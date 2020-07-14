Анна Канопацкая перед решением ЦИК: «Меня безусловно зарегистрируют. Надо верить в себя!»

В этот вторник, 14 июля, Центризбирком регистрирует кандидатов в президенты. Напомним, среди тех, кто претендует на пост президента, нынешний президент страны Александр Лукашенко, экс-банкир Виктор Бабарико, супруга известного блогера Светлана Тихановская, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, бывший депутат Анна Канопацкая.

Анна Канопацкая, претендент в кандидаты президента, пришла сегодня утром в ЦИК в эффектном красном платье и со стаканчиком кофе в руке.

- Как думаете, вас зарегистрируют? - спросила "Комсомолка" Анну.

- Безусловно, да, - уверена Канопацкая. - Сомнения есть всегда, но надо верить в себя, в свои силы.

Анна готова объединиться с другим кандидатом, с которым у нее совпадают цели и задачи.

- На данном этапе я не вижу людей, с кем можно было объединиться. Я вижу, что они подвержены влиянию российских кукловодов. И я единственный кандидат, который провела и буду проводить кампанию за свои деньги.

Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, который сейчас арестован и проходит обвиняемым по уголовным делам, пришла на регистрацию в красивом темном костюме.

- Вас зарегистрируют, как считаете? - спросили мы.

- Не знаю, - неуверенно говорит Светлана. - Центральная избирательная комиссия непредсказуема.

Светлана пришла на регистрацию в красивом темном костюме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед тем, как зайти в Дом правительства, Светлана успела сказать, что ее муж находится в карцере.

В ЦИК пришли также Черечень, Дмитриев, представители Цепкало. Представители Виктора Бабарико решили, что общаться с прессой будут после заседания.