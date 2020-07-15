«От расстрела Владимира Дубовку мог спасти двухметровый рост»: как белорусский поэт пережил 27 лет тюрем, ссылок и лагерей

- Путь в белорусскую литературу для Дубовки пролег через Москву - почти как у нынешних поп-звезд…

- Не дай боже никому пути Дубовки! - говорит исследователь белорусской межвоенной литературы Анна Северинец. - Он родился в семье, которая оказалась в Москве беженцами. С приближением фронта Первой мировой организованно вывозили работников железной дороги - там служил отец поэта Николай Дубовка (по рельсам, которые он укладывал, мы и сегодня ездим в Москву). Семья была среди первых выехавших. Потому и смогла получить служебное жилье на Малой Грузинской, 34 - в соседнем доме №28 спустя 60 лет жил Владимир Высоцкий. Позже эшелоны с белорусами-беженцами шли вглубь империи…

Семья Дубовок у дома в Мяделе. Владимир стоит в центре. Фото: Центральная научная библиотека НАН Беларуси (предоставлено Анной Северинец)

- Как Дубовка стал московским чиновником, отвечавшим за контакты с Беларусью?

- Сотни тысяч белорусов добровольно или принудительно вывезли в эвакуацию или в беженство в Первую мировую, когда царская армия пользовалась тактикой выжженой земли - врагу не оставляли ни еды, ни зданий, ни людей. Возвращением земляков со всей бывшей империи с 1923-го занималось Постоянное представительство БССР при Правительстве РСФСР. Туда 22-летний Дубовка, выпускник Брюсовского института - флагмана новой пролетарской культуры - зашел за газетами. А вскоре служил уже секретарем представительства. Со временем он, любимый ученик поэта-символиста Валерия Брюсова, знакомый с Маяковским и Луначарским, стал главным специалистом по белорусскому языку в Москве, работал в Кремле. Под его редакцией и в его переводе в Минск приходили советские законы. По сути, Дубовка создал современную белорусскую юридическую лексику.

Владимир Дубовка - один из самых знаменитых поэтов своего поколения. Фото: Архив Анны Северинец

- В Минск Дубовка впервые приехал в 1924-м. Как его приняли?

- Восхищенно, как столичную штучку. Даже стихи он читал по-московски театрально: балансируя руками, будто удерживая равновесие. Но его быстро вытеснили назад, в Москву. Дело не только в ревности и конкуренции - Дубовка был бунтарем. Директор Белгосиздательства Цишка Гартный даже обещал ни строки Дубовки не публиковать. Но, как не раз писали в мемуарах, поэт отомстил Гартному, самолично оставив в ящике его рабочего стола… кучку фекалий.

Владимир Дубовка с женой Марией Клаус. Фото: Предоставлено Анной Северинец

Арестован в кремлевском кабинете

- О Дубовке пишут как о поэте независимых взглядов. В чем это проявлялось на заре БССР?

- В плане независимости политической писатели Алесь Дудар и Михась Зарецкий были более радикальны, чем Дубовка. А мечты о независимой Беларуси национал-коммунистов, наркомов Адамовича и Прищепова, были опасны для своего времени! Дубовка оставался осторожен, тем более работая в Кремле.

- А как Дубовка попал в прицел чекистов? Донос?

- Думаю, говоря о писателях, мы преувеличиваем роль доносов… Дубовка был не просто членом «Узвышша», ключевого литобъединения тех лет, а его душой и мотором. А «узвышэнская» позиция - это опора на независимость. Чего стоит высказывание: «Мы будзем прытрымлівацца лініі партыі ў той ступені, у якой палічым для сябе магчымым»! А бескомпромиссные последние поэмы и выразительно антимосковское стихотворение «За ўсе краі, за ўсе народы свету», опубликованное под псевдонимом в Западной Беларуси? Волна арестов 1930 года по делу придуманного в недрах Госполитуправления Союза освобождения Беларуси и обвинений в национал-демократизме началась с «узвышэнцаў». И Дубовку вывели в воронок одним из первых прямо из Кремля. Кстати, по одному ордеру с Павлиной Мяделкой - первой исполнительницей роли купаловской Павлинки. Дубовку осудили на 5 лет ссылки, а вот Мяделку отпустили. Поэт не здоровался с ней даже в 1960-х - разворачивался и уходил…

Владимир Дубовка (справа в верхнем ряду) в почетской мастерской - занятие далекое от литературы. Фото: Архив Центральная научная библиотека НАН Беларуси (предоставлено Анной Северинец)

- Почему в ссылке Дубовку перебрасывали с места на место и за что продлили 5-летний срок?

