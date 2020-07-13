Шел пешком, ловил попутки, спал на остановке. Мальчик обиделся, что родители не разрешили играть в телефоне, и ушел из дома

Одиннадцатилетний Даниил пропал вечером 11 июля. Мальчик живет в Минске, а в Молодечненском районе был на даче вместе с родителями. Около девяти часов уехал кататься на велосипеде и исчез. В 11 вчера родители забили тревогу.

- Сообщение о пропаже ребенка поступило в 23.29. У нас «тревожные чемоданчики» были собраны уже с шести вечера - в том же Молодечненском районе со двора пропала шестилетняя девочка, группа готовилась выехать на поиски. Но наша помощь не понадобилась, девочка нашлась, - рассказывает командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган. - Объявили срочный сбор и выезд в деревню Загорцы. Первая поисковая группа выехала из Молодечно, по мере комплектации экипажей выезжали машины из Минска. Объявили операцию «Красный щит» - как всегда при поисках пропавших детей.

В 1.40 Екатерина Глинская, одна из поисковиков «Ангела», нашла красно-белый велосипед. Девушка была в походе с палатками, получила сигнал и присоединилась к поисковой операции. Фото велосипеда выслали родителям Даниила, те подтвердили - да, тот самый, на котором уехал мальчик. Скорректировали план поисков, начали сначала от точки, где нашли велосипед.

- Мальчика нашли минут через 40 после того, как обнаружили велосипед, - рассказывает Сергей. - Его заметил водитель одного из автомобилей, участвовавших в поиске. Ребенок спал на автобусной остановке недалеко от деревни Щербины. Был весь продрогший. Ничего, отпоили чаем, согрелся, отвезли к родителям.

От дачи Даниил в общей сложности за несколько часов проехал на велосипеде и прошел около двадцати километров. Велосипед оставил, когда выехал на трассу: мальчик помнил, что по правилам по трассе, да еще в темное время суток ездить нельзя. Пытался поймать попутку. Мимо проезжали редкие машины, но ни одна не остановилась.

Поисковикам Даниил рассказал, что обиделся на родителей. Те не разрешили поиграть в телефон, поэтому он решил уехать домой в Минск, не предупредив их.

СЛОВО ПСИХОЛОГУ

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию психолога Веру ЛОБЕЙКО.

- О каких проблемах в семье может сигнализировать подобный случай?

- Все очень индивидуально - нужно пообщаться с родителями, с ребенком. Но случай говорит о серьезных проблемах в семье. В благополучной ситуации ребенок, даже если ему что-то запрещают, не будет делать импульсивных поступков, связанных с риском для жизни.

Важно задуматься родителям: о чем сигнализирует ребенок таким образом, о чем кричит? На первый взгляд ребенок просто высказал свой протест из-за того, что ему не дали гаджет. Но причины могут быть глубже. Если ребенок привык искать отдушину в телефоне, отказ от этого «сладкого» мог вскрыть проблему эмоционального голода. Второй аспект - к 11 годам у многих детей уже формируется зависимость от гаджетов. Не просто привычка, а психофизиологическая зависимость. Если у такого ребенка отнять гаджет, у него нарастает ощущение тоски, печали, грусти, неудовольствия, ярости. У ребенка в начале подросткового возраста поведение импульсивное, и все эти ощущения обостряются.

- Как правильно отказать ребенку в просьбе, чтобы не спровоцировать подобную ситуацию?

- Опять же нужен индивидуальный подход. Если в семье все благополучно, любящие родители, понимающие его потребности, могут выстроить с ребенком диалог, не запрещая, а договариваясь. Выяснить, что он действительно хочет. Возможно, он хочет просто поиграть, а возможно, телефон ему нужен, чтобы связаться с другом, которому обещал позвонить. Запреты могут вызвать у 11-летки бунт.

Ребенку надо дать возможность самому обозначить какие-то границы. Если он говорит, что хочет играть в интернете, попробуйте не запрещать ему, а спросить, сколько он хочет поиграть или посидеть в социальных сетях, прежде чем сделать какое-то необходимое дело или пойти погулять? Если ребенок сам распланирует это, он будет чувствовать, что родители его уважают.

- В соцсетях мнения по поводу этой ситуации разделились. Одни советуют родителям чуть ли не всыпать ремня мальчику, другие протестуют: мол, детей в принципе ругать нельзя. Каково мнение психолога - детей ругать можно?

- Я не ратую за то, чтобы любое поведение ребенка «спускалось на тормозах», но родители должны понимать, что в любой сложной ситуации есть вклад родителей. Ребенок - зеркало семьи, в любом случае он отражает то, что заложено в нем родителями. Я рекомендую родителям не ругать ребенка, а задать себе вопрос: ребенку чего-то не хватает или, наоборот, в семье такое попустительство, что он не знает границ? Говорите с ребенком о своих чувствах, спросите, что он испытывал. Если просто ругать, это может привести к тому, что ребенок замкнется, уйдет в чувство вины. Ситуацию это не решит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В минувшие выходные ПСО «Ангел» приходилось несколько раз выезжать по сигналам о пропавших детях. В пятницу, 10 июля, в Столбцовском районе пропал десятилетний мальчик. Днем он с родителями пошел за грибами. Когда начался дождь и гроза, семья поспешила выйти из леса. Ребенок отстал. К счастью, мальчик сам вышел из леса в другой деревне. У местных жителей он попросил телефон, позвонил родителям и сказал, где он.