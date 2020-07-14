2020-07-14T01:42:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 июля 2020 года: уже 468 смертей, отпуска белорусов в пандемию и новый рекорд в мире

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на вторник, 14 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило отметку в 13 миллионов случаевЧисло заразившихся коронавирусом во всем мире превысило отметку в 13 миллионов случаевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация в Беларуси

Официальная статистика, которую ежедневно публикует Минздрав, внушает оптимизм. По данным ведомства, за последние сутки количество зараженных коронавирусом стране вновь менее 200.

За весь период в Беларуси выявлено 65 114 человек с COVID-19 (+182 за сутки). Выздоровели 55 492 пациента (+112 человек). Количество летальных случаев выросло до 468 (+4 за сутки). В Минздраве подчеркнули, что все умершие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный коронавирус. За время с начала пандемии в республике проведено 1 141 580 тестов на COVID-19.

Ситуация в мире

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило зловещую отметку в 13 миллионов случаев. Выздоровели более 7,6 миллионов человек, скончались – свыше 572 тысяч.

Тройка лидеров не изменилась. Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в США (3,4 млн), Бразилии (1,8 млн) и Индии (879 тысяч). На четвертом месте в мировой рейтинге находится соседняя от нас Россия: там сообщается о 733 тысячах заражений.

Новый рекорд по количеству заболевших

Говорят, если прислушаться, то можно услышать, как в мире бьются суточные рекорды по количеству заразившихся COVID-19. В пятницу, 10 июля, ВОЗ сообщала о рекордном числе случаев коронавируса: за сутки в мире заразились 228 тысяч человек. Но не прошло и трех дней, как в организации зафиксировали новый рекорд. По данным на 12 июля, за сутки в мире заболели еще 230 тысяч человек.

Как проходят отпуска во время коронавируса?

О том, как белорусы проводят отпуск, и чем наша страна привлекает иностранцев, рассказал председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. По его словам, вырос интерес к народному виду спорта – походам на байдарках. Это направление развито и у поляков, и у литовцев, которые живут в схожих с нами природных условиях. Но нам нужна инфраструктура – оборудованные стоянки и возможность их забронировать онлайн.

По мнению Филиппа Гулого, основной спрос сегодня формирует интернет. Белорусам нравится то, что пользуется популярностью, легко «гуглится», имеет лайки и просмотры на Youtube. Минчане обычно предпочитают отдыхать неподалеку от столицы, а внутренний туризм носит ярко выраженный локальный характер.

- Белорусы сегодня нуждаются в отдыхе. Поэтому выбирают санатории, природные заповедники, агроусадьбы. Человек хочет какое-то время пожить на природе, подышать воздухом, вкусно покушать, покупаться в речке. Желательно в максимально цивилизованных условиях. Хотя и есть любители палаточного отдыха, - резюмирует Гулый.

Если сравнить Беларусь с той же Литвой, то у нас наблюдается недостаток хороших СПА-комплексов. Не хватает и баз отдыхов, отдельных домиков с развитой инфраструктурой в эконом-сегменте. Подробнее о том, как можно улучшить туристический потенциал республики и за каким отдыхом в Беларусь едут иностранцы, мы пишем здесь.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

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