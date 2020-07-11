2020-07-11T22:24:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ вновь потерял очки, сыграв вничью со «Славией», «Шахтер» вышел на первое место

Борисовчане не могут выиграть три матча кряду [фоторепортаж из «Борисов-Арены»]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
"Славия" отобрала очки у БАТЭ."Славия" отобрала очки у БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

17-й тур чемпионата Беларуси начался в пятницу 10 июня. «Смолевичи», значительно обновив состав и сменив главного тренера, принимали «Ислочи». Результат был сенсационным: к исходу получаса игры два мяча забил 18-летний Владислав Ложкин, арендованный у минского «Динамо». Во втором тайм счет до 3:0 довел Александр Джигеро. «Ислочь» смогла лишь забить мяч престижа в концовке – 3:1.

11 июня БАТЭ на «Борисов-Арене» принимал мозырьскую «Славию». Учитывая близость преследователей и два поражения подряд, ожидалось, что борисовчане покажут агрессивный и атакующий футбол.

Игорь Стасевич не смог справится с обороной "Славии". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич не смог справится с обороной "Славии".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭ ожидали другой футбол и результат. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭ ожидали другой футбол и результат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но на деле в действиях «желто-синих» хватало неуверенности. Забить они смогли лишь74-й минуте и от части курьезно: мяч после удара Евгения Яблонского попал в штангу, затем в спину вратаря Михаила Барановского и закатился в ворота. Через две минуты «Славия» ответила: пенальти реализовал Андрей Чухлей. В итоге ничья – 1:1.

Павел Нейхачик в окружении защитников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Нейхачик в окружении защитников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольное па. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольное па.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Потапов с мячом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Потапов с мячом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрэнсис Нарх на мяче. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фрэнсис Нарх на мяче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед угловым. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед угловым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш рвется к воротам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш рвется к воротам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба за мяч. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба за мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так БАТЭ рискует совсем потерять лидирующие позиции.

Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею» (4:1) и вышел на чистое первое место.

На данный момент положение лидеров таково: 1. «Шахтер» - 33 очка. 2. БАТЭ – 30. 3-4. «Неман» (на два матча меньше), «Энергетик-БГУ» (на матч меньше) – по 29 очков.

Другие результаты тура:

«Белшина» - «Торпедо-БелАЗ» - 2:1.

12 июня сыграют:

«Энергетик-БГУ» - «Рух», «Динамо» Минск – «Минск», «Витебск» - «Неман». Матч «Динамо» Брест – «Слуцк» перенесен, так как у нескольких игроков брестчан подозрение на Covid-19.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Телеведущую Катерину Пытлеву сняли с эфиров «Беларусь 1»
«Одинокой птицей мне еще сидеть долго»: Дмитрий Колдун самоизолируется дома
Фотофакт: в Александрии с размахом отмечают Купалье
В ВОЗ заявили, что коронавирус может находиться в воздухе в помещениях, а не опадать после кашля или чиха
Повезло, что рядом были очевидцы: ночью в Минске чуть не утонул человек
Белорусский экскурсовод Никита Монич уволился из Художественного музея после стиха в соцсети
Не НЛО и не убийство: Генрокуратура назвала причину загадочной гибели 9 туристов на перевале Дятлова
Дом полыхает, а дети и их мать спят: под Светлогорском мужчина спас семью на пожаре
Плакал и попросил 5 тысяч долларов: в Минске мошенники пробовали обмануть 82-летнюю пенсионерку. Не тут-то было!
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2020 года: еще у 163 человек выявили COVID-19 и 5 пациентов умерли
В Черногорию улетел первый чартер из Беларуси: пассажиры хоть и в масках, но плясали
Фотофакт. Водитель Peugeot не справилась с управлением и выбила встречный Opel с трассы: есть пострадавшие
Лукашенко согласился с изменениями в кредитный договор с Россией на строительство Белорусской АЭС
Ехали без зеркал и звонили: в Минске оштрафовали участников несанкционированного велопробега солидарности
В Гродно ночью из машины на ходу выпал 64-летний пассажир: мужчина погиб
В больницу Ошмян с ожогами 16% тела поступил мужчин: плеснул в костер бензин
Видеофакт. Лукашенко публично рассказал про 3%: Мне легко этот фейк развеять.
Из-за ливней и града на 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Кина не будет! Из-за жалоб на проведение тендера работы над экранизацией книг «Радзіва Прудок» и «Сфагнум» приостановлены
Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек
В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Видеофакт: Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина