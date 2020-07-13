Картошка подорожала за месяц в 1,5 раза. Также стали дороже санатории, детсады и авиабилеты
Цены в Беларуси в июне 2020 года выросли на 0,2%, а по сравнению с июнем прошлого года - аж на 5,2%. Напомним, после резкого подорожания товаров на фоне пандемии в мае у нас зафиксировали характерную для мая дефляцию - снижение цен. И вот все снова начало дорожать (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ).
В июне по сравнению с маем цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (с начала года - на 3,2%), на непродовольственные - снизились на 0,2% (с начала года выросли на 3%), на услуги - выросли на 0,4% (+4,2% с начала года).
Больше всего (и с заметным отрывом) подорожала картошка - сразу в 1,5 раза. Впрочем, в этом нет ничего удивительного - на цену повлиял новый урожай, ценник на который колеблется в пределах от 2 до 5 рублей. Заметно подорожали в июне детские сады (почти на 10%) и санатории (+7%), а также билеты на самолет (+2,4% за месяц).
Но есть и хорошие новости: в июне заметно подешевели свежие помидоры (-22,4%) и огурцы (-18%). Также подешевели чеснок, который совсем недавно в цене рванул сразу на 60%, и другие популярные иммуностимуляторы - лук и перец. Снижение цен на них понятно: сейчас самый сезон для сбора урожая.
Вполне предсказуемо подешевела одежда из шерсти и услуги гостиниц, которые стали давать скидки на длительное проживание для самоизоляции. А вот снижение цен (минус 3 - 4%) на спички, подгузники и трусы объяснить пока сложно.
По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции в стране к концу году должен быть в пределах 5%. В 2019 году инфляция составила 4,7%, в 2018-м - 5,6%.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что в июне сильно подорожало?
Картофель 50,5%
Морковь 32,6%
Свекла 26,5%
Яблоки 22,4%
Свежая капуста 15,1%
Детские сады 9,5%
Груши 8,5%
Виноград 7,9%
Цитрусы 6,9%
Санатории 6,7%
…а что подешевело?
Помидоры 22,4%
Огурцы 18%
Чеснок 17%
Перец сладкий 14,7%
Туфли летние 9,3%
Лук 9%
Босоножки и сандалии 7%
Гостиницы 4,8%
Трикотажные костюмы 4,2%
Электробритвы 4,1%
*По данным Белстат
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