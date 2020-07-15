Белорусский эпидемиолог: Больные легкой формой коронавируса более опасны в эпидемическом плане

- Григорий Николаевич, сначала ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса почти неизбежна, а на днях и белорусский Минздрав объявил о подготовке ко второй волне заболеваемости COVID-19… Чего нам ждать?

- Начнем с того, что медики и немедики воспринимают это понятие по-разному. Чаще всего, когда про вторую волну слышу от неспециалистов, они говорят о том, что эта вторая волна случилась из-за чьей-то ошибки. Что же такое вторая волна? Разберу на примере гриппа, ведь это тоже аэрозольная инфекция.

Зимой заболеваемость гриппом растет, к лету падает - это нормальное развитие эпидемического процесса. Причем ежегодное. Но никто не называет это второй волной. Коронавирус, как и штаммы гриппа, тоже частично видоизменяется, переходя и адаптируясь к новому организму. Есть большая вероятность, что у него тоже установится сезонность в холодное время года. И это тоже будет нормальным развитием эпидемического процесса. Как это происходит? Опять же, давайте на примере гриппа. Начало заболеваемости врачи начинают фиксировать в октябре - ноябре. Осенью люди возвращаются из отпусков, дети новым составом идут в сад, школу, студенты - в вуз. Все заново перемешиваются, обмениваются своими вирусами. К тому же люди начинают больше находиться в закрытых помещениях. Все это подливает бензина в эпидобстановку. Вот вам и всплеск заболеваемости. Но на 100% уверять, что с коронавирусом все будет аналогично, я бы не стал. Все же этот вирус недостаточно изучен, и однозначно есть то, чего мы о нем не знаем. Судите сами: сейчас лето - вроде как не самое благоприятное время для распространения аэрозольных инфекций, при этом во многих странах заболеваемость COVID-19 сегодня растет.

- Медики говорят, что тяжелых форм течения коронавирусной инфекции со временем они наблюдают меньше. Вирус ослабевает?

- Заболеваемость поддерживается в результате взаимодействия популяции людей с популяцией вирусов. При этом, чтобы распространяться как можно дольше, для возбудителя важно выжить. Смерть организма, в который он внедряется, ему не совсем выгодна. Иначе он и сам умрет. Когда заболеваемость нарастает, вначале всегда будут тяжелые случаи, потому что организмы людей восприимчивы, а вирусы вирулентны, то есть более агрессивны. Когда больных становится больше, следующая встреча вируса может произойти уже с тем, кто им переболел. А в организме этого человека вирусу разгуляться будет сложнее. В результате многие возбудители погибают - выживают те, кто изменился и приспособился. Вирус становится менее вирулентным, и даже если он попадет в восприимчивый организм, заболевание будет протекать легче. То есть каждому следующему человеку передастся менее «ершистый» вариант. Так заболеваемость идет на спад. Речь идет об идеальных условиях для вируса, когда нет прививок и иммунитета. У коронавируса эти идеальные условия были. То есть пока что наш вариант - ждать его постепенного ослабевания. Но опять же, это только умозаключение. Пандемии гриппа известны с 1173 года, и то про вирус не все известно. А коронавирус - совсем новый.

«Хронические заболевания влияют и на течение болезни, и на ее исход».Фото: Андрей АБРАМОВ

«Хронические заболевания влияют и на течение болезни, и на ее исход»

- Швеция, как и мы, карантин не вводила, хотя уже признала свои действия не совсем выверенными. При этом там более 5000 смертей, а в Беларуси официально зафиксировано (на момент сдачи номера в печать 13 июля. - Ред.) 464 смерти людей с подтвержденным коронавирусом. Численность населения у нас примерно одинаковая. Почему, на ваш взгляд, у нас такая большая разница в летальных исходах?

- Я не люблю сравнений с другими странами, ведь нужно понимать, что за каждыми цифрами в каждой стране стоят свои процессы: кто и как выявляет подтвержденные случаи, что считается подтвержденным случаем, как организована лабораторная служба… Для научных сравнений и тем более выводов цифры, полученные разными методами, не годятся. Думаю, кто-кто, а шведы свои проблемы решат не хуже, чем самые успешные по статистике страны. Надежные рецептурные регистры - родом из Швеции. Наиболее точная демографическая статистика с XVII века - тоже родом оттуда. Лучше объединять усилия и черпать опыт друг у друга, чем сейчас выяснять, кто лучше, кто хуже.

- Есть такое мнение: справляться с коронавирусом организмам белорусов помогают прививки, которые у нас продолжают массово делать, в отличие от многих стран мира, - особенно вакцина БЦЖ. Что скажете по этому поводу?

