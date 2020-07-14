Выборы 2020 в Беларуси: зарегистрированы пять кандидатов, впервые в бюллетенях будет две женщины

14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендовали семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.

Все они сумели собрать и сдать на проверку необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами.

Заседание началось с официальной части: представители областных избирательных комиссий рассказали о количестве сданных и принятых подписей.

Первым из потенциальных кандидатов рассматривался вопрос Виктора Бабарико.

- В декларации о доходах Бабарико есть «всего лишь три несоответствия», где-то он уменьшил доход на 65 долларов, где-то - на 95 евро, - рассказала Лидия Ермошина. Это не влияло на факт регистрации. По ее словам, все это незначительная ошибка с «учетом его годового дохода».

И сразу же глава ЦИК рассказала, что в декларации Бабарико не отражены материальные средства и недвижимые имущества, а также доходы от подконтрольных структур. Лидия Ермошина зачитала бумаги из силовых структур, рассказала про «Приватлизинг», «Правовой диалог», офшоры и организованную преступную группу. Также зачитала о выводе средств на Кипр, Литву и в Латвию.

Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я могу только пошутить: взятки-то в налоговых декларациях не отражаются.

Виктору Бабарико отказали в регистрации на основании «получения иностранной финансовой помощи». По словам, Лидии Ермошиной, Виктор Бабарико пользовался средствами «Белгазпромбанка» после увольнения. И рассказала о том, что в состав группы вошли сотрудники банка, которые работали над его кампанией в служебное время с использованием технических средств банка. По словам Ермошиной, это нарушение закона.

Представитель экс-банкира, юрист Максим Знак, рассказал, что сведения следствия нужно подтвердить. И о том, что штаб не знал о письме от силовиков.

- В отношении «виновен-не виновен»... Мы тут не выносим приговор. А устанавливаем, были ли незаконные доходы. Получить информацию ЦИК не может у кого-то из-за границы, поэтому мы и пользуемся данными Комитета госконтроля, - рассказала Лидия Ермошина.

Напомним, правозащитники признают 25 человек политзаключенными. Среди них экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и руководитель его инициативной группы сын Эдуард. Бабарико попал в заключение 18 июня, когда отвозил в комиссии собранные за себя подписи. Неожиданному выходцу из банковских топ-менеджеров удалось собрать огромное число автографов за себя. 365 тысяч подписей были переданы на проверку, из них почти 200 тысяч отбраковали.

После отказали в регистрации экс-руководителю ПВТ Валерию Цепкало. За него было сдано 160 тысяч подписей. Правда после проверки комиссии признали действительными только 75 тысяч.

Секретарь ЦИК Елена Дмухайло перечислила районы, где недостоверных подписей оказалось слишком много.

- Сразу скажу, что кроме Бобруйской комиссии, ни по одной другой мы не нашли оснований считать результаты проверки подписей неправильным, - рассказала она.

Представитель штаба Цепкало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, ранее на заседании ЦИК признал свою ошибку. Выяснилось, что ЦИК восстановит подписи, собранные за Цепкало в двух районах в городе Бобруйске. Как рассказала Лидия Ермошина, случилась ошибка. Оказалось, что в Бобруйске в Первомайском районе одного из членов инициативной группы Цепкало не зарегистрировали в компьютерной системе. Правда все же ошибочно выдали ему удостоверение. И те подписи, что он собрал, признали недействительными.

- Мы берем вину на себя. Восстанавливаем данной группе подписи, - рассказала Лидия Ермошина.

В итоге за вычетом недостоверных и не подлежащих проверке экс-руководителю ПВТ добавят 2975 подписи.

За заседании ЦИК выяснилось, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции «Приорбанка». Как пояснила Елена Дмухайло, это существенное несоответствие.

Валерию Цепкало отказали.

На рассмотрение вопроса бывшего депутата парламента Анны Канопацкой ушла буквально минута. В документах у Канопацкой не выявили никаких нарушений. Анна Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила БГУ по специальности «Правоведение». Работала директором ООО «Гринрей», которое занимается оказанием юридических услуг. Была членом ОГП.

Анну Канопацкую зарегистрировали кандидатом в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна вышла к трибуне и лишь поблагодарила членов ЦИК.

Андрей Дмитриев тоже был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь быстро. Политик родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015 окончил Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), бакалавр политических наук. Сейчас он сопредседатель общественного объединения «Говори правду». Участвовал в кампаниях в 2010 году - руководил избирательным штабом Владимира Некляева, и в 2015 - руководил кампанией кандидата Татьяны Короткевич.

Андрей Дмитриев был зарегистрирован единогласно. Он выступил с яркой речью, в которой пообещал новые выборы в случае своей победы. Призвал к солидарности и новым выборам.

Андрей Дмитриев был зарегистрирован единогласно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Дмитриев призвал отпустить политзаключенных. А лично Лидию Ермошину попросил забрать заявление на Сергея Тихановского. В этот момент в зале кто-то зааплодировал.

- Ради бога, не надо оваций, что это за поведение такое? - отреагировала Ермошина.

Сергей Черечень тоже получил удостоверение кандидата в президенты. Он поблагодарил за регистрацию. Но сказал, что у него нет слов, чтобы описать все то, что происходит в стране. Это самый молодой кандидат в президенты. Сергей Черечень родился 8 мая 1985 года в городе Кричеве Могилевской области. Он окончил в 2008 году БГУИР по специальности «Многоканальные системы коммуникации». Параллельно с этим Черечень учился в Институте бизнес-технологий «Атлант-М». По данным его официального сайта, в 2004 - 2005 годах Сергей был председателем молодежного общественного объединения. В 2018-м Черечень стал председателем Белорусской социал-демократической Грамады.

Сергей Черечень поблагодарил за регистрацию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Супругу арестованного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси. У ЦИКа возник вопрос к декларации Светланы, это долго обсуждали члены комиссии. Речь шла о доме мужа Сергея Тихановского, не указанном в декларации. Это дом, который Сергей планировал использовать как агроусадьбу.

- Почему не указали? Либо умысел, чтобы ЦИК отказал в регистрации, либо это ошибка, недочет с учетом обстоятельств, - сказала глава комиссии Лидия Ермошина и в итоге предложила зарегистрировать Тихановскую.

Светлану Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Члены ЦИК проголосовали за регистрацию.

- У нас была очень тяжелая компания, активных сборщиков подписей было всего около ста человек, хочу сказать им спасибо, что совершили этот подвиг, поблагодарить людей, которые выстаивали очереди, чтобы оставить свои подписи. Я надеюсь на очень большие перемены в этом году, - сказала Тихановская, получив удостоверение кандидата.

Последним из всех претендентов был зарегистрирован Александр Лукашенко. Это его шестые президентские выборы. Напомним, за выдвижение Лукашенко было собрано 1 958 800 подписей, после проверок действительными были признаны 1 939 572 подписи.

На заседании в ЦИК отметили, что несоответствия в документах Лукашенко нет, а подписей достаточно. К декларации его самого и его супруги не было вопросов.

Напомним, в первый раз Александр Лукашенко выиграл выборы 26 лет назад - в 1994 году. Он родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. В 1975 году окончил Могилевский государственный педагогический институт, в 1985 году - Белорусскую сельскохозяйственную академию.

В 1990 году Лукашенко был избран депутатом Верховного совета Республики Беларусь, возглавлял парламентскую комиссию по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при госорганах управления. В 1994 году избран первым президентом Республики Беларусь.

Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси, глава Совета безопасности Республики Беларусь, президент Национального олимпийского комитета.