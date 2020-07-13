Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июля 2020 года: в России завершились испытания первой в мире вакцины, количество заболевших за сутки в Беларуси - меньше двух сотен

Ситуация в Беларуси

По последним опубликованным данным, в республике за сутки зарегистрировано 165 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Таков суточный прирост. Общее количество зараженных в Беларуси за все время - без малого шестьдесят пять тысяч. По данным Минздрава актуальная цифра - 64932 человека. Выписаны из учреждений здравоохранения 55 380 пациентов. Общее количество летальных исходов - 464 человека (+5 за сутки). Речь идет о людях, имевших хронические заболевания и подтвержденную коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что за все время в Беларуси медики проведи 1 миллион 134 тысячи 653 теста.

Ситуация в мире

Портал Worldometers - ресурс, который отслеживает распространение пандемии коронавируса мире – опубликовал следующую статистику: COVID-19 подтвержден у без малого 12 миллионов 900 тысяч человек. Выздоровели более 7,5 миллионов человек, а скончались – больше 568 тысяч.

Лидером топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом остается США. Здесь инфицировано 3 356 242 человек.

На втором месте - Бразилия (1 840 812 случаев), третья позиция - Индия (854 480).

Далее следуют Россия (727 162), Перу (322 710), Чили (312 029), Испания (300 988), Мексика (295 268), Великобритания (288 953), ЮАР (264 184).

Есть и хорошие новости: в России успешно завершились клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Исследования проводились, как сообщает РИА Новости, на базе Сеченовского университета. Начались они еще 18 июня, а добровольцы были изолированы еще раньше - сделано это было, чтобы исключит возможность заражения коронавирусом.

Сообщается, что добровольцев разделили на две группы. Участники первой получили одно дозу вакцины, члены второй подгруппы - две. Как отмечают медики, в первые дни после вакцинации у испытуемых фиксировалось повышение температуры тела, это было единственным негативным следствием. Утром 12 июля специалисты-медики официально объявили об успешном завершении испытаний. - На этом этапе была показана безопасность вакцины. Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, - констатировал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Как планируется, добровольцы еще некоторое время останутся в условиях стационара. Однако к выписке их готовят уже в ближайшее время – 15 и 20 июля. В дальнейшем медики также продолжат наблюдать за состоянием их здоровья.

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