревенские, как люди выходили с куском хлеба и молоком и пахали целый день в поле.

Ассортимент от вареньевой мануфактуры "Тры моркаўкі". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ассортимент от вареньевой мануфактуры "Тры моркаўкі".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще Ксения говорит о продуктах из супермаркетов с пометкой «эко».

- У нас сейчас документально-правовая дыра: магазины не могут взять фермерские продукты. Даже те сети, которые запустили эконаправление, - объясняет Ксения. - Я знаю, у кого магазины закупают эти продукты. Ну да, это фермеры, но это колоссально гигантские. У наших ребят цели другие.

Ксения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хотя на экорынках фермеры продают свои продукты сами, без перекупщиков, сложно не удивиться высоким ценам в сравнении с прайсами в супермаркетах.

- Мы, энтузиасты-романтики, не преследуем цели обогащения. И уже пережили кучу «холиваров» по поводу цен. Но я точно знаю: если сыр у фермеров дороже, чем в магазине, он того стоит. У меня есть куры, и я эти яйца за 5 рублей не продам, даже за 8. Потому что понимаю, сколько сил и денег вкладываю. Вдобавок, когда съедаешь фермерский сыр, не нужно есть целую головку, достаточно кусочка - тебе вкусно и достаточно! Скажем, я позавтракала в восемь утра куском фермерского хлеба с кусочком масла. Уже полдень, а я вообще не хочу есть. Этот продукт такой богатый, что в тебе живет очень долго. Экономия будет из-за того, что ты уменьшаешь количество еды.

В первый день открытия рынка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первый день открытия рынка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО В МЕНЮ?

Хлеб для туристов и мед с перцем чили

Сулугуни с чесноком и помада из козьего жира

Козьи сыры из деревни Красновка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Козьи сыры из деревни Красновка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наталья с мужем ведут хозяйство в деревне Красновка Крупского района. У них 30 коз, из которых 10 дойных. Сыр (классический, сулугуни - подкопченный, с чесноком и морковью, фета с укропом, сыр пажитный) они изготавливают с использованием сычужного фермента для свертывания молока. Также на прилавке - крем и помада на основе козьего жира. В состав крема, к примеру, входят топленное козье молоко, аргановое и другие масла.

Сырное разнообразие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сырное разнообразие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крем и помада на основе козьего жира Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крем и помада на основе козьего жираФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько стоит?

Сыр 35 BYN / кг

Крем - 10 BYN

Помада 7 BYN

«Асілак» для походов и хлеб-пироженко

Алена ездит по регионам Беларуси и собирает рецепты выпечки хлеба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена ездит по регионам Беларуси и собирает рецепты выпечки хлеба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена ездит по регионам Беларуси и собирает рецепты выпечки хлеба. В ее планах открыть музей этого продукта.

- Все богатство, которое есть у народа, - в этом хлебе, - рассказывает Алена.

Но на ее прилавке и классический хлеб, выпеченный по рецепту ее бабушки, а еще десертный с черносливом, курагой, грецким орехом. Есть и каравай, печенье с цельным миндалем.

Алена ездит по регионам Беларуси и собирает рецепты выпечки хлеба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена ездит по регионам Беларуси и собирает рецепты выпечки хлеба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Многие сейчас отказываются от пшеничного хлеба. Мой хлеб - это чисто веган-еда без всяких добавок, все виды - заварные на закваске. Десертный хлеб - это пироженко, для меня с кофе вкуснее нет.

В составе хлеба «Асілак» - семена льна, овса, подсолнечника, черного и белого кунжута. Алена создавала этот хлеб специально для людей, которые ходят в походы.

- Если брать достаточно хлеба, он с водой заменит дневной рацион, - рассказывает Алена.

"Матулін хлеб". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Матулін хлеб".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько стоит?

11 - 13,5 BYN / кг

Крем-мед с базиликом, лавандой и чили

Анатолий и Наталья держат семейную пасеку более шести лет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анатолий и Наталья держат семейную пасеку более шести лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анатолий и Наталья держат семейную пасеку около шести лет, но активно продавать продукцию в Минске стали только с прошлого года. Фермерский крем-мед готовят из сушеных ягод, хранится он не меньше года, а медовый мусс из свежих ягод - 14 дней. А всего в продаже 20 разных вкусов - от традиционных малины или черной смородины до тыквы, имбиря с корицей, кедрового ореха, специй, черного тмина.

Все продукты можно попробовать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все продукты можно попробовать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крем-мед и медовый мусс от семейной пасеки “Мроя”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крем-мед и медовый мусс от семейной пасеки “Мроя”.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько стоит?

Крем-мед - 15 BYN / 250 мл;

Крем-мед - 8 BYN / 100мл;

Крем-мед - 23 BYN / 500 мл;

Медовый мусс - 10 BYN / 250 мл.

«Цыбулевы» мармелад из вареньевой мануфактуры

Столик вареньевой мануфактуры "Тры моркаўкі". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Столик вареньевой мануфактуры "Тры моркаўкі".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Тры моркаўкі» - это проект культуролога и журналиста Максима Жбанкова. Начал варить овощи и фрукты он от скуки, а потом создал вареньевую мануфактуру. Продает он луковый мармелад на гранатовом сиропе, чатни и кетчуп из ревеня, клюкву со специями, черную смородину с можжевельником, томатное варенье с цукатами, джем из перца.

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Тры моркаўкі". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Тры моркаўкі".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько стоит?

3 BYN / 40 грамм;

6 BYN / 120 грамм;

10 BYN / 240 грамм.

Пастилки из ягод

Михаил изготавливает пастилки из фруктов и ягод. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил изготавливает пастилки из фруктов и ягод.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Летом покупают пастилки из черной и красной смородины. Видимо, в жару кислые вкусы больше нравятся покупателям, - предполагает Михаил.А вот Михаил закупает свежие ягоды у населения, замораживает на зиму, а потом сушит и делает пастилки. На производство 50 г пастилок уходит кило свежих яблок и двести граммов ягод. Особым спросом пользуются малиновые и клубничные, а еще - микс из разных вкусов. Также в продаже вкусы: груша + брусника; яблоко + клубника; яблоко + малина.

На 50 грамм пастилок уходит килограмм свежих яблок и двести граммов ягод. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 50 грамм пастилок уходит килограмм свежих яблок и двести граммов ягод.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько стоит?

Упаковка 50 грамм - 5 BYN

Домашний хлеб. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Домашний хлеб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На рынке можно было купить даже полевые цветы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На рынке можно было купить даже полевые цветы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хлеб. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хлеб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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