Выборы-2020 в Беларуси: Чем уже запомнится шестая президентская кампания

Регистрация кандидатов в президенты пройдет во вторник, 14-го июня. Напомним, с чем Беларусь подходит к шестым президентским выборам за три с половиной недели до дня голосования.

Если еще зимой эта кампания казалась предсказуемой, то весной и летом ситуация изменилась. Документы в ЦИК занесли рекордные 55 потенциальных кандидата, к сбору подписей было допущено 15 инициативных групп. Оказалось, что интерес к кампании есть и у рядовых избирателей: в крупных городах выстраивались очереди из желающих оставить автограф в подписном листе. Еще одну особенность внесла пандемия коронавируса: сборщики подписей были обязаны работать в масках и перчатках. Кстати, именно из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси к нам на выборы уже точно не приедут наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Небывалая электоральная активность столкнулась и с жестким противостоянием. Эта предвыборная кампания уникальна числом задержанных, оштрафованных и находящихся под арестом. И все это задолго до дня голосования. Белорусская новейшая история знает примеры, когда кандидаты в президенты попадали за решетку - так было и в 2006-м, и в 2010-м. Но это происходило после основного дня голосования.

Напомним, блогер Сергей Тихановский не смог стать претендентом на пост кандидата в президенты из-за административного ареста. В итоге он возглавил избирательный штаб своей жены Светланы - она решила поддержать мужа и зарегистрировала инициативную группу на себя. Освободившийся после суток Сергей начал собирать подписи за Светлану. Его задержали 29 мая в Гродно на одном из пикетов. Задержание случилось из-за инцидента, после которого на земле оказался сотрудник милиции. В МВД заявили, что задержание произошло из-за применения силы в отношении милиционера.

Белорусские правозащитники подсчитали, что с начала президентской кампании были задержаны 703 человека - это участники «цепей солидарности», члены инициативных групп, журналисты, блогеры, политики и участники акций на улицах (252 человека оштрафованы, 129 попали под административный арест). По данным правозащитников, в ночь с 19 на 20 декабря 2010 года после событий на Площади из-за четвертых выборов президента, был задержан 761 человек. Цифры сопоставимы.

Правозащитники признают 25 человек политзаключенными. Среди них экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и руководитель его инициативной группы сын Эдуард. Бабарико попал в заключение 18 июня, когда отвозил в комиссии собранные за себя подписи, причем неожиданному выходцу из банковских топ-менеджеров удалось собрать их огромное число. 365 тысяч подписей были переданы на проверку, из них почти 200 тысяч отбраковали. На днях штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки подписей, которые не были приняты.

- Разъясняем, что Избирательный кодекс РБ не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях, - говорится в документе, подписанном главой ЦИК Лидией Ермошиной.

Штаб подал жалобу в суд. Известно, что Виктор Бабарико находится в СИЗО по экономическим статьям, адвокаты не могут их комментировать и даже называть. Официальных сообщений о том, из-за чего задержан экс-банкира, пока нет. Адвокаты ходатайствуют о переводе Виктора Бабарико под домашний арест с правом общения со штабом и СМИ.

Напомним также, что инициативная группа экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало сдала 160 тысяч подписей, но проверку не прошло больше половины из них. ЦИК признал действительными чуть более 75 тысяч. Штаб претендента тоже попытался оспорить решение.

КСТАТИ

Кто будет считать голоса?

Пожалуй, впервые такой интерес возник и к тому, кто именно считает голоса на выборах. Появилась инициатива «Честные люди», когда более 2 тысяч человек занесли заявления в избирательные комиссии с собранными за себя подписями. Большинство в комиссии не включили, часто ссылались на отсутствие опыта.

9 августа считать голоса будут те же люди, которые участвуют в избирательных комиссиях не первые выборы. Это более 63 тысяч членов участковых комиссий, которых выбирали местные чиновники и депутаты. Есть данные по партийной принадлежности - от оппозиционных партий прошло чуть более 1%, от провластных - больше 96%. В составах комиссии много представителей околовластных общественных организаций - это «Белая Русь», БРСМ, профсоюзы ФПБ, Союз женщин, Союз ветеранов.

У тех, кто хотел попасть в участковые избирательные комиссии и не смог этого сделать, есть шанс стать на выборах наблюдателем. Сейчас та же инициатива «Честные люди» хочет привлечь на участки для голосований тысячи наблюдателей для того, чтобы «обеспечить прозрачность и открытость выборов».

Между тем в Беларуси с 14 июля начнется период предвыборной агитации. Правда, на этот раз мест, где можно проводить предвыборную агитацию, в Минске всего шесть. Большинство из них находится далеко от центра города.

- Я могу сказать, что этак лет 15 приучала все местные власти к мысли, что предвыборная агитация, пикеты по сбору подписей должны проходить в демократических, максимально либеральных условиях, - рассказала Лидия Ермошина в интервью РИА «Новости». - Когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий.

Напомним также, что инициативная группа экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало сдала 160 тысяч подписей, но проверку не прошло больше половины из них. ЦИК признал действительными чуть более 75 тысяч. Штаб претендента тоже попытался оспорить решение, но безрезультатно.