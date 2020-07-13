С нашей статистикой по COVID-19 в Европу белорусов пока не пустят, хоть на моря уже летаем

Число новых ежедневных случаев коронавируса в Беларуси, по официальной статистике Минздрава, продолжает снижаться. По данным на 13 июля с начала пандемии в Беларуси подтверждено 65 114 случаев, от коронавирусной инфекции, отягощенной хроническими заболеваниями, умерли 468 человек.

9 июля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что за месяц число случаев коронавируса и пневмоний в Беларуси снизилось в несколько раз, а большая часть больниц, которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с пневмониями, возвращаются к штатному режиму работы. Вместе с тем глава ведомства отметил:

- Вирусом потеряна активность, но полного исчезновения из популяции не произошло. Сейчас мы готовим приказы о функционировании медучреждений в случае второй волны коронавируса. Нужно быть наготове, чтобы оказать медпомощь, если инфицированный внезапно попадет в любое медучреждение в нашей стране.

Мировая статистика по-прежнему тревожит: 12 июля ВОЗ объявила об очередном абсолютном рекорде - плюс 230 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 12,9 млн случаев COVID-19 и 569 тыс. смертей пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения: "За месяц число случаев коронавируса и пневмоний в Беларуси снизилось в несколько раз".Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Исследователи коронавируса тем временем пришли к новым выводам относительно течения болезни. Ученые Королевского колледжа Лондона проанализировали иммунный ответ более 90 пациентов и медработников лондонских больниц и выяснили, что иммунитет к COVID-19 резко уменьшается за три месяца. Пик содержания антител к коронавирусу у пациентов они зафиксировали спустя три недели после появления первых симптомов заболевания, при этом мощный иммунитет зафиксировали только у 60% пациентов. Спустя три месяца сильный иммунитет к COVID-19 остался только у 17% участников исследования.

Вторая новость: 239 ученых из 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике COVID-19. На основе исследований ученые пришли к выводу, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются во время кашля и чихания, могут оставаться в воздухе гораздо дольше, чем полагает ВОЗ.

Для белорусов открыты четыре страны

Уже сегодня без каких-либо дополнительных эпидпроверок и карантинов белорусы могут летать на отдых в Албанию, Турцию, Египет и Черногорию. Просят лишь соблюдать дистанцию, носить маски в местах массового скопления людей и во время перелетов. Кроме того, вместо шведского стола в отелях - только индивидуальные заказы.

- По всем четырем направлениям сейчас наблюдаем большой спрос, - рассказали нам в нескольких туристических компаниях. - Чартеры улетают со 100%-ной загрузкой, а в некоторые отели места забронированы вплоть до августа. Цены держим на уровне прошлогодних - например, 10-дневный отдых на двоих в хорошем турецком отеле обойдется в 900 - 1000 долларов.

Любопытная подробность, о которой нам тоже поведали туроператоры: около 40% туристов, которые в ближайшее время улетят из Минска в Египет и Турцию, - это россияне. Оказывается, жаждущие отдохнуть на море соседи нашли белорусскую лазейку!

Напомним, авиасообщение с другими странами из-за пандемии в России закрыто как минимум до 1 августа. Но есть исключения: выезжать за границу россияне могут для работы, учебы, ухода за родственниками и лечения. И начиная с июня россияне стали массово бронировать места в белорусских санаториях. Но едут не в санаторий, а через белорусских туроператоров летят к морю рейсами «Белавиа». МИД России знает о ситуации, но по факту сделать ничего не может.

Европа белорусов-туристов принимать пока не хочет, но без моря и курортов мы не остались.Фото: Артем КИЛЬКИН

А что со странами Европы? Начиная с 1 июля каждые две недели Совет Евросоюза обновляет список стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС. Беларуси в этом списке нет. Для европейцев мы - страна с высоким риском заражения COVID-19. Чтобы нам стать евротуристами, по условиям ЕС, число новых случаев COVID-19 в Беларуси за последние 14 дней на 100 тыс. жителей не должно превышать среднего показателя в ЕС и за этот же период должно быть либо одинаковое число новых ежедневных случаев, либо их сокращение. Кроме того, тестирование, отслеживание контактов, лечение, отчетность и достоверность информации в стране должны быть на должном уровне.

Но ведь официальные цифры заболеваемости у нас падают! Может, скоро и белорусы смогут махнуть в Европу? Мы решили сделать кое-какие расчеты. Ориентировались на Литву, которая еще недавно заявляла: чтобы въезд белорусам был разрешен, число инфицированных COVID-19 на 100 тыс. населения в Беларуси должно быть не больше 25 случаев.

Считаем: за последние 14 дней (с 30 июня по 13 июля. - Ред.) у нас зафиксировано 3324 новых случая COVID-19. По последним данным, в Беларуси проживает 9 413 446 человек. Путем нехитрых математических расчетов выясняем: на 100 тысяч населения в Беларуси 35,3 инфицированных. Это значит, что стать евротуристами нам пока не светит.

ЕСТЬ ВОПРОС

Когда белорусы смогут поехать в Одессу и Затоку?

Пока погреться на популярных у нас украинских пляжах без дополнительных эпидпроверок белорусы не могут. Минздрав Украины считает Беларусь страной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Поэтому по приезде (а формально белорусско-украинская граница открыта с 15 июня) белорусы обязаны пройти 14-дневный карантин в указанных властями пунктах. Исключение: если при пересечении границы туристы сдадут ПЦР-мазок на коронавирус и он будет отрицательным. Тогда карантин можно не выдерживать. Правда, насколько реально этот мазок сдать - нигде не упоминается. Еще один нюанс: для въезда в Украину при себе белорусы обязаны иметь страховку, покрывающую расходы на случай заболевания COVID-19 на территории Украины.

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