БАТЭ не может выиграть три матча подряд

БАТЭ уступил лидерство. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна победа в шести матчах и три домашние игры без побед - неутешительный результат для борисовской команды. В 17-м туре БАТЭ сыграл вничью на домашней арене - 1:1 - с мозырской «Славией».

- Нам не хватает чуть-чуть в реализации, и мы над этим работаем, - сказал главный тренер Кирилл Альшевский после матча со «Славией». - Все очень расстроены, но все старались. (…) Время покажет, из чего мы сделаны и как готовы из всего этого выбираться.

«Шахтер» разгромил дома «Городею» - 4:1. Одни из голов на счету узбекского форварда Джасурбека Яхшибоева, который провел за новую команду дебютный матч после перехода из «Энергетика».

- Я думаю, любой тренер хотел бы иметь такое усиление, - оценил Яхшибоева главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб.

А «Энергетик» неожиданно крупно уступил на домашнем стадионе брестскому «Руху» - 1:8. Возможно, причиной стала потеря четырех основных игроков. Кроме Яхшибоева из команды ушел Дэвид Тве (в брестское «Динамо»), а из-за дисквалификации отсутствовали Бакич и Свирепа. Новички же существенно игру не усилили.

В матче против «Витебска» закончилась семиматчевая победная серия гродненского «Немана» (0:0). Но по потерянным очкам команда на равных с «Шахтером». 19 июля ждем их очной встречи в Гродно.

Положение лидеров:

1. «Шахтер» - 33 очка (после 17 игр), 2. БАТЭ - 31, 3. «Неман» - 30 (16), 4. «Энергетик» - 29 (17), 5 - 7. «Динамо» (Бр, 16), «Динамо» (Мн), «Торпедо» - по 26.