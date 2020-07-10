«Кило твоей черешни, как кило моего мяса стоит!»: что почем в июле на Комаровке

Идешь на Комаровку - покупаешь в подземном переходе букетик цветов для жены: колокольчики, ромашки, васильки - по 5 рублей. Возвращаешься - букетик для себя: хрен, чеснок и зелень для засолки огурцов - по рублю. Это как пролог и эпилог хорошего спектакля. А спектакль на базаре летом - это всегда пожалуйста.

«Положите капусту, но не рукой»

- Парень, бери буженину. Посмотри, какое красивое мясо! Отдам за 8,50. Свое мясо, из Смолевичей, без пенициллина, - уговаривает продавщица молодого человека.

Тот думает…

- Да я так, зашел просто прицениться, за черешней шел.

- Дойдешь, вернешься обратно - кило твоей черешни, как кило моего мяса стоит. Ты этой водой наешься?!

Парень идет за черешней на сезонный рынок, и мы вслед за ним. А пока обращаем внимание на молочные продукты. Сыр на рынке 9 - 15 рублей, домашний творог - 9, 200-грамовая пачка масла - от 3 рублей. Вот за сыром и творогом на базар ходить выгодно.

Вкусно и полезно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выходим на сезонный рынок. Ну, все-таки большая и не подгнившая черешня чуть дешевле кило буженины. 6 - 7 рублей. И людей здесь больше, чем на мясных рядах.

На Комаровке настала ягодная пора, начавшаяся с клубники. Она тоже есть, но не по 3,50 как пару недель назад, а уже по 5,50 - 6 руб.

Горы ароматных ягод.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прилавках - ароматные горы. Смородина – 3,50, малина - 5 - 7, черника и крыжовник - по 6,50, вишня 4,50 – 6,50.

Продавец хозяйской рукой черпает совком чернику и насыпает в пакет для дамы преклонных лет.

- Я у вас раньше брала клубнику. Так вот сверху вы мне насыпали сладкой, а снизу - кислой.

Но ему все равно, что он ей и когда насыпал. Тем более что дама почему-то снова решила ему довериться и уже держит наготове 20 рублей.

Очень вкусно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рядышком ее ровесник закрывает ведерко с только что купленной клубникой. Вот его в прошлый раз не обманули, хорошую ягоду продали. А потому пришел он снова к той же продавщице.

- Давайте мне ваш телефон, буду звонить узнавать, когда вы еще ягоду хорошую привезете, - просит он.

А пока она ему записывает телефон, он интересуется, как там дела в Гродненской области. Ягода оттуда.

На Комаровке настоящая ягодная пора.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что там в вашей деревне с коронавирусом?

- Была вспышка, а сейчас вроде на спад пошло, - поддерживает продавщица разговор.

- А у нас знакомая умерла. Представляете?!

Видно, что продавщица и представлять такое не хочет.

Огромный выбор овощей на любой вкус и кошелек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот молодой человек в маске просит положить ему два кочана, точнее кочанчика капусты. И просит:

- Только не рукой. А то сами знаете, какая обстановка.

Продавец, видно еще с крепкими нервами - все ж таки начало дня - спокойно берет капусту той рукой, которая в перчатке. И все довольны.

Витамины очень важны в наше время.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на предупреждение по громкой связи и стенды с объявлением соблюдать дистанцию, народ в большинстве своем толпится, дыша друг другу в затылок.

- И это утром в пятницу. А на выходные здесь вообще не пройти, - говорит своему товарищу мужчина с полными пакетами овощей, словно читая мои мысли.

Жареные лисички с молодой картошечкой - пальчики оближешь!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Сколько надо лисичек, чтобы нажарить сковородку?»

«Яблоки, вы золотые! Из рая или из Израиля?» - хочется воскликнуть глядя на цену 5,50 – 6,50. А за «Земляничными» по 3,50 - очередь.

Даже персики, нектарины и абрикосы - по 4,50 - 5,50 рубля - дешевле. Их-то и берут.

- Берите и не думайте, армянские, медовые, - призывает продавец взять абрикосы за 5 рублей.

- Так они в какие-то точечки, - перебирает товар дама.

- И хорошо, что в точечки. Шурпатые яблоки самые вкусные, - поддерживает продавца другая покупательница и просит ей положить килограмм.

На белорусской ниве овощей цены немножко снизились. Кабачки 1 - 1,30, картошка от рубля до двух. «Адрета», «Винета»… Читаешь ценники, словно поешь песню из «Соломенной шляпки». Эта наша картошка. А вот из Краснодара.

- Я предпочитаю картошку из южных широт, - объясняет продавщица.

Ягода малина нас к себе манила...Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напоследок - шок! Имбирь… Барабанная дробь… 1,50 за кг! Народ берет, видно, неплохой. Для сомневающихся, есть и по 13 рублей.

- А сколько нужно купить лисичек, чтобы нажарить сковородку?! - задается вопросом начинающий домохозяин.

Продавец и две дамы в очереди задумались. Начались дополнительные вопросы про размер сковородки, ее глубину… В прениях прозвучали разные версии. В итоге решили, что ужарятся до такого безобразия, что надо брать два килограмма. А кило стоит 7 рублей.

Корреспондент «Комсомолки» узнал, что новенького появилось на главном рынке столицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже на выходе из сезонного рынка два предприимчивых джентльмена, шнырявшие между рядами, предложили мне купить майку за 10 рублей и шорты за 20. Шорты вроде ничего. Но я уже купил 2 кило лисичек.

Мимо такой черешни точно не пройдешь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ?

Смородина - 3,50

Малина - 5,00 - 7,00

Черника и крыжовник - по 6,50

Вишня- 4,50 - 6,50,

Лисички - 7

Абрикосы - 4,50 - 6

Черешня - 6 - 7

Картофель - 1 - 2

Помидоры - 2,80 - 4,50

Огурцы - 1,50

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