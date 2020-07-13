«У меня на все было 4 минуты!»: дизайнер одежды Дмитрий Заболотный сам принял роды у жены дома

Столичный модельер Дмитрий Заболотный впервые стал папой - сын Марк появился на свет 11 июля 2020 года. Но малыш не стал дожидаться, пока родители доедут до больницы, и родился прямо в прихожей! Роды принимал сам Дмитрий - диспетчер скорой помощи был на громкой связи по телефону.

- Наша история с самого начала складывалась удивительным образом. Мы с женой Ириной планировали рожать в Вильнюсе. Там можно находиться в палате вместе, отец сразу видит новорожденного малыша, берет его на руки. Родителям даже приносят шампанское после родов в честь знаменательного события. Но так как границы закрыли из-за коронавируса, мы не смогли осуществить наш план. Решили рожать в Беларуси. И тут наш ждал сюрприз - 6-й роддом, который славится комфортными условиями для VIP-родов, закрылся. Тогда знакомая предложила домашние роды. Но мы с супругой подумали и отвергли этот вариант. В итоге остановились на 2-м роддоме, заключили договор на ведение родов с прекрасным врачом и ждали появления на свет нашего сына, - рассказывает «Комсомолке» Дмитрий Заболотный.

По срокам малыш должен был родиться 10 июля, но, как говорится, этот процесс не всегда предсказуемый.

- В субботу (11 июля. - Ред.) у меня был турнир по гольфу. Каждые час-полтора списывались с женой, чтобы узнать, все ли хорошо. На одно из очередных сообщений она долго не отвечала, и я решил позвонить. Ирина сказала, что начались схватки, но, чтобы доехать до роддома, у нас есть час-полтора. У моей супруги это уже второй ребенок, она, можно сказать, человек опытный. Я помчался домой и уже через минут 15 был на пороге. Пока ехал, позвонил нашему врачу, он тоже собирался экстренно ехать в роддом. Основные вещи у нас были уже собраны, мы решили проверить, не забыли ли мелочи. И тут у жены снова начались схватки, а затем перешли в потуги - не успели мы дойти до прихожей. Наш врач сказал срочно звонить в скорую помощь. Я набрал 103 и по громкой связи делал все, что говорил диспетчер. Все произошло максимально быстро - через четыре минуты на свет появился наш сын Марк…Я сам лично принял роды! Врачи спросили: дышит, плачет ли ребенок. К счастью, мы живем недалеко от подстанции скорой помощи, и медики быстро приехали. Они позволили мне перерезать пуповину и отнести на руках свою жену в карету скорой. Малыш родился здоровым: рост 53 см, вес 3130 кг.

- Вы настоящий герой, как справились с паникой?

- Конечно, это произошло неожиданно для нас - мы не готовились к домашним родам. Но в экстремальных ситуациях я действую максимально собранно. На самом деле повезло: можно сказать, я осуществил свою мечту - сам принял роды и первым взял на руки моего сына. Это был идеальный момент, - улыбается Дмитрий.

Врачи 3-го роддома, где сейчас находятся мама с малышом, говорят, что их папа совершил невозможное. И даже разрешили Дмитрию навещать жену с сыном в палате. На обед модный дизайнер приготовил одно из любимых блюд своей супруги - пасту карбонаре.

В жизни нужно быть готовым ко всему, говорит Дмитрий. Удивляет еще и то, что в апреле супруги оба перенесли коронавирусную двухстороннюю пневмонию. Болели долго и тяжело, но все обошлось, и сейчас все чувствуют себя отлично. Настоящее чудо!