Лидия Ермошина: Хожу без охраны, но я вообще не хожу уже по улицам

Глава ЦИК в интервью агентству РИА «Новости» рассказала о местах для агитации во время этой президентской кампании, своей охране и свежем воздухе в Дроздах.

Напомним, шестые выборы президента пройдут 9 августа. Пока в гонке участвуют семь человек. О том, кого зарегистрируют кандидатом в президенты, мы узнаем 14 июля.

Лидия Ермошина рассказала о...

...СЛОЖНОЙ КАМПАНИИ

«Эта кампания действительно самая сложная. Во-первых, буквально с первых ее дней были предприняты попытки по дезорганизации деятельности Центральной комиссии. Во-вторых, были предприняты попытки по запугиванию как членов ЦИК, так и избирательных комиссий снизу. И третье - если раньше, скажем так, попытки создания политической нестабильности предпринимались всегда в конце избирательной кампании, в период предвыборной агитации, то в этот раз раскачать ситуацию, создать некую предреволюционную обстановку в стране пытались уже с начала выдвижения кандидатов в президенты, с первых дней сбора подписей».

...УГРОЗАХ

«Анонимные запугивающие письма в ЦИК приходят по электронному адресу. Есть звонки, они особенно активизировались, когда, например, арестовали господина Бабарико (18 июня. - Ред.), и у нас на горячую линию стали поступать угрозы, хотя мы к аресту, естественно, никакого отношения не имеем, но нас почему-то выбрали в качестве козлов отпущения. Если изучить эти тексты, видно, что их пишут неадекватные люди. Все политические кампании пробуждают, скажем так, определенные психопатические настроения у людей, которые психологически нестабильны».

...СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Хожу без охраны, но я вообще не хожу уже по улицам. Приезжаю на работу и уезжаю на машине домой, в Дрозды. По сути дела, если бы не огороженный поселок, у меня не было бы возможности дышать свежим воздухом».

...ЗАЯВЛЕНИИ НА ТИХАНОВСКОГО

«Обратилась к правоохранителям только по одному факту - открытых угроз со стороны господина Тихановского (муж и руководитель инициативной группы Светланы Тихановской. - Ред.), и в отношении него в том числе было возбуждено дело за воспрепятствование работе Центризбиркома. Во-первых, мой пример должен показать всем членам избирательных комиссий, чтобы они не боялись, чтобы они знали, что их права и жизнь будут защищены в том случае, если угрозы будут поступать.

Во-вторых, нам уже пора создавать правовой прецедент. Это первый правовой прецедент в нашей стране, когда вообще заработала статья (с. 191 УК «Воспрепятствование реализации избирательных прав граждан, работе ЦИК и избиркомов по выборам». - Ред.), направленная на борьбу с теми, кто угрожает членам избирательных комиссий. Мы, конечно, посмотрим… У господина Тихановского и так хватает обвинений по другим статьям, это всего лишь небольшая часть. Но я бы хотела, чтобы расследование уголовного дела, которое на данный момент ведется, послужило уроком для остальных, кто не может сдержать свой язык».

...ПОДПИСЯХ ЗА ЛУКАШЕНКО

«Что же касается выверки подписей, могу сказать, что даже команды, где существуют давние традиции и четкая иерархия, и то работают с ошибками. Иначе бы не браковалось достаточно большое количество подписей у действующего главы государства Александра Лукашенко, где, собственно говоря, в инициативной группе работают очень много людей, которые собирают подписи регулярно, не только на президентских выборах, но и во время парламентских и местных избирательных кампаний».

...СКЕЛЕТАХ В ШКАФУ

«Что же касается тех, кто участвует в выборах, я думаю, что люди любого уровня, которые идут на выборы, должны всегда помнить, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми. Чем закончится этот процесс - всегда непредсказуемо, поэтому каждый из тех, кто идет на выборы, должен оценить ситуацию: для чего он идет, зачем ему это нужно и какие последствия может повлечь».

...МЕСТАХ ДЛЯ АГИТАЦИИ И ПИКЕТОВ

«Я могу сказать, что этак лет 15 приучала все местные власти к мысли, что предвыборная агитация, пикеты по сбору подписей должны проходить в демократических, максимально либеральных условиях. К этому сначала прислушался город Минск, потом мы дошли и до провинции. И у нас, по сути дела, была идеальная раскладка как по местам, так и по ведению предвыборной агитации. Кстати, эта избирательная кампания начиналась с такими же взглядами и мотивами. Но тогда, когда господин Тихановский превратил пикеты по сбору подписей в политические агрессивные мероприятия, которые могли вообще неизвестно чем закончиться…

Причем лично я за что боролась, на то и напоролась, потому что я ратовала за демократию, а ко мне собрались прийти домой под видом пикета и сбора подписей. Поэтому, когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий».

... ДЕКЛАРАЦИИ ВИКТОРА БАБАРИКО

«Основанием для отказа в регистрации может стать недостоверность указанных сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода. Да и то - это право ЦИК, а не обязанность, мы можем оценивать ситуацию по-разному. Также можно отказать, если претендент забыл задекларировать старые «Жигули». То есть транспортное средство не указано в декларации или, например, земельный участок, это уже считается существенной ошибкой».

«Что же касается особенностей декларации господина Бабарико, могу сказать, что перечисление сведений о том, у кого он хранит деньги, не предусмотрено постановлением Совмина, который утвердил данную форму декларации. Мы не проверяем ни банковские счета, ни где хранит свои деньги кандидат, он может их и под матрасом хранить. Указано это подобным образом именно потому, что декларация подписана уже после возбуждения уголовного дела в отношении господина Бабарико. То есть он хотел показать некую легальность конкретных сумм именно в рамках возбужденного уголовного дела. К выборам это никакого отношения не имеет».

«Декларация Бабарико, как и декларации других претендентов на пост президента, направлена в профильные организации, которые занимаются проверкой денег, недвижимости - кроме банков. Все сведения, которые касаются денежных сумм, хранящихся в банках, составляют тайну, поэтому в банки декларации не направляются».

«Главное в данном случае - законность получения дохода, а не то, что деньги хранятся у друга. То есть если источники дохода будут законные, одолжил он кому-то деньги или нет, не имеет никакого значения».