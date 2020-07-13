2020-07-13T16:56:27+03:00
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КП Беларусь

Экранизацию книг «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича заморозили

Причина в том, что 80% выделяемых на кино государственных средств планировалось отдать в одни руки - «Первой КиноВидеоКомпании».
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Андрей Курейчик с компанией "Без Буслоў" подавался на конкурс всего в одной номинации. Не прошел, но никаких претензий на этот счет у него нет.Андрей Курейчик с компанией "Без Буслоў" подавался на конкурс всего в одной номинации. Не прошел, но никаких претензий на этот счет у него нет.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Как оказалось, рано мы радовались, что героев популярных белорусских книг последних лет «Радзіва Прудок» Андруся Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича мы сможем увидеть на большом экране. Министерство культуры отменило свои же решения по конкурсу на госзакупку кино. Причина в волне возмущения (ее начал известный драматург Андрей Курейчик) по поводу того, что три из четырех тендеров, или 80% финансирования, попали в одни руки, а именно - «Первой КиноВидеоКомпании».

Так, Министерство культуры заказало «Первой Киновидеокомпании» мини-сериал «Полчаса до весны» про «песняра» Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя. «Сфагнум» Виктора Мартиновича должен был снимать белорусский режиссер-документалист Виктор Аслюк вместе с кинокомпанией «Демарш-фильм».

Андрей Курейчик уверяет, что не имеет ничего против Горвата или Мартиновича. У него нет претензий и к «Первой КиноВидеоКомпании» - вопросы исключительно к тому, что Министерство культуры своими решениями создает монополию на кинорынке. Жалобу он отправил в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) через интернет. Реакция была очень быстрой - меньше чем через сутки Министерство культуры отменило госзакупки на эти фильмы «в связи с утратой необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».

Как рассказал нам генпродюсер «Первой Киновидеокомпании» Виктор Лабкович, производство «Радзіва Прудок» отменили:

- До следующего года уже точно никто не будет экранизировать «Радзіва Прудок». Очень жаль! Что касается съемок мини-сериала «За полчаса до весны» про Владимира Мулявина и фильма про знаменитого борца Александра Медведя, договор заключен с нами, так что будем снимать.

- 17 компаний, которые подавались на конкурс с очень хорошими проектами. Многие сценарии я читал, они поражали меня качеством и разнообразием. Но Министерство культуры отдало три лота одной компании и еще один - другой, - рассказал «Комсомолке» драматург Андрей Курейчик. - Я прекрасно понимаю, что проекты, которые выиграли, - хорошие. Но в условиях, когда отрасль реально загибается, у людей нет денег, министерство, вместо того чтобы поддержать творческих людей, отдает 80% всех денег одной компании. Мы много лет боролись с тем, что «Беларусьфильм» как пылесос из года в год забирает все госзаказы, а в итоге оказались в ситуации, когда одна компания будет в «золотом шоколаде», а 16 других не будут иметь ресурсов на выживание в ближайшие два года. Я считаю, это неправильно. Хотя с Виктором Лабковичем мы друзья и делали вместе целый ряд проектов.

- Но у меня сложилось впечатление, что он обижен на тебя.

- Он обижен, потому что его компания может потерять большую сумму денег. Но неправильно рассматривать эту ситуацию как личный конфликт. Никогда у нас не было ссор с Виктором Лабковичем, и он это может подтвердить.

- Что ты предлагаешь?

- Я считаю, что в условиях кризиса лотов должно быть больше, и они должны быть меньше по суммам. Не должно быть перекрестного субсидирования, когда ты деньгами из одного лота закрываешь дырки другого. Это то, чем жил «Беларусьфильм», - когда закрывали задолженности за снятые фильмы теми, которые снимали. В итоге страдали и те и другие. Не должно быть одного-двух лотов в одни руки! Именно поэтому в России, Украине, Казахстане ни одна даже самая крутая компания не может забрать 80% денег, которые выделяются на кино. Даже если у нее в портфеле гениальные сценарии лежат. Даже если это Никита Михалков. Потому что нужно поддерживать разных режиссеров - и молодых, и маститых, и больших, и маленьких. Только тогда кино будет развиваться. В Украине поддерживают 45 компаний, хотя у них выделяется не намного больше денег, чем у нас. Молодые режиссеры у нас готовы брать 50 тысяч долларов, добавить своих 30 тысяч и снять кино. Но им же не дают!

Мы предлагаем организовать заседание круглого стола между Министерством культуры, 17 кинопроизводителями и МАРТ, чтобы выработать правила, которые абсолютно всех устроят и поддержат отрасль, а не ее добивание.

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