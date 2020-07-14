«Мужчина рыдал в трубку, потом заговорил следователь»: в Минске мошенники выманивали у 82-летней пенсионерки 5 тысяч долларов, прикрываясь именем сына

На днях столичной пенсионерке позвонили на домашний телефон. 82-летняя женщина встревожилась, когда услышала в трубке голос плачущего мужчины, который заверил, что это ее сын. Сквозь рыдания и крики - чтобы сложнее было узнать голос и вызвать панику - мужчина рассказал, что избил знакомого и теперь ему грозит срок. Затем трубку взял якобы следователь и «утешил» пенсионерку: мол, дело готовы замять и потерпевший не будет писать заявление за 5 тысяч долларов.

Растерянная женщина ответила, что у нее есть только 4 тысячи долларов. «Следователь» радушно заявил, что этого хватит, и сказал, что за деньгами пришлет курьера. Хорошо, что, положив трубку, женщина решила набрать номер сына, чтобы удостовериться. Настоящий ее сын заверил, что с ним все в порядке, ни в какой драке он не участвовал. Поэтому семья решила обратиться к правоохранителям.

Сейчас возбудили уголовное дело за мошенничество, рассказали в Следственном комитете. Подозреваемых «сына» и «следователя» ищут.

- Следователи полагают, что подобных случаев может быть больше. Если вы попали в такую ситуацию, то сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11, - призвали в СК.

МОШЕННИК МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬСЯ ДРУГОМ В СОЦСЕТИ

В Следственном комитете напомнили, что мошенники нередко притворяются банковскими работниками, милиционерами и соцработниками, поэтому не надо быть слишком доверчивыми: - Когда вам звонят с такими неоднозначными просьбами, возьмите паузу, перезвоните своим близким, а при подозрениях сразу же обратитесь к правоохранителям.

Вот пример частых случаев: звонит человек, представляющийся работником банка. Уточняет, не проводил ли владелец карточки перевод крупной суммы. Получив ожидаемый отрицательный ответ, мошенник сообщает, что для отмены транзакции необходимо сказать код, который придет в sms. Доверчивые граждане сообщают эту информацию, а потом обнаруживают, что деньги с карточки исчезли.

Или еще пример. В Одноклассниках или другой социальной сети пенсионеры получали сообщения от своих знакомых - от их имени пишут злоумышленники, пользуясь взломанными страницами или дубликатами. «Друзья» пишут, что банк отмечает юбилей и дарит деньги. Для этого нужны данные карточки.

Бывало, что приходили сообщения со страниц друзей с просьбой срочно перекинуть деньги на карточку: обокрали, надо срочно заплатить штраф, дать взятку… В этом случае тоже надо перезвонить другу и уточнить, не взломана ли его страница.

А три года назад пожилым людям звонили и сообщали о том, что их родственники стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Сразу же рассказывалось и то, что есть способ быстро решить проблему - передать через курьера деньги на лечение «потерпевших» и урегулирование всех вопросов.

ЛИДЧАНКА ПРОДАВАЛА ПЛАТЬЕ И ЛИШИЛАСЬ БОЛЬШЕ 7 ТЫС. РУБЛЕЙ

О свежем случае мошенничества рассказали в МВД 13 июля: лидчанка решила продать свадебное платье в интернете, но лишилась 7,2 тыс. рублей.

На торговой интернет-площадке 30-летняя женщина подала объявление о продаже платья за 200 рублей. Уже через полтора часа на предложение откликнулся первый клиент: в мессенджере абонент «Катя», использующая иностранный абонентский номер, готова была не глядя купить платье. Единственное условие - сделку нужно было оформить через службу доставки сайта.

- Продавец согласилась продать платье таким образом и сообщила покупательнице данные банковской карты, на которую та обещала перевести деньги. После этого лидчанке пришло сообщение со ссылкой на страницу интернет-доставки, которая оказалась поддельной - отличалась от настоящей одним символом и доменной зоной. Женщина прошла по ссылке и, не заметив отличий, ввела все данные, в том числе логин и пароль своего интернет-банкинга, - рассказали в милиции.

Через несколько минут лидчанке пришло уведомление о том, что в ее интернет-банкинг вошли с неизвестного устройства. Женщина догадалась, что стала жертвой мошенников, и позвонила в банк. Пока она рассказывала о проблеме, злоумышленники успели вывести с карты больше 7 тысяч рублей. Виновных ищут.