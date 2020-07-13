Как сохранить дружбу с домашними животными на карантине

Как сохранить дружеские отношения с животными в условиях самоизоляции, спросили у минского сервиса по выгулу и передержке собак Petsitters.by.

Животные всегда стараются противостоять изменениям среды. Карантин для них - настоящее испытание, поэтому будьте готовы к тому, что он отразится на поведении ваших любимцев. Особенно у кошек. Они очень консервативные животные, и присутствие дома хозяев 24/7 для них - такая себе радость. У собак также могут возникнуть сложности с адаптацией. Раньше хозяин уходил на какое-то время, а теперь постоянно дома, уделяет больше внимания, играет, занимается их развитием. С одной стороны это хорошо, но к резким изменениям их привычной жизни они могут быть не готовы. Каждый организм индивидуален, у каждого своя реакция.

Вот несколько признаков, которые помогут понять, что с животным что-то не так.

- Чрезмерная активность. Кошки и собаки могут начать носиться по квартире, громить ее, портить вещи.

- Стремление спрятаться. Так питомец показывает желание изолироваться.

- Отворачивание морды. Особенно свойственно собакам при близком контакте.

- Прищуривание глаз. Коты таким образом показывают свое недовольство.

- Агрессия. Ее признаками могут быть закрытые позы, поджатый хвост, стремление опустить голову и некоторые другие «сигналы».

- Плохой аппетит.

Чтобы животным было легче переносить стресс, помогут различные активные игры и занятия. Возьмите игрушку, придумайте активность, в которой животному нужно будет переключать свое внимание то на нее, то на Вас. Собакам очень важна умственная нагрузка. Вы можете посмотреть в интернете различные видео по обучению питомцев и провести карантин с пользой.

Рано или поздно карантин закончится. Но его окончание, как и начало, может вызвать стресс у питомца. Совсем избежать его вряд ли получится, но можно постараться минимизировать. Ни в коем случае не оставляйте кошку или собаку сразу на долгий период времени. К одиночеству они должны привыкать постепенно. Можно побаловать питомца какими-нибудь витаминосодержащими вкусняшками. При гиперактивности, например, могут помочь витамины группы В, магний, глицин, Омега-3 жиры.

Каждое животное проявляет свое недовольство по-разному. И только хозяева, зная все тонкости поведения и черты характера питомца, могут заметить, что с ним что-то не так. Проявляйте умеренное внимание, уважайте желание кота или собаки побыть наедине, давайте им эту возможность и дружите со своими любимцами!

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