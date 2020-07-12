В столичном дерби «Динамо» обыграло «Минск»

Минское «Динамо» после поражения в предыдущем туре от «Руха» помышляло о победе, чтобы поправить турнирное положение и подготовить плацдарм для штурма медальных позиций. До матча динамовцы шли на 7-м месте с 23 очками (до топ-3 6 очков).

«Минску» очки тоже нужны позарез: 14-е место (из 16-ти) с 15-ю очками, правда после 14 игр (несколько встреч «горожане» пропускали из-за карантина в команде).

"Динамо" больше владело мячом и имело территориальное преимущество и забило мяч на 276й минуте: Иван Бахар роскошным ударом передо привет бывшим одноклубникам. Дальше динамовцы удержали преимущество, хотя могли забивать большое.

Днем ранее «Шахтер» обошел БАТЭ в турнирной таблице.