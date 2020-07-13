Директор БМЗ: «Средняя зарплата у нас 1400 рублей - это мало. Россияне стараются переманить наших специалистов»

На прошлой неделе Александр Лукашенко, посещая минский завод «Атлант», раскрыл новый план борьбы с зарплатами в конвертах - он поручил довести зарплату на частных предприятиях как минимум до уровня средней зарплаты на десяти ведущих предприятиях страны. Какие именно предприятия в стране ведущие, президент не уточнил, назвал, кроме «Атланта», лишь МАЗ и БелАЗ. Но можно предположить, что в число таких флагманов входит и Белорусский металлургический завод в Жлобине.

О том, сколько сегодня получают металлурги и снизилась ли зарплата из-за пандемии, мы спросили у генерального директора завода Дмитрия Корчика.

- Небольшое снижение есть, думаю, во многих отраслях: заработную плату надо заработать, - ответил он. - На БМЗ уровень зарплат также несколько снизился. Но специалисты высокого класса имеют соответствующий заработок. Средняя зарплата - около 1400 рублей. Это небольшие деньги, если говорить о металлургах: двенадцать часов стоять у печи, работа на станах - это тяжелый труд. Сейчас в России открываются новые металлургические предприятия, и все там смотрят на Беларусь: как заманить к себе наших специалистов. Наша задача в этих конкурентных условиях ясна: сохранить коллектив, все возможное для этого мы делаем.

Стоит отметить, что 36 лет назад, когда был построен завод в Жлобине, работать на него приехали как раз таки металлурги из России - их сюда привлекли хорошими зарплатами и бесплатными квартирами. Благодаря металлургам в городе за считаные годы выросло несколько микрорайонов, а День металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля, стал праздником, на который приезжали самые топовые артисты российского шоу-бизнеса. Но с тех пор многое изменилось.

Гендиректор БМЗ Дмитрий КорчикФото: Виктор ПАЖИТОК

- Все в этом году будет скромно, но работники БМЗ и жители Жлобина праздник заслужили, - считает Дмитрий Корчик. - В этом году мы наградим отличившихся работников БМЗ. 19 июля город будет будить духовой оркестр, запланировано открытие спортивной площадки, которое мы профинансировали вместе с нашими партнерами.

Накануне профессионального праздника белорусские металлурги подвели итоги работы БМЗ за полугодие. По словам Корчика, «предприятие работает стабильно».

- Небольшое снижение есть, но можно говорить о том, что все производства работают практически в полную загрузку, - отметил он. - За первое полугодие БМЗ экспортировало продукции на 92% относительно сопоставимого периода. Небольшое снижение связано с закрытием ряда производств, сокращением заказов как в автопроме, так и в нефтяной отрасли. Сказалось на экономических показателях БМЗ и снижение цен на металлопродукцию, но благодаря поддержке нашей банковской сферы и правительства мы сегодня обеспечены сырьем, материалами. 50% экспорта БМЗ идет в Европейский союз, основные потребители нашей продукции - европейские автопроизводители. Мы сертифицированы, например, для работы с такой крупной компанией, как Volvo. Это говорит о том, что к БМЗ на европейском и мировом рынке относятся очень серьезно. Мы диверсифицировали наше производство благодаря серьезному вложению инвестиций за последние годы - это больше миллиарда долларов. И сегодня в непростых внешних условиях это нам позволяет быть на плаву, быть впереди.

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