- Переводили, чтобы не успел обжиться. Хотя он повсюду становился слишком заметен. Например, в Яранске российской Кировской области на должности юриста райпотребсоюза его стараниями появились парники, новые сорта помидоров и даже арбузы. Трудолюбивый белорус на неурожайной сибирской земле - страшная сила! Тогда НКВД возмутилось: мол, враг народа командует. А сроки на два года продлили в 1935 году почти всем, высланным по делу Союза освобождения. Другое дело, что в 1937 - 1938 годах в БССР решили завершить борьбу с национал-демократами расстрелами. В итоге из сотен амбициозных талантов 1920-х осталось с полтора десятка насмерть перепуганных писателей…

Ссыльный Владимир Дубовка с матерью и сыном. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (предоставлено Анной Северинец)

- Как Дубовка избежал расстрела?

- Сложно понять логику судов того времени. Но факт, что Дубовка выжил … Мне иногда кажется, что спасали его исполинский рост под два метра и исключительная физическая сила. Зачем таких стрелять? Пусть работают на благо СССР! Кстати, и сегодня в Биробиджане, в Еврейской автономной области России, стоят дома, которые строил зек 13-го отделения Бамлага Дубовка…

Отпечатки пальцев в деле Дубовки. Фото предоставлено Анной Северинец

«Заставлял зеков чистить зубы, чтобы остаться человеком»

- В 1937-м писателя повторно арестовали, приговорив к 10 годам лишения свободы…

- Лагерные годы стали самыми тяжелыми в его жизни. Он едва выжил после пеллагры - тяжелой болезни, развивающейся из-за недостатка еды, сломал ногу, узнал про смерть единственного сына Алика, погибшего от взрыва брошенного в костер снаряда… Но те, кто был с Дубовкой в лагере, вспоминали: рядом с ним можно было остаться человеком. Скажем, он упорно заставлял товарищей чистить зубы по утрам, несмотря на холод, голод, вшей, притеснения уголовников и лагерного начальства, травившего зеков собаками...

Дом Дубовок в Почете. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (предоставлено Анной Северинец)

Ну а в 1949-м по всему СССР бывших лагерников (Дубовка освободился в 1947-м) судили по тем же делам, отправляя на вечное поселение. Из высланных в начале 30-х под эту волну, кажется, попал только Дубовка - единственный выживший из не сотрудничавших с органами и потому не освобожденный раньше. Для поэта это был четвертый приговор. А поселение не стало вечным лишь потому, что в 1953 году умер Сталин.

- Правда ли, что в годы лишений Дубовка ничего не писал?

- Так он говорил, и тексты этих лет действительно неизвестны. Но при втором аресте у него изъяли рукописи, поныне не найденные… А в личном архиве Дубовки есть блокнот с посыпавшимися записями карандашом. Но из них ясно: это наброски о лагерях... Уверена, загадками Дубовки литературоведение может питаться сотни лет. К тому же в его текстах самое интересное - между строк. Скажем, в повести «Жоўтая акацыя» 1967 года о детях, которые разводят у школы цветник вопреки дирекции, я вижу зашифрованную историю рождения и разгрома «Узвышша»...

Дубовка (справа) после возвращения был в литературной среде и своим, и чужим. Фото: Центральная научная библиотека НАН Беларуси (предоставлено Анной Северинец)

- Как Дубовка возвращался к жизни после 27 лет лишений?

- Тяжело. Обосновался в Москве, ведь в Минске с ним даже не все здоровались - боялись. Квартиры и работы не давали, книги зависали у редакторов… Поэта восстановили в Союзе писателей, а потом втихаря заочно исключили, за это голосовали и те, кого он считал друзьями. Дубовку вынудили выступить с речью на заседании, где распекали получившего Нобелевскую премию Бориса Пастернака: мол, реабилитируйся, бывший враг народа. Но настоящие друзья добились издания книг Дубовки, выбили Госпремию имени Купалы, литературоведы Юльян Пширков и Дмитрий Бугаев писали о нем... Другое дело, что поэт и сам был хитрый лис. Он вернулся не поверженным старцем, а победителем, первым и единственным на сегодня переведя на белорусский все сонеты Шекспира.

С литераторами поэт особо не сближался. Впрочем, внешне Дубовка поддерживал дружбу с Глебкой, Бровкой, Лужаниным, которые в свое время отступились от него. Были ли у них искренние разговоры о молодости? Должно быть. Но упоминаний о них никто не оставил…

Дубовка в 1960-х не жил в Минске, но бывал часто. Фото: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (предоставлено Анной Северинец)

СПРАВКА «КП»

Владимир ДУБОВКА (1900 - 1976). Поэт, прозаик, переводчик. Один из лидеров белорусской литературы 1920-х. Стал жертвой репрессий - с 1930 года 27 лет провел за решеткой, в ссылках и лагерях. Реабилитирован в 1957-м. Был женат на Марии Клаус, которая делила с мужем его сроки и пережила его на 4 года. Единственный сын Альгерд погиб в 13 лет.

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