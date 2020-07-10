ЗОЖ по-белорусски означает не пить, не курить и сидеть у телевизора

Национальный статистический комитет проанализировал отношение белорусов к здоровому образу жизни. Исследование было масштабным: участие в нем приняло около 6 тысяч человек по всей стране в возрасте от 16 лет и старше. Статистики просили респондентов оценить состояние своего здоровья, а также спрашивали о способах его укрепления, интересовались вредными привычками и любимыми видами спорта.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЗДОРОВЬЕ

Среди 33 вопросов, на которые отвечали участники опроса, был вопрос о жизненных приоритетах. Здесь белорусы единодушны: самая главная ценность - это здоровье. По десятибалльной шкале женщины оценили его значимость на 9, а мужчины - на 8,5. На втором месте и женщин, и у мужчин - понимание в семье: женщины оценили значимость «погоды в доме» в 8,3 балла, мужчины - в 8,1. Третья позиция в рейтинге ценностей белорусов - материальный достаток. Далее следуют жизнь без конфликтов, любовь, наличие надежных друзей, хорошее образование, успех в работе и учебе. Меньше прочего в шкале ценностей белорусов весят внешняя привлекательность и возможность путешествовать.

ПРОТИВ ЗОЖа ВТРОЕ БОЛЬШЕ МУЖЧИН, ЧЕМ ЖЕНЩИН

Модный ныне здоровый образ жизни (ЗОЖ) уже ведут 80% женщин и почти 66% мужчин. Во всяком случае они сами так считают. Для абсолютного большинства белорусов ЗОЖ - это отказ от курения, правильное питание, неупотребление алкоголя, занятия активными видами деятельности и соблюдение режима дня. 69% респондентов полагают, что здоровый образ жизни - это все перечисленное выше. С ними трудно не согласиться.

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«Что мешает придерживаться принципов ЗОЖ лично вам?» На этот вопрос больше половины женщин и мужчин ответили банально и честно - отсутствие силы воли и упорства. На недостаток времени сослался каждый пятый. Третья по значимости причина - материальные трудности: они препятствуют вести здоровый образ жизни каждой десятой женщине и каждому двадцатому мужчине. Вообще не считают нужным вести здоровый образ жизни 5% женщин и 17% мужчин.

К слову, информацию о здоровом образе жизни белорусы в основном получают из СМИ и интернета, а вот личный опыт - лишь на третьем месте. Метод проб и ошибок предпочитают 41% женщин и 35% мужчин.

КАК ЗДОРОВЬЕ? ХУЖЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД

Оценка состояния своего здоровья - вещь, конечно, субъективная. В среднем белорусы чувствуют себя удовлетворительно: так оценили свое здоровье почти 64%женщин и 58% мужчин. Хорошим свое здоровье считают 35% мужчин, а среди представительниц прекрасного пола с хорошим здоровьем только 26%. Откровенно плохим назвали свое здоровье почти 10% женщин и 7% мужчин. А около 10% мужчин и женщин констатировали: в этом году они чувствуют себя гораздо лучше, чем в прошлом. Впрочем, Белстат проводил это исследование в марте, когда пандемия коронавируса белорусам казалась чем-то далеким.

Что влияет на состояние здоровья белорусов, по их мнению, больше всего? Топ-3 следующий: образ жизни, экологическая обстановка и стрессы. Далее - по убывающей: вредные привычки, недостаточная забота о здоровье, наследственность, особенности питания, вредные условия труда. Удивляет, но факт остается фактом: меньше всего, считают белорусы, на состояние их здоровья влияет медицинское обслуживание и материальный достаток.

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ПИТЬ И КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ НЕ ВРЕДИТЬ?

Как сохраняют и укрепляют свое здоровье белорусы? 70% женщин и 57% мужчин полагают, что самое главное здесь - избегать стрессов и уметь противостоять им. Чуть менее важно соблюдать режим питания и питаться рационально, вести активный образ жизни и заниматься физкультурой и спортом. А вот отказ от вредных привычек как вариант укрепления здоровья рассматривается в последнюю очередь. К примеру, только 21% женщин и 28% мужчин считают, что ради здоровья надо отказаться от спиртного, чуть больше опрошенных - 26% женщин и 43% мужчин - за то, чтобы отказаться ради здоровья от курения. Хотя желание бросить курить у большинства курящих есть. Но им мешает привычка и отсутствие силы воли, плюс почти 30% женщин и 13% мужчин просто получают от сигарет успокоение и удовольствие.

Некурящими себя назвали 90% женщин и 58% мужчин, а вот с алкоголем ситуация другая: его не употребляют 28% опрошенных женщин и 21% мужчин. Больше половины мужчин и женщин придерживаются режима питания, чуть меньше половины утверждают, что всегда или часто соблюдают режим дня. Каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина дружат с физкультурой и спортом и занимаются ими. К слову, статистики отмечают, что доля таких людей за последние десять лет увеличилась.

НЕРВНИЧАЕМ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ В СЕМЬЕ И ФИНАНСОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Почти 21% женщин и 15% мужчин указывают: они часто или постоянно испытывают сильные отрицательные эмоции или стресс по различным причинам. Самая частая - проблемы в семье и беспокойство о близких, она заставляет нервничать и переживать 72% женщин и 52% мужчин. Вторая по значимости причина - финансовые трудности: из-за них испытывает стресс каждый третий. Выходит, что финансовые трудности напрягают женщин в два раза меньше, чем проблемы в семье.

Волнуют белорусов также проблемы со здоровьем, интенсивность и напряженность труда. Меньше всего мы переживаем из-за конфликтов в трудовом коллективе - эту причину назвал только каждый десятый вне зависимости от пола.

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СПАСЕНИЕ ОТ СТРЕССА - ДРУЗЬЯ

Общение с близкими и друзьями - главный способ борьбы со стрессом, считают и мужчины (46%) и женщины (54%). Далее следуют прогулки, просмотр телевизора, сон, интернет, книги. Почти в равной степени помогает белорусам преодолеть стресс прием медицинских препаратов и посещение церкви или костела. А еще 10% белорусов убегают от стресса, занимаясь либо хобби, либо спортом.

Многие белорусы считают, что лучший отдых после рабочей недели - физический труда на дачеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПОРТ И КОНЦЕРТЫ - НЕ ОТДЫХ?

Выяснили статистики и то, как отдыхают белорусы в повседневной жизни. Оказалось, что для 59% мужчин и 56% женщин нет ничего лучше, чем посидеть у телевизора или послушать музыку. Второй и третий по популярности способы - общение и прогулки. Каждый третий указал, что отдыхает, коротая время в интернете. Также треть опрошенных отметили, что место полноценного релакса для них - дача. Причем они предпочитают там не бездельничать, а пахать. И утверждают, что физический труд на приусадебном участке - лучший способ отдохнуть.

Больше, чем работать на даче, белоруски любят спать (31%) и читать (28%). Что интересно: мужчины с книжкой в руках отдыхают в два раза реже, чем женщины. И только каждый десятый отдыхает, занимаясь хобби, спортом или посещая культурные мероприятия.

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