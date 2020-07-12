Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 июля 2020 года: курильщики в разы уязвимее, чем некурящие, а вирус может витать в воздухе, а не опадать на землю

Ситуация в Беларуси

По последним данным Минздрава, в республике зарегистрировано 64 767 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заразились 163 человека – это минимальный суточный показатель за все время с начала вспышки в Беларуси.

Выздоровели и были выписаны из медучреждений страны 43 919 пациентов. То есть за прошедшие сутки домой отправились 665 белорусов.

К сожалению, обновилась статистика и по смертности. За весь период в стране скончались 459 человек. Пятеро из них умерли за последние сутки. В ведомстве отмечают, что все погибшие имели не только положительный тест на коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info публикует актуальную статистику по коронавирусу в мире. COVID-19 подтвержден более чем у 12,6 миллионов человек. Выздоровели свыше 7,6 миллионов пациентов, а скончались – больше 563 тысяч.

Самое большое число инфицированных выявлено в Северной и Южной Америке. В США коронавирусом заразились более 3,2 миллионов человек, а в Бразилии – свыше 1,8 миллиона. На третьем месте в мире находится Индия. Там ковид подтвердился более чем у 823 человек.

Курильщики более уязвимы перед коронавирусом, чем некурящие люди

Всемирная организация здравоохранения запустила проект, который направлен на то, чтобы помочь 1,3 млрд человек бросить курить. Избавление от никотиновой зависимости будет способствовать уменьшению риска заразиться коронавирусом. Люди, которые захотят отказаться от вредной привычки, смогут получить нужную помощь: например, круглосуточный доступ к цифровому доктору «Флоренс», который консультирует по проблеме, и замещение никотина.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, научными данными доказано, что курильщики в разы слабее перед ковидом, чем некурящие люди.

Из-за пандемии COVID-19 «Белавиа» запретила перевозить в самолетах домашних питомцев

На официальном сайте национального авиаперевозчика появилась информация о запрете перевозки домашних животных на чартерных рейсах «Белавиа». Это связано с тем, что если у пассажира, который отдыхает за границей, обнаружится коронавирус или его признаки, то человека могут поместить в карантин либо вообще госпитализировать. А что же будет с их питомцами? За неимением возможности обеспечить животным условия для содержания во время изоляции хозяев, некоторые страны ввели запрет на ввоз зверей. Поэтому «Белавиа» временно не будет принимать к транспортировке питомцев на чартерные рейсы.

ВОЗ: коронавирус может находиться в воздухе после чихания или кашля, а не опадать на землю

Оказывается, частицы COVID-19 настолько мелкие, что могут еще некоторое время задерживаться в воздухе, а не сразу оседать на землю. Витая в воздухе в закрытых непроветриваемых помещениях, они могут способствовать распространению заражения. Также в ВОЗ признали, что коронавирус могут передавать люди без симптомов инфекции. Ранее этот способ считали маловероятным.

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