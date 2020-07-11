«Сказали убрать стихотворение, я предложил - по соглашению сторон». Никита Монич - об увольнении из музея и своих взглядах

Никита Монич, пожалуй, один из самых известных белорусских экскурсоводов. Чтобы послушать его экскурсии в Национальном художественном музее, люди отпрашивались с работы. Никиту называют музейным стендапером, потому заинтересовать искусством он может, кажется, любого. До недавних пор Никита был младшим научным сотрудником в Национальном художественном музее. А потом в своих соцсетях опубликовал стихотворение, в котором обращается к Александру, которому простит, что страна приравнена к хлеву, но просит оставить Еву. Стихотворение появилось, когда стало известно, что к делу Белгазпромбанка приобщили произведения искусства из его корпоративной коллекции - в том числе и "Еву" кисти Хаима Сутина, самое дорогое на сегодня полотно художника, купленное в Беларуси. Стоила картина банку порядка $1,8 миллиона.

- Стишок был оппозиционно направленный. На мой взгляд, достаточно аккуратный, и выражал мое личное мнение, озвученное на моей личной странице в фейсбуке, - Никита опубликовал в фейсбуке видео, в котором объясняет ситуацию. - Этот стишок вызвал довольно большой резонанс: множество комментариев, лайков, репостов и приятных слов.

Но кроме приятных слов, за которые Никита несколько раз всех благодарит, стихотворение вызвало и другую реакцию.

- Администрации художественного музея позвонили и сказали: надо с этим что-то делать, - Никита опубликовал стихотворение 17 июня. - На следующий день мы пообщались с директором художественного музея. Он не хотел меня увольнять, этот вопрос даже не озвучивался сначала. Речь шла о том, чтобы я убрал это стихотворение, а не подводил музей в это тяжелое предвыборное время.

«Никто не должен быть уволен со своего рабочего места ввиду политических взглядов или высказываний. Это плохо, это варварство»

Удалять стихотворение Никита Монич не захотел и предложил Владимиру Прокопцову - директору Национального художественного - свой вариант.

- Моя инициатива директора несколько удивила. Я сказал: давайте я стишок не буду убирать, а вы меня уволите по соглашению сторон - так это и произошло. Таким образом музей выведен из-под удара - из этой политической истории. А я смогу в будущем продолжать водить детские экскурсии.

Сейчас Никита надеется, что сможет продолжить «самое главное дело своей жизни».

- Водить деток, рассказывать им про искусство и видеть, как в их глазах загорается огонь открытий и увлеченности произведениями искусства, - говорит Никита. - И я буду искренне счастлив, если смогу это делать на базе лучшей художественной коллекции нашей страны. В проекте «Дети в музее» у меня остались 200 детей. Как минимум их мне еще нужно довести. А с сентября еще человек 150 в листе ожидания. Ведь наши политические взгляды не могут помешать нам приобщать к искусству детей и их родителей и знакомить с богатейшей коллекции Национального художественного музея.

Никита говорит, что если не сможет делать это физически, то придумает другой формат.

- Здесь была бы уместна цитата про «не разбiць, не спынiць, не стрымаць». Но к черту политику. Искусство - это главное.

Никита говорит, что пообещал директору музея не делать события из своего увольнения, не публиковать информацию в интернете. Справедливости ради, никак и не афишировал это в соцсетях, хотя в культурных кругах ситуация обсуждалась. 10 июня фотографы Канаплев и Лейдик поделились в соцсетях историей, как пришли в музей и услышали, что Никита там больше не работает. После бурной реакции с поддержкой от белорусов Никита и решил объяснить ситуацию.

- Никто не должен быть уволен со своего рабочего места ввиду политических взглядов или высказываний. Это плохо, это варварство, - резюмирует Монич. - Я поступил так, как считал правильным. Оба раза - и когда опубликовал стихотворение, и когда предложил музею, который является заложником политической ситуации, уволить меня.

За семь минут на экране Никита успел очень увлеченно (как и всегда) прорекламировать выставку «Чырвоны - код нацыі», которая проходит в музее до 2 августа.

- Она не про политику, а про гораздо более важное! - говорит Никита, а на его майке видна надпись «Низкий художественный уровень» - тот самый, за которые отменился не один концерт. - Это один из самых удачных примеров выставок за долгое время. И если вы придете туда индивидуально, я вам напомню, что в эпоху коронавируса музей это самое безопасное место. Он открыт и там никого нет.

А 15 июля Никита прочитает лекцию, которая называется «Зачем потреблять искусство?»

- Это будет такой эксперимент совместно с СХТ, в котором фрагменты лекции будут переплетаться с театральной читкой, говорит Никита. - А я все еще с вами на связи - музейная крыса, экскурсовод-кочевник, снявшийся со своего насиженного места и продолжающий делать то, что умею делать лучше всего, - рассказывать про культуру.

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