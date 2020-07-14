2020-07-14T15:21:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Представители Виктора Бабарико: «В суд мы точно пойдём. Хотя бы узнаем, что произошло»

Экс-банкира не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико.Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Во вторник, 14 июля, Виктор Бабарико не был зарегистрирован кандидатом в президенты. Ермошина на заседании ЦИК зачитала бумаги от силовиков. Так, причина отказа в регистрации - «получение иностранной финансовой помощи».

Глава штаба Бабарико Мария Колесникова вышла из Дома правительства и поблагодарила всех, кто пришел их поддержать:

- Вы в прямом эфире видели, какое безобразие творится. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича Бабарико к избирательному процессу.

- Можете сказать, какие действия будете предпринимать? - уточнила "Комсомолка".

- В суд мы точно пойдем, - сказал представитель Бабарико. - Мы хотя бы в суде узнаем, что произошло. Потому что пока все, что мы услышали со слов, выглядит по меньшей мере очень странно. Может быть, в суде появятся документы... Пока все попытки получить конкретику - названия, проценты, суммы - не получилось.

Экс-главу ПВТ Валерия Цепкало тоже не зарегистрировали.

- Мы были готовы к этому решению ЦИК более месяца, и это никак не повлияет на наши планы по участию в этой избирательной кампании, - сказал руководитель штаба Цепкало. - Мы обжалуем решение ЦИК в Верховном суде.

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