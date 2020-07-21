«Вчера блистал на сцене, а утром случилась трагедия»: куда исчез артист Купаловского театра Александр Лабуш 18 лет назад

Александр Лабуш - в актерском прошлом и сегодня с дочкой Варварой. Фото: Личный архив

Александр Лабуш 20 с лишним лет был одним из самых востребованных белорусских актеров. В Купаловском театре, где он служил с 1979-го, сыграл более 40 ролей: «Радавыя», «Ажаніцца - не журыцца», «Паўлінка», «Інтымны тэатр Еўсцігнея Міровіча», «Тутэйшыя»... Коллеги называли его ярким, пластичным, разноплановым, а еще - прекрасным партнером. А в кино Александр Сергеевич запомнился в «Государственной границе», «На Чорных Лядах», «В августе 44-го…». А еще как Костя из «Прости нас, первая любовь» - главной роли в паре с Верой Глаголевой.

Александр Лабуш - фотографии из актерского прошлого. Фото: Личный архив

Фото Александра Лабуша в каталоге театра за 2005 год. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Когда подружки указывали в анкетах любимым актером Джонни Деппа, я писала: Александр Лабуш, - вспоминает дочка артиста Варвара. - А ролей, которые папа не взял бы, кажется, не существовало. Мое детство - закулисье, я наизусть помнила постановки с папой и мамой, актрисой Галиной Федоровой, смотрела их из директорской ложи. А в «Страсцях па Аўдзею» сама играла на одной сцене с родителями…

Александр Лабуш с Аленой Иванниковой в "Страсцях па Аўдзею". Фото: Буклет театра

Александр Лабуш и Галина Федорова с коллегами-купаловцами в знаменитых "Радавых". Фото: Буклет театра

В августе 2001-го Лабуш и Федорова пышно отметили 17-ю годовщину брака, подогрев свои яркие чувства и назвав этот день второй свадьбой.

- Ребенком я видела в родителях такую любовь!.. В этой атмосфере мы и росли со старшими братьями, - делится Варвара.

Александр Лабуш в сериале "Каменская". Фото: Личный архив

Александр Лабуш в фильме "На Чорных Лядах" по Василю Быкову. Фото: Личный архив

Лабуш был востребован: театр, антреприза, съемки в кино, рекламе, сериалах, озвучка на ТВ, радио, студенты... Все оборвалось утром 27 ноября 2002 года. Как установили врачи, артист упал в ванной, ударившись затылком, потерял сознание. В скорой после долгого кислородного голодания боялись не довезти артиста до больницы, но семья буквально заставила: «Спасайте!»

Последняя кинороль Александра Сергеевича - "В августе 44-го..." Михаила Пташука. Фото: Кадр из фильма

Александр Лабуш и Вера Глаголева в фильме "Прости нас, первая любовь..." в 1984 году. Фото: Личный архив

- В эпикризе - общее заболевание. У папы нарушилась речь, но об инсульте тогда и речи не шло. К нему в гости приходили друзья-актеры, приносили гостинцы, в доме снова царила радость. А однажды, - вспоминает Варвара, - я услышала, как папа с мамой репетировали на кухне - прорабатывали речь. Это был луч надежды…

Через полгода Александр Лабуш сел за руль и вернулся в театр, отыграв два спектакля, - шанс дал проект «Виртуозы сцены».

- Зрители дарили ему цветы, говорили теплые слова - спасибо руководителю театра Владимиру Ушакову, который поверил в отца.

Одна из ролей, которую успел сыграть на театральной сцене Александр Лабуш, восстановившись после первого удара, - Фрекен Бок. Фото: Личный архив

Но почти сразу случилось резкое ухудшение - Лабуш впал в кому.

- Терапии, иглоукалывания, знахари - мама потратила на лечение все, - вспоминает Варвара. - А когда папа вышел из комы, к ухудшению речи добавились проблемы с памятью: он хорошо помнил только события до своей болезни. Вскоре папина родная сестра Любовь Сергеевна предложила забрать его в Пуховичи, откуда он родом и где живет сама. В семье посчитали это хорошей идеей: папа восстановится на природе, а мама найдет силы двигаться дальше. Так и жили около двух лет: с мамой дома он разрабатывал речь и память, а потом снова гостил у сестры. Но в какой-то момент папа остался там, и связь с нами неожиданно оборвалась. Почему? Точно не знаю до сих пор… Мама не раз ездила в Пуховичи, пытаясь выяснить, что пошло не так. Это стало переломом - пошла череда событий, изменивших судьбы членов нашей семьи.

Александр Лабуш и Галина Федорова. Фото: Личный архив

…Жена и дети долго не могли наладить связь с сестрой артиста. Именно она в 2005-м, говорит Варвара, оформила Лабушу инвалидность. Вслед за этим его уволили из театра по состоянию здоровья.

- Мама писала директору Николаю Кириченко, просила оставить мужа в труппе, дать шанс вернуться на сцену, дико переживала, когда его заменяли в спектаклях, а потом и папин портрет сняли из фойе, - говорит Варвара. - Мама была героиней и в жизни, и на сцене, папа даже сравнивал ее со стихией. Но постепенно у мамы ролей становилось меньше, а потом ее и вовсе уволили. Тогда она опустила руки - спустя несколько месяцев, в январе 2007-го, мамы не стало…

Александр Лабуш (справа) в фильме "Государственная граница". Фото: Кадр из фильма

Александр Лабуш играл самые разные роли. Фото: Личный архив

«Пустили на сцену, только когда приехал директор театра»

Варвара тогда училась в 11-м классе, готовилась стать актрисой Купаловского - весь театр знал об этой еще детской мечте.

