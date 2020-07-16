Пляжный отдых в Беларуси: едем на Браславские озера купаться и смотреть белорусский Версаль

В этом году пандемия коронавируса оставит большинство из нас без летнего отдыха на море. Но мы предлагаем не вешать нос и попробовать найти плюсы в этой ситуации. В проекте «Поехали по Беларуси!» мы рассказываем о самых интересных местах нашей страны и составляем маршруты с помощью опытных гидов.

Допустим, у вас есть неделя отпуска, и вам хочется полежать на пляже, увидеть интересные места и отдохнуть на природе. Предлагаем поехать в одно из самых живописных мест Беларуси - на Браславские озера. Наш гид Евгений Апанасевич предлагает такой маршрут: Минск - Порплище - Глубокое - Удело - Мосар - Браслав и Браславские озера - Минск.

Карта маршрута.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1. Старинная церковь в Порплище.

Порплище - это деревня в Докшицком районе, где можно увидеть уникальную деревянную Спасо-Преображенскую церковь, построенную в 1627 году. Церковь хорошо сохранилась до наших дней, что удивительно (шутка ли - 400 лет для деревянной постройки!), и считается архитектурным памятником.

Деревянная церковь немного покосилась - ее даже называют "Пизанской башней".Фото: Раиса ЮДИНА

2. Подземелье в Глубоком.

В городе Глубокое смотрим два барочных костела, обращенных друг к другу главными фасадами. Под одним из них есть подземелье, в которое вас могут провести экскурсоводы. Раньше там были усыпальницы для монахов ордена кармелитов, а во времена СССР - хранилище консервного завода. Также в Глубоком есть монастырский корпус XVIII века, где останавливался Наполеон. А еще Глубокое называют вишневой столицей Беларуси: вишни здесь растут почти в каждом дворе, а летом проходит фестиваль с шествием Вишневой королевы и стрельбой вишневыми косточками. В этом году фестиваль пройдет 24 - 26 июля.

В Глубоком установили памятник вишне.Фото: Раиса ЮДИНА

В деревне Удело вы найдете монастырь, в одном из корпусов которого есть уникальная действующая белорусская батлейка - кукольное представление на религиозную тему. Представление будет интересно и детям, и взрослым.

Юзеф Булька создал в Мосаре красивый сад с прудами.Фото: Раиса ЮДИНА

Вы наверняка слышали об этом месте и о знаменитом ксендзе Юзефе Булька, который отучил от алкоголя несколько деревень. Здесь он создал великолепный сад с прудами, фонтанами и цветами. Посмотрите костел Святой Анны XVIII века, а также обратите внимание на точную копию работы Микеланджело - изваяние Богоматери, оплакивающей снятого с креста Иисуса.

Костел Сердца Иисуса в Слободке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подъезжаем к Браславу - небольшому городку с почти тысячелетней историей на берегу озера Дривяты. Здесь можно заглянуть в Музей традиционной культуры, где вам покажут, как выглядит прялка или старинный утюг, и где дают мастер-классы по гончарному ремеслу. У подножия Замковой горы есть костел Рождества Девы Марии, который славится тем, что в нем находится чудодейственная икона Божьей Матери. Лучшей обзорной площадкой в этих местах считается Гора Маяк. Вид на озера Снуды и Струсто оттуда очень живописный. Поблизости в деревне Слободка находится один из самых красивых католических костелов в этих местах - костел Сердца Иисуса.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где искупаться и позагорать?

- Всего на территории Браславского и Миорского районов - около 300 озер, на территории Национального парка «Браславские озера» - порядка 50, - говорит экскурсовод Юрий Жерко, владелец усадьбы «Устье LIFE». - Тем, кто любит пляжный отдых, я бы рекомендовал поехать на озера Дривяты, Струсто, Снуды, Поцех, Недрово, Южный и Северный Волос - там можно искупаться в чистой прозрачной воде. Тем, кто едет с маленькими детьми, подойдет городской пляж Браслава, где заход в озеро Дривяты очень плавный: идешь долго, а воды - по колено. И конечно, многим понравится несравненное озеро Струсто - белый песочек, пологие берега и множество туристических стоянок. Нужно понимать, что оборудованных пляжей с лежаками и кабинками, как на морских курортах, вы здесь практически не найдете. Но хозяева усадеб и местные власти стараются поддерживать пляжи в чистоте и порядке, чтобы туристы могли насладиться отдыхом.

Где лучшие закаты?

- На Браславах великолепные закаты. Любоваться ими можно и с берега, и с возвышенностей - например, подняться на Слободковскую озовую гряду между озерами Недрово и Потех, - говорит Юрий. - Еще одно отличное место - Масковичский полуостров. Я считаю, что гора Маяк, которую принято считать лучшей обзорной площадкой в этих местах, во многом уступает этому полуострову. Обязательно приезжайте - это ни с чем не сравнимое зрелище. Также рекомендую заехать на Рустяговские и Дамбулевские холмы и на Масковичское городище.

Чем заняться на отдыхе?

На лодке можно пересечь шесть озер. Фото: Ольга Двигайло.

Вы можете заказать экскурсию на моторной лодке по озерам, которую проводит гид Юрий Жерко. За три часа вы пройдете около 35 километров по воде в обе стороны и пересечете шесть озер, которые соединены между собой, а в жаркую погоду заедете искупаться на остров Чайчин. По пути вас ждут рассказы об озерах, легенды и предания. Точка отправления - в деревне Устье. Также вам предложат анимационный маршрут с квестом, во время которого вы будете искать клад. Попробовать блюда национальной кухни можно в местных кафе и агроусадьбах.

ЧТО ПОЧЕМ

На Браславских озерах можно найти отдых на любой вкус: от бюджетного до дорогого.

Отдых в агроусадьбе - примерно 25 - 30 рублей на человека в сутки (плюс питание).

Турстоянка, где можно остановиться со своей палаткой – от 5 рублей на 5 дней на человека (стоянка общего типа).

Отдых на турбазе «Браславские озера» (маленькие бунгало и комнаты в общем корпусе) – 32-70 рублей за номер.

Экскурсия по озерам на моторной лодке - 80 руб. на группу до 4 человек.

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