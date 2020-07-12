2020-07-12T23:17:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Доктор Сайков выловил в День рыбака 20 кг леща

Но честно признался - он был не один: тянуть рыбку из озера близ Браслава ему помогал композитор Святослав Позняк
Наталия КРИВЕЦ
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Улов за несколько часов - почти 20 кг рыбы. Фото: личный архив.Улов за несколько часов - почти 20 кг рыбы. Фото: личный архив.
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День рыбака - профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля. В этом году он пришелся на 12 июля. Доктор Дмитрий Сайков и композитор Святослав Позняк отметили его на Браславских озерах, выловив на удочки почти 20 кило леща.

- Мы вышли на озеро поздно, часов в 12, - рассказал доктор Сайков. - Но в этот день удача была на нашей стороне.

Стоит отметить, что подготовка ко Дню рыбака была серьезная. Сайков и Позняк изучили особенности поведения лещей и узнали, что рыба базируется на глубине 7 метров и любит кашу из гороха, перловки и овсянки.

- Три дня мы прикармливали рыбку, надеясь на удачу, - заметил Святослав Позняк. - И были очень удивлены, когда рыба повелась на нашу уловку.

Часть улова удачливые рыбаки решили пустить на уху, а часть - заморозить, чтоб порадовать позже многочисленных друзей, подарив им по замороженной рыбке.

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