- Несмотря на проблемы с родственниками, я приезжала в Пуховичи, и вечерами папа со мной репетировал. Он, казалось, возвращался в то время, когда блистал на сцене, становясь собой.

Но в московское Щукинское училище Варвара не попала из-за экзаменов в школе - совпали даты. А в нашей Академии искусств, по ее словам, всплыл конфликт вокруг увольнения родителей:

Александр Лабуш играл Янку Здольника в культовых "Тутэйшых" Купаловского театра. Фото: Книга "Тутэйшыя"

Поклон знаменитых "Тутэйшых". Фото: Личный архив

Программка к "Тутэйшым" - в те годы в спектакле еще играл Александр Лабуш. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Меня пустили на сцену, лишь когда приехал Николай Кириченко - в то время директор Купаловского, педагог академии (хотя я поступала не на его курс). Но я не прошла - судя по всему, по личным причинам… А через год, в 2008-м, в московском Щепкинском педагог Римма Солнцева, которая учила маму и брата Митю, сказала: «Я слишком сильно люблю твою семью, чтобы взять тебя в эту профессию». Моя мечта так и осталась мечтой... С папой мы тогда регулярно общались по телефону. А когда я приезжала к нему, тетя говорила: папа не отдает отчет своим действиям, хоть я такого не замечала. Тогда же, в 2008 году, я узнала, что папа стоит на психиатрическом учете, суд признал его недееспособным, а мою тетю Любовь Сергеевну его опекуном. Со временем наше общение почти прервалось…

Александр Лабуш - актерская молодость. Фото: Личный архив

На съемках со Стефанией Станютой. Фото: Личный архив

Варвара уехала за границу. Вернувшись в 2015-м в Минск, она начала заново выстраивать отношения с тетей.

- Мы с папой снова были на связи, я регулярно звонила ему, каждый месяц приезжала в Пуховичи. А спустя два года мы с мужем организовали там свадьбу. Сбылась моя мечта - папа вел меня под руку к алтарю.

Варвара Лабуш на фотографии с мамой и в день свадьбы с папой. Фото: Личный архив

После свадьбы в 2018-м молодожены решили: отец должен жить с ними.

- Мы отвезли папу на медобследование в Минск и обнаружили много запущенных проблем. Самой меньшей была очень низкая масса тела. А МРТ показало: в 2002 году, когда папа потерял сознание, он все-таки перенес инсульт… Не берусь давать оценки действиям тети, но папино здоровье вызывало много вопросов. И я озвучила твердое решение: хочу стать папиным опекуном. Разговор с тетей был непростым…

Варвара Лабуш с отцом. Фото: Личный архив

«Был рад фото на афише, но на фильм не пошел: не готов»

Опекуном отца Варвара стала в апреле 2020 года.

- Сегодня я собираю все чеки, ежемесячно сдаю отчеты, на что потрачена пенсия: одежда, еда, косметика, лечение. У нас проверяют условия проживания, приходит патронажная сестра. А за 12 лет недееспособности, как выяснилось, папа не был поставлен на соответствующий учет, отсутствовали многие меддокументы, отчеты о расходовании средств опекуном и т. д.

В 2020-м, в разгар сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, Варвара стала опекуном отца (на фото с мужем Михаилом). Фото: Личный архив

Неврологи говорят: речь и память у отца не восстановить. Но Варвара надеется на реабилитацию в зарубежной клинике.

- Документы там, но границы закрыты из-за коронавируса. Мы разрабатываем речь, тренируем память. Я всегда рядом - работаю дома, но он почти все делает сам. Когда забирали отца, тетя говорила: баня - раз в неделю, брейте его сами. И отдала старый советский станок «Спутник». Но, оказалось, папа всегда мечтал о густой бороде, и сейчас мы регулярно ходим в барбершоп. Смотрим кино, много разговариваем, гуляем, хотя меня уверяли, что папа едва ходит и боится улицы… Папе 63, но выглядит он лет на десять моложе!

Александр Лабуш преобразился после переезда в Минск. Фото: Личный архив

Варвара Лабуш, ее свекровь Ирина и отец Александр Лабуш. Фото: Личный архив

Александр Сергеевич постепенно входит в социум. Он был рад своему фото на афише показа фильма «На Чорных Лядах» по Василю Быкову, но на просмотр не пошел: по его словам, встречаться с прошлым еще не готов. Но после каждого фото папы в соцсетях Варвара получает сообщения от поклонников и друзей-актеров.

Варвара признается, что теперь входит вместе в новую жизнь вместе с отцом. Фото: Личный архив

- Папа их принимает, но ему все еще кажется, что его бросили в трудную минуту. Я объясняю: никто не знал, где ты, тебя любят и ждут. И если кто-то захочет с папой связаться, можно написать ему бумажное письмо или записать видеопривет (контакты - в редакции. - Авт.). Может, и в театре проведут вечер в его честь? Мне рассказывали артисты, папины ученики, что по его методикам и сегодня работают многие… Ну а для меня главное - распутать клубок событий за многие годы, узнать, зачем его не раз клали в психиатрическую клинику и применяли сильные седативные в то время, пока я из-за студенческого возраста не могла быть опекуном папы. Сейчас я замужем, у меня есть свое жилье, работа, я могу обеспечить отцу достойную жизнь… Мне важно донести: любимый многими актер не исчез из-за проблем с алкоголем или наркотиками (а я и такое слышала!), не стал затворником. Он пропал из-за случившейся с ним трагедии.

Александр Лабуш с дочерью Варварой и зятем Михаилом после возвращения в Минск. Фото: Личный архив

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Вспомнили несколько фильмов и спектаклей, в которых яркие роли исполнил Александр Лабуш.

Спектакль "Тутэйшыя" в Купаловском театре

Фильм "На Чорных Лядах"

Фильм "Прости нас, первая любовь"

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