- С позиции доказательной медицины (а доказательная медицина - это результат научных исследований, выполненных с соблюдением методик) пока что это можно назвать лишь гипотезой. Что я думаю по этому поводу? Вакцина БЦЖ действительно стимулирует клеточный компонент иммунитета. Я знаю, что в той же Испании, где была довольно большая вспышка коронавируса, прививку БЦЖ не делают. И по сравнению с ними наша заболеваемость намного ниже. Но только ли по вакцинации БЦЖ мы отличаемся от Испании? Нет, конечно. При этом в Китае, откуда началась пандемия, прививку от туберкулеза делают. Будем ждать результатов исследований. Знаю, что по этому поводу они уже ведутся.

Еще один момент: введение вирусных вакцин приводит к тому, что вырабатываются не только антитела (иммунитет), но еще и интерферон, а он помогает справляться со всеми вирусными атаками. Возможно, массовое проведение прививок каким-то образом способствует интерференции белорусов.

- Принято считать, что молодые люди переносят коронавирус легко, а люди в возрасте - тяжелее, из-за хронических заболеваний, которые обостряет коронавирусная инфекция. И все же есть случаи, когда пожилые переносят ковид в легкой форме, а молодые - наоборот…

- Коронавирус - аэрозольная инфекция, и исход ее встречи с организмом во многом зависит от того, прилипнет вирус к слизистой или нет. На слизистой есть рецепторы, вот за них инфекция и цепляется. Исследования показывают, что у детей в дыхательных путях таких рецепторов гораздо меньше, чем у взрослых. Есть и другая версия: инфекция протекает тяжело у тех пациентов, у которых развивается бурный иммунный ответ.

Иммунная система детей еще не развращена частыми встречами с инфекциями и поэтому реагирует не так бурно. Есть и третья гипотеза: считается, что дети менее миграционны. Взрослые чаще выходят в город и общаются с большим числом людей, в то время как у детей обычно свой, довольно узкий круг общения.

Что касается хронических заболеваний, то их наличие, безусловно, влияет и на течение, и на исход болезни.

«Иммунитет вырабатывается не у всех, кто перенес коронавирус».Фото: Иван МАКЕЕВ

«Иммунитет вырабатывается не у всех, кто перенес коронавирус»

- Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхове на брифинге в ООН заявила, что человек с бессимптомным течением коронавируса практически не заражает остальных. Но еще недавно нам говорили обратное…

- Могу исходить только из вирусной классики. Если рядом поставить больного с тяжелой формой заболевания и больного с легкой формой заболевания, то больной с тяжелой формой выделяет больше вирусов, и они более вирулентны. И при прочих равных условиях больные тяжелой клинической формой инфекции всегда были более заразны. Но есть важное «но»: если у больного тяжелое течение болезни - он быстрее обратится к доктору, а значит, ему быстрее назначат лечение и он быстрее выздоровеет. Данные исследований тоже показывают, что больных с тяжелой формой заболевания всегда меньше, чем с легкой. Но это означает и то, что в практических условиях больные тяжелыми формами вируса играют меньшую эпидемическую опасность, чем больные легкими формами - они хоть и менее заразны, но более активны. Больше ходят по городу, позже обращаются за помощью… Поэтому говорить, что больные легкой формой инфекции не заразны, я бы не стал. Менее заразны - да, но не безопасны.

- Медики все чаще утверждают, что иммуноглобулины G, наличие которых при сдаче теста показывает, что человек уже перенес коронавирусную инфекцию и у него есть иммунитет, вырабатываются не у всех людей. Почему так происходит?

- Иммунитет не всегда вырабатывается даже у тех, кому делают прививки. Его выработка зависит не только от возбудителя - это всегда процесс взаимодействия возбудителя и организма. Важное значение имеют и дозы вируса, который попал в ваш организм, и генетические мутации, которые влияют на выработку иммунного ответа. У разных людей разная комбинация генов, а значит, разная иммунная система и иммунный ответ.

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- Факт: дети в Беларуси коронавирусом болеют. Как показывают анализы, даже очень маленькие дети, и даже груднички могут иметь коронавирусную инфекцию, но при этом не иметь никаких серьезных проявлений. Я много общаюсь с коллегами, родителями, но про летальные случаи у детей от COVID-19 в Беларуси не слышал ни разу. На своем опыте вижу, что дети переносят коронавирус как обычную респираторную инфекцию. Типичные симптомы COVID-19 у ребенка: насморк, температура, першение, сухой кашель. До пневмонии дело не доходит. (ПОДРОБНЕЕ)

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