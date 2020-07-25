2020-07-25T23:47:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Могут ли дистанционную работу расценить как прогул?

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В связи с пандемией у нас ввели дистанционную работу: какие-то дни работаешь из дома, в какие-то приходим в офис. Сделали удаленный доступ к своим компьютерам, ко всем базам. В общем, работать получается. Но никакие документы о переходе на такой режим мы не подписывали. Правильно ли это? Вдруг мне потом скажут, что я прогуляла работу?

Наталья.

Это неправильно. Несмотря на устную договоренность и уверенность в добросовестности и порядочности сторон, ваше отсутствие в офисе в определенный момент может быть расценено все-таки и как прогул. Чтобы избежать спорных моментов, нанимателю надо оформить ряд документов с соблюдением определенных процедур.

Установление дистанционной работы - это изменение существенных условий труда. Так как в вашем случае это обусловлено эпидемиологической ситуацией, то вас могут предупредить письменно за 1 день (пункт 14 Указа от 24.04.2020 №143 «О поддержке экономики»). Если вы согласны, то уже через день можно будет работать удаленно. Если не согласны, то трудовой договор прекращается по пункту 5 части 2 статьи 35 Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

Также вы можете сами написать заявление и по согласованию с нанимателем начать работать дистанционно в назначенную дату - хоть сегодня.

Независимо от того, по чьей инициативе устанавливается дистанционная работа, нанимателю надо будет об этом издать приказ и ознакомить с ним работника под роспись. Также сторонам необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту), руководствуясь главой 25-1 «Особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу» Трудового кодекса.

Здесь надо прописать, что работа является дистанционной, определить порядок обмена электронными документами или сообщениями, порядок и сроки представления работниками отчетов о выполненной работе; способ и периодичность контактов; режим рабочего времени и времени отдыха и т. д.

Все нюансы удаленной работы можно предусмотреть и в отдельном локальном нормативном правовом акте.

Дистанционную работу можно ввести как постоянно, так и на какой-то конкретный срок.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права», или по электронной почте: kalinina@phkp.by

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