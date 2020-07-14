2020-07-14T15:43:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«У всех в городе болит душа за этого мальчика. А Валеру покойного никому не жалко»: за убийство отца подростку грозит 6 лет

Подросток жил с отцом-алкоголиком, который держал в страхе всю семью. После убийства он сам вызвал милицию
Оксана БРОВАЧ
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Артему за убийство отца грозит до 12 лет - такое наказание предусмотрено для несовершеннолетних за особо тяжкие преступления.Артему за убийство отца грозит до 12 лет - такое наказание предусмотрено для несовершеннолетних за особо тяжкие преступления.
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В суде Каменецкого района рассматривают дело об убийстве 52-летнего жителя города Высокое Валерия. В преступлении обвиняется его 17-летний сын Артем. На первом судебном заседании он рассказал, почему пошел на отца с топором. Мужчина был алкоголиком, много лет держал семью в страхе - унижал, устраивал подъем среди ночи, метал ножи, закрывал мать в шкафу, применял к ней насилие.

Показания свидетелей суд заслушал 14 июля. Характеристику убитому Валерию и обвиняемому Артему дали знакомые семьи и соседи.

Людмила работает в одном из магазинов в Высоком, куда частенько заходил Валерий.

- Он никогда не приходил трезвый. Постоянно требовал спиртное. Обычно пиво брал, водка у нас не продавалась. Две двухлитровые, три двухлитровые - это минимум. Иногда с компанией, иногда для себя. Мне он угрожал в магазине постоянно: «Побью витрины». Я на дороге стояла, боялась войти. Когда пьяный, он был очень агрессивен. В состоянии алкогольного опьянения человек полностью был неадекватен, - рассказывает Людмила.

Артема же за вызывающим осуждение поведением продавец никогда не заставала.

- Я его знала хорошо, практически каждый день заходил. Его сверстники, бывало, посылали кого-то, чтобы покупали спиртное, а он (Артем. - Ред.) вафли «Черноморские» только у меня покупал. И еще они с Наташей подкармливали бродячих кошек и собак, - добавляет свидетель.

Соседка, которая знает Артема и его семью много лет, инициировала в городе сбор денег на адвоката для парня. Про Валерия она говорит, что весь город знал, что он «асоциальный человек» и ему навстречу лишний раз предпочитали не идти - боялись.

- Когда узнали, что такое произошло, у всех были большие глаза. Артем абсолютно адекватный ребенок. Мальчишки всегда тянулись к нему, как к нему можно не тянуться? Никогда ни с кем не конфликтовал, никогда не слышала, чтоб он кого-то обозвал, - описывает обвиняемого Ирина.

- Что говорят люди? - уточняет судья.

- Все, кто знают Валерия и Артема, все в один голос говорят: жалко Артема. Его довела сама жизнь. У нас во всех магазинах ставили емкость, и люди туда клали деньги, кто сколько мог.

- А чья эта инициатива?

- Моя. Решила помочь семье и Артему. Он вырос у меня на глазах, я знаю, что это за ребенок. У нас у всех в городе болит душа за этого мальчика, честно вам скажу. А Валеру покойного никому не жалко, - со слезами на глазах признается женщина.

После этого суд перешел к судебным прениям.

- Артем хоть и воспитывался в полной семье, но в достаточно психотравмирующей ситуации, связанной с воспитанием его отцом. Но такой способ разрешения конфликта, который решил выбрать Артем, ни в коем случае не основан на законе. Стоит вспомнить и характеристику Артема, который не склонен разрешать конфликты таким радикальным образом. В целом это спокойный уравновешенный молодой человек. Обстановку в семье стоит безусловно принимать во внимание при решении вопроса о назначении наказания, - выступает в судебных прениях гособвинитель Егор Кронда.

Прокурор попросил суд учесть, что обвиняемый добровольно сообщил на линию 102 о том, что совершил преступление, указал полные свои данные, назвал адрес и никуда не пытался скрыться. Также смягчающим обстоятельством прокурор считает чистосердечное признание. При этом гособвинитель подчеркнул, что Уголовный кодекс предусматривает наказание за убийство только в виде лишения свободы - это особо тяжкое преступление.

- Я прошу высокий суд признать Артема виновным в убийстве и назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в воспитательной колонии, - выступил в прениях прокурор Егор Кронда.

Защитник же попросил суд не лишать парня свободы. По его мнению, законодательство разрешает в исключительных обстоятельствах назначить условное наказание со сроком в 1 год.

- Своими проблемами в семье он ни с кем не делился и решил их так, как смог. Обращение в государственные органы защиты не принесло для Артема. Это безвыходная ситуация, которая вынудила совершить это преступление. Артем был вынужден совершить этот шаг, - подчеркивает адвокат обвиняемого Николай Надзоров.

Суд поинтересовался и мнением матери Артема о мере наказания.

- Его поступок был скорее жестом отчаяния в силу того, что он смог найти выход из сложившейся ситуации. Я воспринимаю его поступок как защиту: он защитил мою жизнь, грубо говоря, он спас меня. Чем дальше - тем страшнее становилось... Я не спорю, что этот поступок достаточно тяжелый, но я прошу о смягчении наказания, - обращается к суду Наталья, мама парня.

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