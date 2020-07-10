2020-07-10T17:24:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Мор рыбы в Немане: река наполнилась кислородом, а загрязнения химикатами не было

Литва похвалила Беларусь за оперативную реакцию на бедствие и раскритиковала за обработку водоема хлорной известью
Оксана БРОВАЧ
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В середине июня в Немане фиксировали гибель рыбы. Фото: Рыбалка в ГродноВ середине июня в Немане фиксировали гибель рыбы. Фото: Рыбалка в Гродно
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- Рыба умирала из-за природных и климатических явлений: высокой температуры, сильных ливней, разрядов молний. Это могло вызвать внезапное сокращение кислорода в воде, - говорится в официальном ответе белорусского Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, который получило Минприроды Литвы.

Напомним, в середине июня в Немане случился мор рыбы. Тревогу забили рыбаки –стали жаловаться на то, что от воды идет затхлый запах, а рыба плавает вверх брюхом.

Экологическим бедствием обеспокоилась и Литва. Специалисты по ту сторону границы взяли на анализ пробы воды из Немана, чтобы свериться с выводами белорусских коллег. Наши эксперты пришли к выводу, что рыба погибла из-за недостатка кислорода в воде. Литовцы тоже отметили его снижение, но заключили, что это не критическая отметка, и она не должна была стать причиной мора рыбы. В связи с этим Литва по дипломатическим каналам направила ноту о возможном загрязнении Немана. На нее и отвечало Минприроды Беларуси. Кстати, литовцы отметили, что комментарии по поводу этой ситуации они получили максимально оперативно.

- Ответ подтвердил, что ситуация стабилизировалась, а уровень кислорода уже даже немного превысил норму. Жаркая погода действительно может быть причиной недостатка кислорода - это правда. Но дождь или молния - вряд ли, - на своей странице в Фейсбуке комментирует ответ министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка.

Также литовцев заверили, что угрозы химического загрязнения реки нет.

- Мы провели множество обследований. Фактов загрязнения или причинения вреда какими-то промышленными стоками мы не установили. Лабораторные анализы это подтвердили. Мы просмотрели все потенциальные источники загрязнения, никаких химических веществ в воде нету. И наши выводы подтвердили литовцы, - поясняет «КП» Игорь Сак, зампредседателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Тем не менее, у литовцев остались вопросы. В частности, они не согласны с применением хлорной извести, которой в Беларуси обрабатывают водоемы, где зафиксированы случаи болезни или мора рыбы.

- Метод, используемый белорусами для стабилизации ситуации - хлорная известь - вряд ли очень научно обоснован. Есть источники, которые говорят, что использование меловой извести действительно может увеличить количество кислорода. Но более убедителен скептицизм наших экспертов по поводу использования этих веществ. Они больше подходят в качестве дезинфицирующего средства. Хотя эти соединения не классифицируются как опасные для водной среды и быстро разлагаются, они является слабым раздражителем для кожи и слизистых оболочек, - делится своим мнением министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка.

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