Где и как можно поддержать своего кандидата в президенты до выборов? Отвечаем

Предвыборная президентская кампания в самом разгаре. До выборов - 9 августа - осталось меньше месяца. И уже 14 июля ЦИК сообщит, кого же зарегистрируют кандидатом в президенты, после чего начнется предвыборная агитация.

Юрист Дмитрий Лабазинский ответил на вопросы "Комсомолки" о предвыборной агитации:

1. Где можно проводить митинги и пикетирование кандидатам в президенты?

- Эти места определяют местные власти по согласованию с избирательными комиссиями. Если говорить о Минске, то здесь кандидатам в президенты выделено шесть точек для проведения массовых мероприятий в рамках предвыборной агитации. К слову, находятся эти места не в центре города, - рассказывает юрист Дмитрий Лабазинский. - Так, по решению Мингорисполкома кандидаты в президенты и их доверенные лица могут проводить массовые мероприятия на определенных улицах в следующих местах: парк Дружбы народов, Центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, площадка возле фонтана, расположенного в Киевском сквере, площадка при входе в парк им. Н. Грековой, сквер Жукова, сквер Тучинский.

Проводить массовые мероприятия могут как зарегистрированные кандидаты в президенты, так и их доверенные лица. Важен заявительный принцип, а именно: нужно не позднее чем за два дня до даты проведения мероприятия направить уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган (в Минске уведомление направляется в Мингорисполком). Если же на одно и то же время и место поступило несколько уведомлений о проведении мероприятия, при этом договоренности между кандидатами о совместном мероприятии нет, то власти предложат кандидату другое время и место для мероприятия. Проводить митинги и пикетирование можно с 8.00 до 22.00.

2. Что можно, а чего нельзя делать во время митинга?

- Можно петь, использовать громкоговорящие устройства. Кандидаты в президенты также могут рассказывать о своей предвыборной программе, поставленных целях и задачах - все, что связано с вопросами выборов президента. Но есть определенные ограничения: например, во время агитации не должно быть призывов к войне, насильственному изменению конституционного строя, оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц страны, кандидатов в президенты. Кандидатам в президенты и их доверенным лицам и другим гражданам при проведении предвыборной агитации также запрещается раздавать подарки.

Также на массовом мероприятии ни в коем случае нельзя нарушать общественный порядок, препятствовать движению пешеходов, транспортных средств. Нельзя устраивать массовые беспорядки в виде драк, находиться в алкогольном опьянении. Важно и то, что в агитации не могут участвовать иностранцы.

3. Можно ли избирателю прийти на митинг с растяжкой, чтобы поддержать своего кандидата в президенты?

- Нельзя приносить на массовые мероприятия плакаты и символику, содержание которых направлено на причинение ущерба конституционному строю и общественному порядку. Если говорить об исторических бело-красно-белом флаге и гербе "Погоня", то они не запрещены в стране. С ними можно приходить на митинг. Как и с растяжкой, посвященной кандидату в президенты. Главное, чтобы растяжка не мешала проехать велосипедистам или пройти прохожим.

4. Где еще можно узнать о предвыборной кампании своего кандидата в президенты? Или пообщаться с ним?

- Мингорисполком определил в городе места, где можно устанавливать агитационные стенды. Там можно получить листовки о кандидате в президенты. Также местные власти определили перечень помещений для проведения встреч кандидатов в президенты или их доверенных лиц с избирателями. В Минске это определенный ряд учебных заведений.

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