2020-07-12T21:32:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Не сбылось: белорусов на 3,5 млн меньше, чем прогнозировал Лукашенко. Жить они предпочитают в 14 городах - вот каких

В Минске живет столько же людей, сколько во всех белорусских деревнях! При этом 70% городского населения Беларуси проживает всего в 14 городах из 115
Наталия КРИВЕЦ
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Это фото сделано в Глубоком. За 25 лет белорусов стало меньше на 835 тысяч человек. Это 44 таких города, как Глубокое.Это фото сделано в Глубоком. За 25 лет белорусов стало меньше на 835 тысяч человек. Это 44 таких города, как Глубокое.Фото: Наталия КРИВЕЦ
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11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, и эта тема является одной из самых обсуждаемых мировым сообществом, особенно в странах, где есть демографические проблемы. В Беларуси они есть - за последние 10 лет население нашей страны сократилось на 100 тысяч человек. Это много - по сути, перестал существовать такой город, как Лида или Солигорск. Хотя средняя продолжительность жизни за это время увеличилась больше чем на четыре года - с 70,4 до 74,5 года. Женщины при этом живут на 10 лет больше - 79,4 года. У мужчин средняя продолжительность жизни - 69,3 года. В итоге на 1000 мужчин в Беларуси приходится 1163 женщины.

По данным Белстата, 78% населения Беларуси - 7,3 миллиона человек - живет в городах. Чуть больше 2 миллионов из них - столичные жители. Получается, Минск по численности населения сопоставим со всеми белорусскими деревнями (сельских жителей в стране 2,1 миллиона). Городов в нашей стране 115, но около 70% городского населения сосредоточено всего в 14 самых крупных - столице, областных центрах, Бобруйске, Барановичах, Борисове, Пинске, Орше, Мозыре, Лиде и Солигорске.

Инфографика: Катерина Мартинович.

Инфографика: Катерина Мартинович.

Самые маленькие белорусские города - городской поселок Подсвилье в Глубокском районе (тут живет 1884 человека), Коссово в Ивацевичском районе (1810 человек) и Дисна в Миорском районе (1449 человек).

КСТАТИ

Максимальная численность населения Беларуси за всю историю страны была зафиксирована в 1994 году - 10 243 500 человек. И если сравнить эту цифру с данными переписи 2019 года (9 408 400 человек), то масштабы демографических проблем выглядят пугающими - нас стало меньше на 835 тысяч. Это минус Витебск, Брест и Пинск вместе взятые. И дальнейшие перспективы, согласно прогнозам ООН, нерадужные - к 2050 году белорусов станет еще на миллион меньше.

В 2008 году Александр Лукашенко говорил журналистам: «Свою страну я вижу стабильным государством, где через десять лет будут жить не 10 миллионов, а 13 миллионов человек, дай Бог. А нам надо 25 - 30 миллионов населения на этой земле». Три года назад прогноз от главы государства изменился: «Беларусь может прокормить 20 миллионов человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, - 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях».

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