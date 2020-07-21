Выборы 2020: где и как белорусы могут встретиться с кандидатами в президенты

Информацию о выступлениях Светланы Тихановской можно найти на сайтах и в соцсетях команды Светланы, а также Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, рассказали «КП» в штабе последнего.

- Информация о пикетах и встречах будет на моей странице в Фейсбуке, а также на сайте dzmitryeu.by, - говорит Андрей Дмитриев. - В среду я буду находиться в Речице, а в четверг в Гомеле. В этих городах у меня будет зальная встреча и пикет.

Олег Чумаков, пресс-секретарь кандидата Сергея Черечня, за информацией о встречах и митингах направляет на сайт cherechen.by и соцсети кандидата.

- В ближайшие несколько дней - до середины недели - не планируется встреч с избирателями, - говорит пресс-секретарь Анны Канопацкой. - Информацию о выступлениях можно отслуживать на страницах в Фейсбуке, Инстаграме, а также на сайте ЦИК.

Предвыборная программа выйдет в двух газетах - «Звязда» и «Республика». И интервью, общение с журналистами, выступления на радио и ТВ. Пока это то, что точно утверждено на данный момент.

Сайта избирательного штаба действующего президента «Комсомолка» не нашла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Нет ограничений по количеству людей на митинге»

Как уже писала "Комсомолка", проводить митинги могут как зарегистрированные кандидаты в президенты, так и их доверенные лица, в разрешенных местах. Однако есть свои нюансы: так, нужно не позднее чем за два дня до даты проведения мероприятия направить уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган. При этом в уведомлении должно быть указано не только место проведения пикета, но и время мероприятия.

- Кандидату в президенты отказать в проведении мероприятия, например в парке, возможно, если другой кандидат первым подал заявку на эти время и дату, - говорит юрист Дмитрий Лабазинский. - А вот при отсутствии заявок от других кандидатов местная администрация не вправе требовать проводить митинг в другое время.

По словам юриста, на митинг можно прийти пешком, а можно приехать на велосипеде, самокате. Главное, не препятствовать движению пешеходов и транспортных средств. Нет и ограничений по количеству людей на митинге. Важно помнить: на массовом мероприятии нельзя распивать спиртные напитки, устраивать драки, призывать к насильственному свержению конституционного строя.

- Важно также соблюдать время проведения митинга. Так, на прошедшем митинге Светланы Тихановской в Минске людей предупредили, что сразу после окончания мероприятия нужно расходиться, что и было сделано.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где и когда слушать выступления кандидатов в президенты

Из пяти кандидатов возможностью выступить на телевидении и радио с обращениями воспользуются четыре. Предвыборные выступления кандидатов в президенты в эфире телеканала «Беларусь 1» пройдут:

21 июля

17.00 - 17.30 - Светлана Тихановская

17.30 - 18.00 - Анна Канопацкая

18.00 - 18.30 - Сергей Черечень

18.30 - 19.00 - Андрей Дмитриев

28 июля

17.00 - 17.30 - Сергей Черечень

17.30 - 18.00 - Андрей Дмитриев

18.00 - 18.30 - Светлана Тихановская

18.30 - 19.00 - Анна Канопацкая

Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио:

22 июля, 27 июля

8.00 - 8.30 - Анна Канопацкая

8.30 - 9.00 - Сергей Черечень

29 июля

8.00 - 8.30 - Андрей Дмитриев

8.30 - 9.00 - Светлана Тихановская

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