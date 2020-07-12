2020-07-12T11:14:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Раньше по Беларуси путешествовали «аматары», а теперь у людей вынужденный интерес»: как проходят отпуска во времена коронавируса

Белорусы чаще выбирают отдых в агроусадьбах, а не в городах. Еще большой вопрос - готова ли система нашего внутреннего туризма к тому, что на нее появился спрос
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Как белорусы проводят отпуск и какой отдых в нашей стране выбирают иностранцыКак белорусы проводят отпуск и какой отдых в нашей стране выбирают иностранцыФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Как белорусы проводят отпуск и какой отдых в нашей стране выбирают иностранцы, рассказал во время видеоинтервью в Национальном пресс-центре председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

- В Беларуси есть спрос на внутренний туризм. Но если до коронавирусных времен больше путешествовали по Беларуси «аматары ўнутранага турызму» - те, кто любит страну, понимает и интересуется, то теперь у людей проснулся вынужденный интерес, - говорит Филипп Гулый. - И вот здесь появляются вопросы: может ли наша система удовлетворить этот спрос и что для этого нужно?

«Стоимость бронирования стоянки для байдарки должна быть 1,5 рубля»

Филипп приводит в пример походы на байдарках. По его словам, коронавирус и коронакризис обнажил очевидные посылы к действию.

- Это сейчас очень популярно - народный вид спорта. И у наших соседей, которые живут в схожих природных условиях, поляков и литовцев, это направление развито очень хорошо, - отмечает специалист. - Они смогли сохранить это с советских времен. Мы - что-то смогли, а что-то нет. Нужна инфраструктура: оборудованные стоянки, возможность в интернете их забронировать, население должно быть интегрировано в местный процесс (поставлять платные дрова, питание, поддоны для палаток). Это колоссальный комплекс мер.

Некоторые ходят в походы на байдарках самостоятельно. На вопрос о том, готовы ли белорусы платить за инфраструктуру или им проще организовать все самим, Филипп отвечает:

- Стоимость бронирования стоянки должна быть 1,5 рубля. И вы точно знаете, что место будет вас ждать. Вы сможете заплатить еще 7 рублей и докупить какие-то дрова. Или же собрать их в лесу самостоятельно, - приводит примеры Гулый. - Вы можете ехать со своей палаткой, а можете арендовать ее на месте. И точно поставите ее на сухом поддоне, который будет стоить 50 или 80 копеек. Это мелочи, но на сегодня их нет вообще. У людей должна быть возможность дешево отдохнуть и иметь выбор.

«Турки выбирают Минск с его казино, а европейцы интересуются природой и этнографией»

- Основной спрос формирует интернет. Для большинства белорусов пользуется популярностью то, что легко находится в Google, имеет лайки и просмотры на YouTube, - говорит о предпочтениях белорусов Филипп. - Традиционно минчане выбирают все, что недалеко. Нельзя сказать, что на запад Беларуси едут чаще, чем на восток. У нас внутренний туризм носит ярко выраженный локальный характер.

Многие белорусы сейчас выбирают агроусадьбы, а вот со спа-комплексами, говорит Филипп, у нас есть проблемы.

- Белорусы сегодня нуждаются в отдыхе, - уверен Гулый. - Поэтому выбирают санатории, природные заповедники, агроусадьбы. Человек хочет какое-то время пожить на природе, подышать воздухом, вкусно покушать, покупаться в речке. Желательно в максимально цивилизованных условиях. Хотя и есть любители палаточного отдыха. По сравнению, например, с Литвой, у нас недостаток хороших спа-комплексов. Санатории предоставляют массу таких услуг, но продуктов, которые могли бы конкурировать с Литвой, не хватает. Не хватает и домиков, и баз отдыха экономкласса с оборудованной инфраструктурой.

Не хватает, по словам специалиста, и информации о инфраструктуре.

- Я не говорю о велодорожках вдоль всей Припяти, но нужна хотя бы информация об этом. Это ведь огромный потенциал. Я бы привел в пример поляков, у которых природная составляющая аналогична нашей, - говорит Филипп и предлагает варианты, как улучшить туристический потенциал: - Инициатива местных властей должна больше синхронизироваться с республиканским центром управления. А Министерство спорта и туризма - обладать большей компетенцией, экспертностью и полномочиями. На сегодня они весьма ограничены в этом.

Рассказал во время видеоинтервью Филипп Гулый и о предпочтениях иностранцев в Беларуси.

- У южан, которые прилетают из Турции, Арабских регионов, востребован лишь Минск с широкими проспектами, хорошими ресторанами, казино и прогулочной зоной. Для россиян интересен отдых в наших санаториях. Западные европейцы интересуются природой и этнографией, а не архитектурой.

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