2020-07-10T21:38:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июля 2020 года: количество инфицированных людей и пневмоний уменьшилось, а Минздрав готовится ко второй волне

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на субботу, 11 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Во всем мире коронавирусом заразились 12,4 миллиона человекВо всем мире коронавирусом заразились 12,4 миллиона человекФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Ситуация в Беларуси

По информации Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 64 604 случая COVID-19. За последние сутки тесты на инфекцию подтвердили заражение 193 человек.

За все время на территории страны выздоровели 645 человек. Только за последние сутки врачи выписали из больниц 645 пациентов.

К сожалению, в ведомстве сообщили и об умерших. За время с начала вспышки в Беларуси скончались 454 человека, а за последние сутки – 5. В Минздраве уточнили, что это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом.

Ситуация в мире

По данным ресурса www.worldometers.info, во всем мире коронавирусом заразились 12,4 миллиона человек. Справились с болезнью 7,2 миллиона пациентов, а умерли – 558 тысяч.

В тройке лидеров по количеству инфицированных людей находятся США (свыше 3,2 млн случаев), Бразилия (более 1,7 млн) и Индия (более 798 тысяч).

Минздрав Беларуси готовится ко второй волне COVID-19

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал, что вирус потерял активность, но полного исчезновения из популяции не произошло. Поэтому власти приняли решение подготовиться ко второй волне COVID-19:

- Сейчас мы готовим приказы о функционировании медучреждений в случае второй волны коронавируса. Не видим необходимость отдавать столько больниц для этих заболевших. Все же нам нужно быть наготове, чтобы оказать медицинскую помощь, если инфицированный внезапно попадет в любое медучреждение в нашей стране, - заявил глава ведомства. Также он подчеркнул, что пережить вторую волну легче либо вообще ее не замечать помогут бдительность белорусов, соблюдение дистанции между людьми, а также противоэпидемические меры и работа по отслеживанию контактов.

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что ситуация с COVID-19 в мире продолжает ухудшаться. За последние 6 недель число инфицированных выросло вдвое, а за 12 недель – увеличилось на 400 тысяч случаев. По словам Гебрейесуса, пока большинство стран мира не справились с тем, чтобы взять ситуацию с ковидом на контроль. А в нескольких богатых государствах коронавирус и вовсе сумел разрушить системы здравоохранения. Те же страны, которые предприняли удачные меры, не имеют больших средств. Как итог: пандемия продолжает ускоряться.

Из-за COVID-19 зрителям «Славянского базара» запретят дарить цветы артистам

И хоть летний фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году не отменили, коронавирус внес свои коррективы в его проведение. В связи с эпидемиологической обстановкой, зрители не смогут подарить цветы любимым артистам. Разумеется, их не будут отбирать у гостей на входе, но доступ к сцене будет перекрыт службой безопасности.

Многие зрители использовали эту возможность чтобы обняться или даже поцеловать кумира. В нынешней ситуации организаторы решили не рисковать и предложили вместо покупки цветов перечислить деньги на благотворительный счет «Букет добра».

А еще не приедет на «Славянский базар» экс-солист Modern Talking Томас Андерс - санитарная служба Германии не пускает. В Витебске он уже был, и принимали его очень тепло. Организаторы фестиваля сообщили в соцсетях: "К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны Томаса Андерса".

За месяц количество зараженных людей и пневмоний уменьшилось в несколько раз

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник. В связи с тем, что за месяц количество инфицированных пациентов и пневмоний уменьшилось в несколько раз, Беларусь перестала нуждаться в большом числе больниц, которые специализируются на лечении людей с COVID-19. Больницы по всем регионам Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Тем не менее, власти не исключают второй волны коронавируса.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вторая волна коронавируса в мире: какие страны накрыло (дальше…)

Премьер-министр Беларуси рассказал, когда повысятся зарплаты и как коронавирус ослабил экономику. Мы сопоставили с другими данными (дальше…)

«К осени ждем в Беларуси роста осложнений сердечно-сосудистых заболеваний»: кардиологи - о последствиях коронавируса (дальше…)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Жил в зоне, пострадавшей от ЧАЭС». Бывшего главу Докшицкого района, который застрелил на охоте знакомого, отпустили по амнистии
По словам адвоката, это довольно распространенная практика – на таком основании к подозреваемым и обвиняемым применяли амнистию и раньше
«Бабушку захоронили в могиле дедушки, памятник так и валяется в стороне». В Минске судят директора ритуальной фирмы
Женщина обманула 22 человека на 60 тысяч рублей. Она брала у клиентов деньги, заключала договоры на установку памятников и оград, но деньги тратила на свои нужды
«Существует легенда, что раньше здесь был храм, который по какой-то причине исчез, а после на этом месте из земли начал бить родник»
По словам тех, кто приезжает сюда за водой, она имеет лечебную силу и помогает при заболеваниях легких. Посмотрите, может и вам стоит здесь побывать - это родник возле деревни Мотча в Новогрудском районе
«Туалетную бумагу с отдушкой лучше исключить». Проктолог о влиянии самоизоляции на кишечник, геморрое и раке
Про сильный провокатор геморроя, как не допустить поздней стадии рака и чем в проктологии помогают психологи - «Комсомолке» рассказал проктолог Вадим Гинюк
«Не люблю, когда меня сравнивают с Ником Вуйчичем. Я не учу жить других, а просто радуюсь жизни»
Елена Василевич – уникальная женщина, которая, кажется, никогда не сдавалась. Несмотря на то, что у нее нет рук и ног, она родила и вырастила сына, одна живет в квартире и не унывает [фото]
«7% обратившихся к нам пациентов переболели коронавирусом»: об этом рассказали медики санатория под Минском, где проверяют на COVID-19
В Минске платные тесты на антитела закончились, ближайшая возможность провериться - санаторий «Юность». Тест сделала и журналист «Комсомолки»
Новости 24
Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены
Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек
В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина
Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»
Министр здравоохранения Беларуси Караник: «За месяц количество инфицированных и пневмоний уменьшилось в несколько раз»
Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился
В Витебске столкнулись шесть автомобилей
Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"
Задержание 8 наркодилеров в Минске: килограмм альфа-PVP в раме картины и два кило наркотиков в закладках
«Особая ценность - аккаунты игровых ресурсов, их легко продать». В Витебске будут судить двух хакеров
В Гродно милиция ищет, кто травмировал собаку: предположительно, пса выкинули из окна
Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал»
ГУБОПиК на озере наловил уголовных авторитетов, у некоторых были ножи и топоры
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года: еще 5 человек умерли и у 193 пациентов подтвердился COVID-19
«Оделся, обулся, книжек накупил»: Лукашенко рассказал, на что потратил первые $300, заработанные в студотряде
Лукашенко рассказал, что у него 15-летняя стиральная машина «Атлант», и призвал покупать белорусское
Семь мешков мяса загрузил в машину, остальное закопал. Браконьер застрелил беременную лосиху и едва не сбил инспектора
Нацбанк предложил поменять закон гарантированного возмещения вкладов физлицам
Подросток тушил пожар в гараже: обжег руки и ногу, а мотоцикл и скутер не спас
Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико
Лукашенко о зарплатах: Я прошу взять это на контроль
Купальник - подальше, зонтик - поближе. До конца недели в Беларуси дожди, а с 13 июля еще и похолодает
Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других