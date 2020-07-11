Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июля 2020 года: количество инфицированных людей и пневмоний уменьшилось, а Минздрав готовится ко второй волне

Ситуация в Беларуси

По информации Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 64 604 случая COVID-19. За последние сутки тесты на инфекцию подтвердили заражение 193 человек.

За все время на территории страны выздоровели 645 человек. Только за последние сутки врачи выписали из больниц 645 пациентов.

К сожалению, в ведомстве сообщили и об умерших. За время с начала вспышки в Беларуси скончались 454 человека, а за последние сутки – 5. В Минздраве уточнили, что это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом.

Ситуация в мире

По данным ресурса www.worldometers.info, во всем мире коронавирусом заразились 12,4 миллиона человек. Справились с болезнью 7,2 миллиона пациентов, а умерли – 558 тысяч.

В тройке лидеров по количеству инфицированных людей находятся США (свыше 3,2 млн случаев), Бразилия (более 1,7 млн) и Индия (более 798 тысяч).

Минздрав Беларуси готовится ко второй волне COVID-19

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, что вирус потерял активность, но полного исчезновения из популяции не произошло. Поэтому власти приняли решение подготовиться ко второй волне COVID-19:

- Сейчас мы готовим приказы о функционировании медучреждений в случае второй волны коронавируса. Не видим необходимость отдавать столько больниц для этих заболевших. Все же нам нужно быть наготове, чтобы оказать медицинскую помощь, если инфицированный внезапно попадет в любое медучреждение в нашей стране, - заявил глава ведомства. Также он подчеркнул, что пережить вторую волну легче либо вообще ее не замечать помогут бдительность белорусов, соблюдение дистанции между людьми, а также противоэпидемические меры и работа по отслеживанию контактов.

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что ситуация с COVID-19 в мире продолжает ухудшаться. За последние 6 недель число инфицированных выросло вдвое, а за 12 недель – увеличилось на 400 тысяч случаев. По словам Гебрейесуса, пока большинство стран мира не справились с тем, чтобы взять ситуацию с ковидом на контроль. А в нескольких богатых государствах коронавирус и вовсе сумел разрушить системы здравоохранения. Те же страны, которые предприняли удачные меры, не имеют больших средств. Как итог: пандемия продолжает ускоряться.

Из-за COVID-19 зрителям «Славянского базара» запретят дарить цветы артистам

И хоть летний фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году не отменили, коронавирус внес свои коррективы в его проведение. В связи с эпидемиологической обстановкой, зрители не смогут подарить цветы любимым артистам. Разумеется, их не будут отбирать у гостей на входе, но доступ к сцене будет перекрыт службой безопасности.

Многие зрители использовали эту возможность чтобы обняться или даже поцеловать кумира. В нынешней ситуации организаторы решили не рисковать и предложили вместо покупки цветов перечислить деньги на благотворительный счет «Букет добра».

А еще не приедет на «Славянский базар» экс-солист Modern Talking Томас Андерс - санитарная служба Германии не пускает. В Витебске он уже был, и принимали его очень тепло. Организаторы фестиваля сообщили в соцсетях: "К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны Томаса Андерса".

За месяц количество зараженных людей и пневмоний уменьшилось в несколько раз

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник. В связи с тем, что за месяц количество инфицированных пациентов и пневмоний уменьшилось в несколько раз, Беларусь перестала нуждаться в большом числе больниц, которые специализируются на лечении людей с COVID-19. Больницы по всем регионам Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Тем не менее, власти не исключают второй волны коронавируса.

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