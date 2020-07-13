Легионеры «Динамо» согласились на понижение зарплаты

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется 2 сентября, если коронавирус позволит. А пока минское «Динамо» продолжает формировать состав. Напомним, что прошлый чемпионат команда закончила на последнем, 24-м месте.

Вчера клуб сообщил, что в команде остаются три североамериканца: вратарь Дэнни Тэйлор и нападающие Франсис Паре и Шейн Принс. Причем они согласились на понижение зарплат:

- Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Фрэнк и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально, - сказал генеральный директор Дмитрий Басков. - Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается в том числе контрактов с некоторыми хоккеистами. Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в «Динамо» и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира.

Кроме них из иностранцев есть еще чешский вратарь Доминик Фурх, канадский защитник Джо Морроу и его соотечественник нападающий Райан Спунер - лучший бомбардир минувшего сезона.

Фурх, выступавший за шведский «Эребру», поменялся местами со шведом Юнасом Энротом, который был первым номером «Динамо».

Кроме Энрота ушли защитники Марк-Андре Граньяни и Стефан Эллиотт, нападающий Дрю Шор. Нашли себе новые клубы и некоторые белорусы: Кирилл Готовец отправился в омский «Авангард», Олег Евенко - в челябинский «Трактор», а лучший игрок Беларуси минувшего сезона Андрей Костицын, не сработавшись с тренером Крэйгом Вудкрофтом, заключил контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Из заметных приобретений - защитник Илья Шинкевич, два сезона игравший в «Витязе».

Ранее Дмитрий Басков сообщил, что «Динамо» полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами:

- Помимо нашего традиционного генерального спонсора ОАО «Беларуськалий», поддержка со стороны которого ежегодно снижается и сейчас достигла своего исторического минимума, в новом сезоне значительную долю бюджета мы сформируем за счет коммерческих партнеров - и это также случится впервые в истории «Динамо».