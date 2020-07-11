БАТЭ вновь потерял очки, сыграв вничью со «Славией», «Шахтер» вышел на первое место

17-й тур чемпионата Беларуси начался в пятницу 10 июня. «Смолевичи», значительно обновив состав и сменив главного тренера, принимали «Ислочи». Результат был сенсационным: к исходу получаса игры два мяча забил 18-летний Владислав Ложкин, арендованный у минского «Динамо». Во втором тайм счет до 3:0 довел Александр Джигеро. «Ислочь» смогла лишь забить мяч престижа в концовке – 3:1.

11 июня БАТЭ на «Борисов-Арене» принимал мозырьскую «Славию». Учитывая близость преследователей и два поражения подряд, ожидалось, что борисовчане покажут агрессивный и атакующий футбол.

Игорь Стасевич не смог справится с обороной "Славии".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭ ожидали другой футбол и результат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но на деле в действиях «желто-синих» хватало неуверенности. Забить они смогли лишь74-й минуте и от части курьезно: мяч после удара Евгения Яблонского попал в штангу, затем в спину вратаря Михаила Барановского и закатился в ворота. Через две минуты «Славия» ответила: пенальти реализовал Андрей Чухлей. В итоге ничья – 1:1.

Павел Нейхачик в окружении защитников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольное па.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Потапов с мячом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрэнсис Нарх на мяче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед угловым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш рвется к воротам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба за мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так БАТЭ рискует совсем потерять лидирующие позиции.

Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею» (4:1) и вышел на чистое первое место.

На данный момент положение лидеров таково: 1. «Шахтер» - 33 очка. 2. БАТЭ – 30. 3-4. «Неман» (на два матча меньше), «Энергетик-БГУ» (на матч меньше) – по 29 очков.

Другие результаты тура:

«Белшина» - «Торпедо-БелАЗ» - 2:1.

12 июня сыграют:

«Энергетик-БГУ» - «Рух», «Динамо» Минск – «Минск», «Витебск» - «Неман». Матч «Динамо» Брест – «Слуцк» перенесен, так как у нескольких игроков брестчан подозрение на Covid-19.