«У свекрови было поражено 80% легких, а без работы и сейчас сидеть не может»: 89-летняя женщина из Браславского района победила коронавирус

Сейчас 89-летняя Мария Лифановна Синица живет вместе с невесткой и сыном в Браславе - восстанавливается после болезни. 25 дней она провела в больнице, болея коронавирусом. Валентина, невестка Марии Лифановны, рассказывает, что у женщины много лет хронический бронхит, она постоянно кашляет. Поэтому на симптомы сразу внимания не обратили.

- Привозили ей лекарства, сиропы. Когда поднялась температура, забеспокоились. Вызвали скорую - ей сбили температуру, сделали укол. Сказали, что легкие чистые, все хорошо. А через несколько дней свекровь звонит: «Так мне плохо, так плохо - не знаю почему, врачи же сказали, что все нормально». Приехали к ней - лежит, встать не может. Снова вызвали скорую, на этот раз ее забрали в больницу.

Врачи приехали в противочумных костюмах - пожилая женщина в первый раз видела медиков в таком обмундировании, испугалась.

- «Куды мяне забіраюць?» - вспоминает реакцию свекрови Валентина. Марию Синицу отвезли в инфекционное отделение Браславской больницы. За день до этого в больницу с коронавирусом попал и сын Марии Лифановны, муж Валентины. КТ показала, что у него двухсторонняя пневмония, легкие поражены на 45%, у женщины этот показатель был почти вдвое выше.

- Мы за голову взялись - сами понимаете, такой возраст. Очень переживали. Все же надеялись, что нас это не коснется, соблюдали все меры, даже с детьми старались не видеться. Если приедут, друг к другу даже не подходили: я на крыльцо выйду, поговорим - и уезжают.

В больнице Мария Лифановна оказалась в одноместной палате. С родными связь была только по телефону.

- Она подняла трубку, говорит: «Ай, дзетка мая, хоть бы памерці, хоць бы Бог забраў, я так мучаюсь». Я пыталась ее подбодрить, говорю: огороды полоть надо, выкарабкивайся, настраивайся оптимистично! Может, это ей и помогло.

Мария Лифановна почти не вставала, ей приходилось много лежать на животе - в таком положении кровь лучше насыщается кислородом.

- Для нее это было трудно. Сейчас тоже хоть по 20 минут, но старается лежать на животе. Она у нас крепкая, иммунитет хороший: в больницах особо не лежала, воспитала 7 детей. Хоть и ходит уже не так хорошо, без работы сидеть не может: возьмет лопату, клумбочку вскопает. Но после больницы она была совсем слабая, мы забрали ее к себе.

«Оба сильно похудели, муж сбросил 10 кг»

Родные Марии Синицы благодарны и лечащему врачу, Ольге Лакевич, и персоналу - медсестрам, санитаркам, которые подбадривали и всеми способами старались поддержать Марию Лифановну.

- Ольга Николаевна говорит, что многое зависит от того, как человек настроен и насколько крепкий организм у пациента - видимо, у нашей бабушки он крепкий. Самыми тяжелыми оказались первые дни. Помню, мужу звонила, спрашивала, что передать. Он говорит: «Ай, мышьяка какого привези». Но у нас много внуков, умирать пока нельзя, - смеется Валентина. Тогда ей было не до смеха: вся семья оказалась в самоизоляции, близкие люди - в больнице.

- Мысли были страшные. Муж в больнице, мы не выходим из дома. А если бабушка, не дай бог. умрет - как мы ее похороним? У меня тоже мазки брали - они показали отрицательный результат, а вот анализ крови дал положительный. Так плохо, как тогда, я себя давно не чувствовала - это намного тяжелее проходит, чем обычная простуда. Но, думаю, в статистику меня не включили из-за мазков, которые показали, что коронавируса нет.

Через три недели Марию Лифановну выписали домой. За три дня до этого отпустили и ее сына - он поехал на реабилитацию в санаторий.

- Они оба сильно похудели, муж в больнице сбросил 10 кг. Бабушке после больницы прописали таблетки, сказали лежать на животе, принимать витамины - фруктов и ягод сейчас много. Врач сказала, что легкие полностью уже не восстановятся до такого состояния, как раньше, до болезни. Все время проверяем ей давление, меряем температуру. Надеюсь, что в следующем году мы еще отметим ее 90-летие.

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