Картошка подорожала за месяц в 1,5 раза. Также стали дороже санатории, детсады и авиабилеты

Цены в Беларуси в июне 2020 года выросли на 0,2%, а по сравнению с июнем прошлого года - аж на 5,2%. Напомним, после резкого подорожания товаров на фоне пандемии в мае у нас зафиксировали характерную для мая дефляцию - снижение цен. И вот все снова начало дорожать (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ).

В июне по сравнению с маем цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (с начала года - на 3,2%), на непродовольственные - снизились на 0,2% (с начала года выросли на 3%), на услуги - выросли на 0,4% (+4,2% с начала года).

Больше всего (и с заметным отрывом) подорожала картошка - сразу в 1,5 раза. Впрочем, в этом нет ничего удивительного - на цену повлиял новый урожай, ценник на который колеблется в пределах от 2 до 5 рублей. Заметно подорожали в июне детские сады (почти на 10%) и санатории (+7%), а также билеты на самолет (+2,4% за месяц).

Но есть и хорошие новости: в июне заметно подешевели свежие помидоры (-22,4%) и огурцы (-18%). Также подешевели чеснок, который совсем недавно в цене рванул сразу на 60%, и другие популярные иммуностимуляторы - лук и перец. Снижение цен на них понятно: сейчас самый сезон для сбора урожая.

Вполне предсказуемо подешевела одежда из шерсти и услуги гостиниц, которые стали давать скидки на длительное проживание для самоизоляции. А вот снижение цен (минус 3 - 4%) на спички, подгузники и трусы объяснить пока сложно.

По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции в стране к концу году должен быть в пределах 5%. В 2019 году инфляция составила 4,7%, в 2018-м - 5,6%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что в июне сильно подорожало?

Картофель 50,5%

Морковь 32,6%

Свекла 26,5%

Яблоки 22,4%

Свежая капуста 15,1%

Детские сады 9,5%

Груши 8,5%

Виноград 7,9%

Цитрусы 6,9%

Санатории 6,7%

…а что подешевело?

Помидоры 22,4%

Огурцы 18%

Чеснок 17%

Перец сладкий 14,7%

Туфли летние 9,3%

Лук 9%

Босоножки и сандалии 7%

Гостиницы 4,8%

Трикотажные костюмы 4,2%

Электробритвы 4,1%

*По данным Белстат